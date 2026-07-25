Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание. Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края. По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев. А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пейзажи горного края

Дорога к Эльбрусу — само по себе насыщенное путешествие: вы проедете по ущельям реки Гижгит и Тызыльскому, побываете на берегу удивительных Былымских озер, которые сравнивают с альпийскими. Увидите самый высокогорный город Тырныауз, узнаете его историю и услышите о жизни в таком месте. А ещё полюбуетесь отвесными скалами живописного Баксанского ущелья.

История великана

По пути я расскажу о том, как впервые был покорён Эльбрус. Раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г. А. Эммануэль. Также по пути мы можем сделать остановки для отдыха и фотосессий в любом понравившемся месте.

Покорение Эльбруса

Добравшись до поляны Азау, расположенной у подножия горы, вы сможете пообедать и распробовать блюда национальной кухни: знаменитые кавказские шашлыки в союзе с таким видом — это особое наслаждение. А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Желание, загаданное на такой высоте, получит особую силу!

Посетим также Поляну нарзанов, где можно продегустировать воду из минеральных источников и местные сладости. И заедем в ущелье Адыр-Су с бурной рекой и величественными горами вокруг. Здесь я покажу уникальный лифт для автомобилей, построенный в 1968 году.

Организационные детали