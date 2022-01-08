Что вы можете увидеть 🤩

Гора Кольцо

Первая остановка у горы Кольцо. Из массива Бургустанского хребта выступает острый мыс, заканчивающийся почти идеально круглым отверстием – высотой 8м, в диаметре 10м. Гора Кольцо когда — то была пещерой, но толщина скалы была невелика и со временем образовалось сквозное отверстие. В далекие времена человек не мог объяснить многие явления природы: гром, гроза, молния, причудливые формы гор и поэтому рождались сказания и легенды. Вот одну из таких легенд и услышат наши путешественники. А если подняться к Кольцу, то оттуда открывается великолепный вид на окрестности.

Магазина «Чайный домик»

Следующая остановка у необычного магазина «Чайный домик». Он находится по дороге на Медовые водопады. Вы удивитесь огромному количеству трав, масел, пряностей, специй, меда, мясных изделий, сыра. Здесь можно бесплатно выпить травяной чай, попробовать буквально все, что душе угодно и по желанию приобрести понравившееся.

Меловые водопады

Медовые водопады Карачаево-Черкесии вошли в ТОП-10 самых живописных водных жемчужин России. Они расположены в долине небольшой горной реки Аликановка. Всего водопадов пять. Самый высокий — Медовый — 18 метров. В этих местах есть на что посмотреть, ведь здешняя природа сохранила первозданную дикую красоту. На Медовых водопадах действительно можно отдохнуть душой, телом и мыслями.

Возвращение в Кисловодск, обед, прогулка

После посещения Медовых водопадов мы возвращаемся в Кисловодск. Приезжаем в город солнца ориентировочно к 13:00. Это время обеда. Экскурсовод приведёт вас на Курортный бульвар, где много столовых, кафе и ресторанов. Свободного времени (около часа) вам хватит, чтобы пообедать и прогуляться по бульвару. Затем от Колоннады начинается прогулка по Нижнему парку: Зеркальный пруд, Зеркальная струя, мостик «Дамский каприз», Крепость, заложенная в 1803г. — всё это увидят путешественники, гуляя по парку.

Замок Коварства и любви

После прогулки отправляемся к замку Коварства и любви, который находится в пригороде Кисловодска. Это природный памятник, скальное образование, отрывистый мыс одного из отрогов Скалистого хребта, возвышающегося над долиной реки Аликановка. Живописная скальная группа, напоминающая очертания зубчатых крепостных стен, возвышается над долиной реки более чем на 80 метров.

Туристы услышат грустную легенду о влюбленных. Это романтическое место одно из самых любимых кисловодчанами и гостями города. В очертаниях скал можно разглядеть лицо князя Аликанова. По преданию его дух до сих пор охраняет теснину.