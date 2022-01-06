Медовые водопады

Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью

В группе
до 30 чел.
Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью.

Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье.

Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.
Медовые водопады
Медовые водопады
Медовые водопады
Медовые водопады

Что вы можете увидеть 🤩

  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Медовые водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Гора Кольцо

В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо — одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам.

Медовые водопады

Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. (Все экскурсии сопровождают высококвалифицированные экскурсоводы Турфирмы «Машук»)
Что не входит
  • Питание по программе.
  • Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады» 60 руб
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
  • Оплата должна быть произведена не позднее, чем 24 часа до отправления. Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест.
  • <strong>В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается. </strong>
  • Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00.
  • <strong>Нужно взять с собой:</strong>
  • 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении.
  • 2. Маски для нахождения в автобусе.
  • 3. Очки от солнца.
  • 4. Наличные деньги (кафе, рынки).
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Четверг, Суббота

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

👥Групповые👣Пешеходная🚌На автобусе⚙️НеобычныеГоры🔭Обзорные💧ВодопадыЭкскурсии по КавказуМедовые водопады🗽Достопримечательности🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
Индивидуально
для 4 чел.
5
16
4ч 30м
6 000
за 1-4 чел.
Горы и Медовые водопады — из Пятигорска
🚗 На машине
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
12 янв
13 янв
14 янв
ещё...
Медовые водопады и гора Кольцо
В группе
до 50 чел.
4.5
49
4ч 30м
900
за 1 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Ежедневно в 13:20
Чегемские водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуальный тур
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
12ч
18 000
за 1-6 чел.
Чегемские водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
Индивидуально
для 6 чел.
5
1
10ч
9 100
за 1-6 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и Медовые водопады за 1 день
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
В группе
до 50 чел.
4.7
11
10ч
1 500
за 1 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Комплексная экскурсия по Кисловодску и его окрестностям
5 янв
7 янв
16 янв
ещё...
Пятница,воскресенье в 08:20
Большое путешествие по Домбаю
Индивидуально
для 4 чел.
5
1
12ч
11 000
за 1-4 чел.
Большое путешествие по Домбаю
🚗 На машине
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам — под невыдуманные истории края
5 янв
6 янв
8 янв
ещё...
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
Индивидуально
до 6 чел.
5
56
9 500
за 1-6 чел.
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Путешествие по природным и загадочным памятникам Кабардино-Балкарии
8 янв
10 янв
11 янв
ещё...
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Индивидуально
для 4 чел.
4.8
6
10ч
11 500
за 1-4 чел.
Джип-тур сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🚗 На машине
Прочувствовать красоту Кабардино-Балкарии и услышать ее предания
6 янв
7 янв
8 янв
ещё...
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Индивидуально
до 4 чел.
5
1
12ч
12 000
за 1-4 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
7 янв
8 янв
9 янв
ещё...
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
12ч
9 600
за 1-3 чел.
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья, каньоны
Ежедневно с 7:00 до 19:00
Джип-тур 4 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю, водопад Абай-су и перевал Актопрак
Индивидуально
для 4 чел.
12ч
13 990
за 1-4 чел.
Джип-тур 4 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю, водопад Абай-су и перевал Актопрак
👣 Пешеходная
🛣 Джиппинг
Ежедневно с 7:00 до 19:00
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
Индивидуально
до 6 чел.
5
42
9 500
за 1-6 чел.
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Исследовать мистические места, открыть целебные свойства нарзанов и посетить величественные водопады
8 янв
10 янв
11 янв
ещё...

Машук проводит ещё 11 экскурсий

Грозный - Шали - Аргун
В группе
до 20 чел.
4.2
27
16ч
2 500
за 1 чел.
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Прекрасная восточная сказка способна удивить и поразить любого путешественника
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
СР, СБ, ВС в 07:45
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Аргун - Грозный
В группе
до 20 чел.
4.7
25
17ч
3 500
за 1 чел.
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Аргун - Грозный
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Чеченская республика - одна из красивых Кавказских республик
По воскресеньям с 5:30
Джип-тур на Мидаграбинские водопады в мини-группе
В группе
до 4 чел.
5
2
17ч
4 500
за 1 чел.
Джип-тур на Мидаграбинские водопады в мини-группе
🛣 Джиппинг
Тех, кого привлекают тайны мира, приглашаем на джип-тур «Даргавс и Мидаграбинские водопады»
5 янв
6 янв
7 янв
ещё...
Ежедневно с 06:00
Джип-тур на Джилы-Су (Северное Приэльбрусье)
В группе
до 4 чел.
5
8
13ч
3 000
за 1 чел.
Джип-тур на Джилы-Су (Северное Приэльбрусье)
🛣 Джиппинг
Что может быть лучше гор
Ежедневно с 06:30
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
В группе
до 30 чел.
1 500
за 1 чел.
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Знаменитые здравницы, питьевые галереи, красивейшие парки, неповторимая панорама Пятигорья! Всё это - для вас на
6 янв
7 янв
9 янв
ещё...
Четверг, Воскресенье
Конная прогулка по горному плато
В группе
до 20 чел.
3.5
4
900
за 1 чел.
Конная прогулка по горному плато
🐴 Конные прогулки
Из Пятигорска легко добраться до живописных мест, где устраивают конные прогулки
6 янв
8 янв
11 янв
ещё...
Ежедневно с 13:20 до 18:30
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
В группе
до 20 чел.
4.8
6
800
за 1 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Приглашаем вас на экскурсию, которая станет для вас паломничеством по святым местам юга России
9 янв
11 янв
16 янв
ещё...
Вторник и воскресенье с 13:20 до 18:00
Ессентуки. Обзорная экскурсия
В группе
до 20 чел.
4.7
7
700
за 1 чел.
Ессентуки. Обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Ессентуки - единственный равнинный курорт Кавказских Минеральных Вод
6 янв
13 янв
20 янв
ещё...
По четвергам с 14:20
Суворовские бани - здоровье от воды
В группе
до 20 чел.
4
9
600
за 1 чел.
Суворовские бани - здоровье от воды
🚌 На автобусе
Станица Суворовская - место, давно известное всем, кто едет на КМВ, чтобы укрепить свое здоровье
5 янв
6 янв
8 янв
ещё...
По средам с 18:20 до 21:00; по четвергам и субботам с 14:20 до 18:00
Горная Ингушетия
В группе
до 20 чел.
4.6
29
16ч
2 800
за 1 чел.
Горная Ингушетия
🚌 На автобусе
С нами вы отправитесь в невероятное путешествие по Ингушетии
7 янв
9 янв
16 янв
ещё...
По воскресеньям в 05:30
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
В группе
до 20 чел.
2д 12ч
17 550
за 1 чел.
Джип-тур «Кавказ за два дня»: Урочище Джилы-Су и города Минеральных Вод
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Джилы-Су в Северном Приэльбрусье - рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы
7 янв
14 янв
21 янв
ещё...
См. календарь
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ