Кисловодский комплекс

Вас ждем много всего интересного! Вы покорите гору Кольцо, откуда открывается великолепный вид на окрестности, бесплатно

В группе
до 30 чел.
Вас ждем много всего интересного! Вы покорите гору Кольцо, откуда открывается великолепный вид на окрестности, бесплатно выпьете травяного чаю в магазине «Чайный домик», отдохнете душой, телом и мыслями у Медовых водопадах и в завершении отправитесь к замку Коварства и любви, где услышите легенду о влюбленных.
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс
Кисловодский комплекс

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады
  • Кисловодский парк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Гора Кольцо

Первая остановка у горы Кольцо. Из массива Бургустанского хребта выступает острый мыс, заканчивающийся почти идеально круглым отверстием – высотой 8м, в диаметре 10м. Гора Кольцо когда — то была пещерой, но толщина скалы была невелика и со временем образовалось сквозное отверстие. В далекие времена человек не мог объяснить многие явления природы: гром, гроза, молния, причудливые формы гор и поэтому рождались сказания и легенды. Вот одну из таких легенд и услышат наши путешественники. А если подняться к Кольцу, то оттуда открывается великолепный вид на окрестности.

Магазина «Чайный домик»

Следующая остановка у необычного магазина «Чайный домик». Он находится по дороге на Медовые водопады. Вы удивитесь огромному количеству трав, масел, пряностей, специй, меда, мясных изделий, сыра. Здесь можно бесплатно выпить травяной чай, попробовать буквально все, что душе угодно и по желанию приобрести понравившееся.

Меловые водопады

Медовые водопады Карачаево-Черкесии вошли в ТОП-10 самых живописных водных жемчужин России. Они расположены в долине небольшой горной реки Аликановка. Всего водопадов пять. Самый высокий — Медовый — 18 метров. В этих местах есть на что посмотреть, ведь здешняя природа сохранила первозданную дикую красоту. На Медовых водопадах действительно можно отдохнуть душой, телом и мыслями.
Возвращение в Кисловодск, обед, прогулка
После посещения Медовых водопадов мы возвращаемся в Кисловодск. Приезжаем в город солнца ориентировочно к 13:00. Это время обеда. Экскурсовод приведёт вас на Курортный бульвар, где много столовых, кафе и ресторанов. Свободного времени (около часа) вам хватит, чтобы пообедать и прогуляться по бульвару. Затем от Колоннады начинается прогулка по Нижнему парку: Зеркальный пруд, Зеркальная струя, мостик «Дамский каприз», Крепость, заложенная в 1803г. — всё это увидят путешественники, гуляя по парку.

Замок Коварства и любви

После прогулки отправляемся к замку Коварства и любви, который находится в пригороде Кисловодска. Это природный памятник, скальное образование, отрывистый мыс одного из отрогов Скалистого хребта, возвышающегося над долиной реки Аликановка. Живописная скальная группа, напоминающая очертания зубчатых крепостных стен, возвышается над долиной реки более чем на 80 метров.
Туристы услышат грустную легенду о влюбленных. Это романтическое место одно из самых любимых кисловодчанами и гостями города. В очертаниях скал можно разглядеть лицо князя Аликанова. По преданию его дух до сих пор охраняет теснину.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады»60 руб
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • <strong>В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается. </strong>
  • Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 18:00 вечера накануне.
  • <strong>Нужно взять с собой:</strong>
  • 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
  • 2. Маски для нахождения в автобусе.
  • 3. Очки от солнца.
  • 4. Наличные деньги (кафе, рынки).
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Воскресенье

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