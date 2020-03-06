Что вас ожидает

Пейзажи горного края

Дорога к Эльбрусу — само по себе насыщенное путешествие: вы проедете по ущелью реки Гижкит и побываете на берегу удивительных Былымских озер, которые сравнивают с альпийскими. Увидите самый высокогорный город Тырныауз, узнаете его историю и услышите о жизни в таком месте. А еще полюбуетесь отвесными скалами живописного Баксанского ущелья.

История великана

По пути я расскажу о том, как впервые был покорен Эльбрус. Объясню, для чего Тамерлан поднялся на гору, и раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г.А. Емманкэль. Также по пути мы можем сделать остановки для отдыха и фотосессий в любом понравившемся месте.

Покорение Эльбруса

Добравшись до поляны Азау, расположенной у подножия горы, вы сможете пообедать и распробовать блюда национальной кухни: знаменитые кавказские шашлыки в союзе с таким видом — это особое наслаждение. А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Желание, загаданное на такой высоте, получит особую силу!