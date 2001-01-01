Самый южный город-курорт КМВ — Кисловодск

Прогуляемся по курортному парку с его знаменитым Зеркальным прудом, говорливой речкой Ольховкой, через которую перекинут мостик «Дамский каприз». Попробуем три типа кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее

Отправимся в путешествие по ущелью реки Аликоновки, где возвышаются скальные эоловые столбы «Замка коварства и любви» овеянной легендами. Экскурсанты побывают у природного памятника горы ⛰️ – Кольцо, которую описал М. Ю. Лермонтов в повести «Княжна Мери» и о геологическом прошлом которой они услышат.

Посмотрим на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта. Спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью.

Маршрут: Средний парк 🌳 – Нижний парк – Лермонтовская площадка – Нарзанная галерея – ущелье р. Альконовки – г. Кольцо - Медовые водопады