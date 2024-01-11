Горное царство Архыза и его древняя история
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Вдохновиться заповедной красотой Западного Кавказа и ощутить дух Средневековья в Аланском городище

Архыз — не только один из самых живописных уголков Карачаево-Черкесии, но и место, богатое историей, легендами и загадками. В поездке вы получите объёмное представление о курортном крае. Проедете по захватывающим перевалам. Подниметесь к таинственному лику Христа. Узнаете о прошлом поселения, где сохранились византийские храмы. И откроете чарующие горные панорамы со смотровых площадок.
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
Горное царство Архыза и его древняя история
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Описание

Что вас ожидает

Перевал Эльтаркач Баши. Наше путешествие начинается рано утром, мы отправимся в 7:00-7:30 и вскоре доберёмся до живописного перевала — с его высоты в ясную погоду вам откроется красивый вид на Эльбрус и храм Михаила Архангела 19 века.

Лик Христа. В селе Нижний Архыз мы остановимся у подножия скальной террасы. Вы сможете подняться по обустроенной лестнице (по пути будут площадки с лавочками для отдыха). И, преодолев 500 ступенек, увидите наскальное изображение Спасителя, над загадкой которого бьются уже не одно десятилетие.

Нижне-Архызское городище. На территории музея-заповедника вы познакомитесь с прошлым крупного средневекового торгового центра, который находился на берегу реки Большой Зеленчук. И осмотрите храмы 10 века, построенные византийскими зодчими.

Курортный посёлок Романтик. В урочище Верхний Архыз вы посетите современный комплекс, где сможете подняться по канатной дороге на смотровые площадки. С верхних станций вам откроются виды на вершины, ледники и поросшие лесами склоны. Здесь вы подкрепитесь хычинами с ароматным чаем и погуляете по посёлку, после чего мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспортные расходы. Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Мы можем встретить вас в любом городе КМВ.
  • Дорога в одну сторону занимает 4 часа. Длительность поездки 10-12 часов.
  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 1000 руб. с чел., питание — 500-600 руб. (средний чек)
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь для пеших прогулок
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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