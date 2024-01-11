Архыз — не только один из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии, но и место, богатое историей, легендами и загадками. В поездке вы получите объёмное представление о курортном крае. Проедете по захватывающим перевалам. Подниметесь к таинственному лику Христа. Узнаете о прошлом поселения, где сохранились византийские храмы. И откроете чарующие горные панорамы со смотровых площадок.

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Описание

Что вас ожидает

Перевал Эльтаркач Баши. Наше путешествие начинается рано утром, мы отправимся в 7:00-7:30 и вскоре доберёмся до живописного перевала — с его высоты в ясную погоду вам откроется красивый вид на Эльбрус и храм Михаила Архангела 19 века.

Лик Христа. В селе Нижний Архыз мы остановимся у подножия скальной террасы. Вы сможете подняться по обустроенной лестнице (по пути будут площадки с лавочками для отдыха). И, преодолев 500 ступенек, увидите наскальное изображение Спасителя, над загадкой которого бьются уже не одно десятилетие.

Нижне-Архызское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с прошлым крупного средневекового торгового центра, который находился на берегу реки Большой Зеленчук. И осмотрите храмы 10 века, построенные византийскими зодчими.

Курортный посёлок Романтик. В урочище Верхний Архыз вы посетите современный комплекс, где сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки. С верхних станций вам откроются виды на вершины, ледники и поросшие лесами склоны. Здесь вы подкрепитесь хычинами с ароматным чаем и погуляете по посёлку, после чего мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали