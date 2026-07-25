Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
Горцы верят: достаточно лишь бросить взгляд в сторону Эльбруса, чтобы исполнилось ваше желание. Я помогу вам облегчить эту задачу и заодно насладиться природой нашего края. По пути к подножию вы услышите об экспедициях в этих местах и узнаете о традициях балкарцев. А поднявшись на канатной дороге к вершине, полюбуетесь видом Кавказских гор.
Дорога к Эльбрусу — само по себе насыщенное путешествие: вы проедете по ущельям реки Гижгит и Тызыльскому, побываете на берегу удивительных Былымских озер, которые сравнивают с альпийскими. Увидите самый высокогорный город Тырныауз, узнаете его историю и услышите о жизни в таком месте. А ещё полюбуетесь отвесными скалами живописного Баксанского ущелья.
История великана
По пути я расскажу о том, как впервые был покорён Эльбрус. Раскрою подробности первой военно-научной экспедиции к подножию стратовулкана, которой руководил генерал Г. А. Эммануэль. Также по пути мы можем сделать остановки для отдыха и фотосессий в любом понравившемся месте.
Покорение Эльбруса
Добравшись до поляны Азау, расположенной у подножия горы, вы сможете пообедать и распробовать блюда национальной кухни: знаменитые кавказские шашлыки в союзе с таким видом — это особое наслаждение. А после канатная дорога поднимет вас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Желание, загаданное на такой высоте, получит особую силу!
Посетим также Поляну нарзанов, где можно продегустировать воду из минеральных источников и местные сладости. И заедем в ущелье Адыр-Су с бурной рекой и величественными горами вокруг. Здесь я покажу уникальный лифт для автомобилей, построенный в 1968 году.
Организационные детали
Отдельно оплачивается обед и билет на канатную дорогу (2700 ₽)
С собой возьмите паспорт и теплые вещи — на поляне Азау вы сможете арендовать лыжи для проката
Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет. Также она не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1650 туристов
Меня зовут Дмитрий. По образованию я инженер IT, но также я очень люблю путешествовать и хорошо знаю красоты и достопримечательности республик Северного Кавказа: Кабардино-Балкарии, Качараево-Черкесии, Ставропольского, и Краснодарского краев. Я читать дальшеуменьшить
с удовольствием покажу самые красивые водопады Северного Кавказа, живописные горные озера и огромное количество сохранившихся со времен средневековья памятников старины глубокой: башни, древние храмы, мавзолеи кешене, остатки крепостей. Посоветую лучшие из спортивно оздоровительных комплексов, на территории которых вы сможете поплавать в бассейнах с тёплой минеральной водой. Я подниму вас на перевалы, откуда открываются восхитительные виды и познакомлю с кухней народов Кавказа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Экскурсия на все 100%! Нас было четверо: трое взрослых и подросток 13 лет. Хотелось увидеть Эльбрус вблизи, но также не хотелось ехать к нему автобусом, больше хотелось приватности, больше свободного времени читать дальшеуменьшить
и комфорта в путешествии, поэтому решили поискать предложения индивидуальных туров для небольших групп. Выбор пал на ресурс tripster, где среди множества предложений нам понравился тур от Дмитрия. Наши впечатления: Дмитрий прекрасный гид, он оправдал все наши ожидания и даже многократно превзошел их. По пути к Эльбрусу мы посмотрели озеро Гиджит, горные реки и ушелья, услышали множество интересных фактов и историй о горах и крае. Эрудированность Дмитрия достойна восхищения как и навыки вождения по непроходимым дорогам к красивым и нетронутым человеком местам. Отдельно хочу отметить автомобиль: мощный, управляемый, комфортный, большой, проходимый и с хорошим кондиционером. Выражаем благодарность Дмитрию за экскурсию и обязательно вернёмся за новыми впечатлениями, ведь оценить в полной мере красоту гор за одну поездку совершенно невозможно
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Д
Даша
одна из интереснейших экскурсий за всю мою жизнь. интересный маршрут, потрясающие локации, увлекательные истории и факты о достопримечательностях, которые мы посетили дмитрий замечательный гид, интересный собеседник и супер водитель 💪🏼 спасибо дмитрию за исполнение моей маленькой мечты ❤️
+1
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Е
Елистратова
Спасибо большое Дмитрию за тур, очень было интересно. Сила природы Эльбруса не оставила без ярких впечатлений. Дмитрий пунктуальный, добрый, отзывчивый, знающий историю. Было комфортно провести время, обратимся еще ни раз.
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Владимир
Дмитрий очень образованный и приятный человек, а также интересный рассказчик. Много знает об истории края. Поездка оставила очень много приятных впечатлений. Из-за того, что в день экскурсии были закрыты подъемники на Эльбрусе, мы заехали на Чегет и поднялись по открытой канатной дороге. Нам понравилось! Для обеда очень рекомендую шашлычную в Долине нарзанов: недорого и очень вкусно.
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Мария
Добрый день всем! К Эльбрусу за желаниями, вперёд и быстрее😍😁 Дмитрий - замечательный гид, нам очень повезло. Встретил, отвёз, привез))) Очень приветливый, с юмором. Обширные знания. Всю дорогу интересно рассказывал читать дальшеуменьшить
и показывал где, что и почему)) Видно, что у человека многолетний опыт 👏👏👏 Очень комфортная машина, ездили с ребенком 11 лет. Очень красивые локации, погода была теплая, даже на Эльбрусе, только ветер (ветровка нужна ☃️))) Так что не сомневайтесь, скорее одевайтесь и пишите Дмитрию. Кстати, он может быть гидом и по всему Пятигорску, проверено 👏😁 И знает ещё много красивых мест в округе👏👏👏
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А
Алексей
Добрый день! Это была третья экскурсия с замечательным Гидом и прекрасным водителем -Дмитрием. Человеком эрудированным, позитивным и настроенным максимально широко поделиться теми удивительными уголками природы,которыми так богат Кавказ! Эмоции полученные во читать дальшеуменьшить
время поездок останутся на долго в памяти. Все заявленные объекты были с удовольствием осмотрены, ведь когда человек любит своё дело и с любовью к нему относится это очень чувствуется и передаётся. Прилагаю фото из разных экскурсий Дмитрия. И большое спасибо Дмитрию за прекрасно составленный маршрут поездок!
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