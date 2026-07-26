Отправимся в Кабардино-Балкарию, чтобы спастись от жары в брызгах Чегемских водопадов, попробовать легендарный нарзан и сделать фото на фоне суровой вершины Тихтинген.
Любители острых ощущений взмоют в небо на параплане, а остальные полюбуются парапланеристами с земли — это тоже завораживает!
Любители острых ощущений взмоют в небо на параплане, а остальные полюбуются парапланеристами с земли — это тоже завораживает!
Описание экскурсии
- Чегемские водопады — мощные потоки воды, которые пробиваются сквозь скальные трещины. Здесь особый микроклимат — прохладно даже в жару, а ещё много смотровых точек для фото.
- Парадром «Флай-Чегем» — можно совершить полёт с инструктором или просто полюбоваться парапланеристами на фоне гор.
- Нарзанные источники — прямо из-под земли здесь бьют минеральные источники, вода газированная и богата железом.
- Гора Тихтинген — горный массив высотой 4611 м. в верховьях реки Чегем, привлекает взгляд гигантскими ледниками.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser.
- Дополнительно оплачивается (по желанию): питание и полёт на параплане (7000−12 000 ₽).
- С вами будет гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1140 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Из Пятигорска - к Чегемским водопадам и горе Тихтинген на джипе»
Групповая
3 в 1 из Пятигорска: гора Кольцо + Медовые водопады + термальные источники
Окунитесь в атмосферу Кавказа: гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники в одном туре. Погрузитесь в природу и культуру за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3200 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Пятигорск открывает двери для любителей природы и адреналина. Вас ждут Чегемские водопады и незабываемый полёт на параплане над величественными горами
Начало: На остановке 7я Линия
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Поездка в горы Кавказа обязательна для всех, кто оказался в Кавминводах. Медовые водопады и другие природные чудеса ждут вас
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
28 июл в 08:00
29 июл в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 18 000 ₽ за экскурсию