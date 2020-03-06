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  3. К Эльбрусу за исполнением желаний!

Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание.

Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края.

По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев.

А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.
9000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в Пятигорске
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У этой экскурсии1 отзыв
5
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!

Что вас ожидает

Пейзажи горного края
Дорога к Эльбрусу — само по себе насыщенное путешествие: вы проедете по ущелью реки Гижкит и побываете на берегу удивительных Былымских озер, которые сравнивают с альпийскими. Увидите самый высокогорный город Тырныауз, узнаете его историю и услышите о жизни в таком месте. А еще полюбуетесь отвесными скалами живописного Баксанского ущелья.

История великана
По пути я расскажу о том, как впервые был покорен Эльбрус. Объясню, для чего Тамерлан поднялся на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г.А. Емманкэль. Также по пути мы можем сделать остановки для отдыха и фотосессий в любом понравившемся месте.

Покорение Эльбруса
Добравшись до поляны Азау, расположенной у подножия горы, вы сможете пообедать и распробовать блюда национальной кухни: знаменитые кавказские шашлыки в союзе с таким видом — это особое наслаждение. А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Желание, загаданное на такой высоте, получит особую силу!

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается обед и билет на канатную дорогу (1500 рублей)
  • С собой возьмите паспорт и теплые вещи — на поляне Азау вы сможете арендовать лыжи для проката
  • Эта экскурсия не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!
К Эльбрусу за исполнением желаний!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Пятигорске.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

6 марта 2020
Ездили с Дмитрием на экскурсию к Эльбрусу за исполнением желаний. По дороге заезжали на озеро Гижгит. У нас до сих пор нет слов, чтобы описать те чувства, которые мы испытали. Полный восторг. Замерзшее озеро в горах и абсолютная тишина. Там хочется замереть и не нарушать эту тишину ни одним звуком. А потом снежный Эльбрус... там нас окончательно покинуло чувство реальности)) Скалы, солнце, снег и огромная высота. В общем, мы совсем забыли загадать желания. Значит обязательно надо будет вернуться.
Рекомендуем Дмитрия как экскурсовода,очень комфортное и безопасное путешествие с интересными рассказами по дороге.

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