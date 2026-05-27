Пики в снежных шапках, чистые воды рек и воздух такой, что не надышаться… Мы проследим путь древних ледников и прикоснёмся к наследию культур, живших в тени гор.
Полюбуемся панорамами Кавказского хребта, Эльбрусом и горой Мусса-Ачитара, заглянем в пещеры и поговорим о местности, которую будем проезжать.
Описание экскурсии
- Перевал Гум-Баши. Начнём с головокружительного подъёма и остановимся на высоте более 2000 метров, чтобы вдохнуть горный воздух и насладиться панорамой Кавказского хребта.
- Смотровая площадка на Эльбрус. Сделаем фото с двуглавым исполином, который кажется отсюда на расстоянии вытянутой руки.
- Сырные пещеры. Исследуем снаружи и изнутри пещеры причудливой формы.
- Шоанинский храм. Пройдём к древней святыне на скале и послушаем звон колоколов, который, по поверью, доносит до небес сокровенные желания.
- Река Уллу-Муруджу. Полюбуемся стремительным потоком, попробуем на вкус ледниковую воду, обогащённую серебром.
- Канатная дорога Домбая. Желающие поднимутся на гору, чтобы с высоты увидеть пики, сияющие на солнце ледники и бескрайние просторы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных внедорожниках и минивэнах.
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём к Шоанинскому храму — 300 ₽/чел., канатная дорога в Домбае — 2700 ₽, обед в кафе национальной кавказской кухни — около 800-1000 ₽.
- Маршрут может быть скорректирован из-за погоды.
- Мы просим участников меняться местами в салоне (кроме людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями), чтобы всем было хорошо видно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4235 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Осман — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 106 туристов
Мы команда гидов. Открываем то, что незаметно на первый взгляд. Главная задача: рассказать и показать вам Кавказ нашими глазами, чем мы и занимаемся уже более 10 лет.
