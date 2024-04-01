Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа

Представьте себе место, где время остановилось, а история оживает в каждом камне.

Древний город Галиат, расположенный недалеко от Пятигорска, предлагает уникальное путешествие в прошлое.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам величие кавказского Мачу-Пикчу, где вы увидите древние усадьбы и крепости, уникальные по своему масштабу на Кавказе.

По пути к Галиату вы посетите самый узкий каньон на Северном Кавказе, побываете в местах с захватывающими видами и узнаете много интересного о геологии и истории этого региона.

Это путешествие станет незабываемым приключением и позволит вам увидеть истинную красоту и величие Северного Кавказа
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
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Описание

Что вас ожидает

Каньон Ахсинта — самый узкий на Северном Кавказе. Его ширина — менее 15 метров при глубине более 80 метров. На его дне с бешеной скоростью течёт река Урух. Через неё построен «Чёртов мост», на котором вы сможете сфотографироваться.

Скульптура Уастырджи — важнейшего святого покровителя в традиционной религии осетин. Находится недалеко от каньона Ахсинта при въезде в долину.

Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз. Расположение на высоком скалистом уступе придаёт ему сходство с кораблём, рассекающим воздушные волны.

Смотровая площадка с качелями над Дигорским ущельем, где самые смелые могут «пощекотать нервы», взмывая над пропастью и наслаждаясь захватывающими видами (это бесплатно).

Дигорский «Колизей» в селении Фаснал — впечатляющие руины горно-обогатительной фабрики 19 века.

Арт-объект «Дала-фандыр» — древний осетинский струнный смычковый музыкальный инструмент.

Древний город Галиат в Уаллагком ущелье Осетинской Дигории. Поселение существовало еще в бронзовом веке (3500-1200 годы до н. э.). С начала раннего Средневековья город сохранил дома, улицы, усадьбы и крепости — уникальные по своему масштабу на Кавказе!

По пути я расскажу вам геологическую историю Кавказа, начиная от периода существования Сарматского моря. Также вы узнаете малоизвестные факты о происхождении народов Кавказа, о нартском эпосе, дигорском языке и выдающихся личностях осетинского народа.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Suzuki Grand Vitara
  • В Галиате по желанию можем пообедать у местной семьи — около 300 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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