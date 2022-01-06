Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Гора Кольцо
В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо — одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам.
Медовые водопады
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.
Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» 60 руб
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
Оплата должна быть произведена не позднее, чем 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
<strong>В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается. </strong>
Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00.
<strong>Нужно взять с собой:</strong>
1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
2. Маски для нахождения в автобусе.
3. Очки от солнца.
4. Наличные деньги (кафе, рынки).
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вторник, Четверг, Суббота
Машук
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