Конная прогулка в Средневековье

Знакомство с Северной Осетией начнётся с одной из наиболее важных святынь для каждого осетина - монумента Уастырджи

Знакомство с Северной Осетией начнётся с одной из наиболее важных святынь для каждого осетина – монумента Уастырджи, которого ассоциируют с образом Святого Георгия Победоносца.

Далее, двигаясь по Алагирскому ущелью, вы окажетесь в селении Верхний Мизур, которое возникло ещё в конце XVI века. Село представляет собой древний квартал, давно покинутый жителями.
Конная прогулка в Средневековье
Конная прогулка в Средневековье
Конная прогулка в Средневековье
Конная прогулка в Средневековье
Конная прогулка в Средневековье
Конная прогулка в Средневековье

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Верхний Мизур (конная прогулка по желанию)
  • Старинные башни и склепы
  • Поселок призрак Садон
  • Арт-объект Танец с кинжалами
  • Монумент Уастырджи

В программе

Верхний Мизур

Достопримечательностью селения, помимо размеров, остатков башен, склепов и цыртов, считается церковь архангела Михаила. На территории Верхнего Мизура имеется 26 фамильных склепов. Вы сможете прогуляться среди старинных склепов и башен. В зависимости от вашего желания может быть организована конная прогулка по высокогорному селению. У вас останутся незабываемые впечатления, положительные эмоции и прекрасные фото.

Поселок-призрак Садон

Неприметный поворот с Транскавказской автомагистрали — и автомобиль въезжает в тоннель с надписью «1967 год. Пятьдесят лет Октября». Еще пара километров — и перед нами Садон, поселок горняков, когда-то гремевший на всю Северную Осетию, а сейчас полузаброшенный. В населенный пункт, погибший из-за вышедшей из берегов реки и селя, теперь стекаются туристы — любители постапокалиптических пейзажей. Но среди руин все еще есть жизнь.

Арт-объект «Танец с кинжалами»

Это десятый арт-объект, созданный творческой мастерской Mah Kond по заказу Комитета по туризму Северной Осетии, где получаются прекрасные фото и видео.

Монумент Уастерджи

Осетинский Уастырджи – дань легенде, которую до сих пор пересказывают из уст в уста. Сотворил это чудо архитектор Николай Ходов, но, наверное, даже автор не подозревал, какую популярность впоследствии получит его детище. Памятник встречает путников на одном из участков Транскавказской трассы и это всегда происходит неожиданно – настолько монументальной и органичной получилась скульптурная группа. Размеры поистине впечатляют – на руке богатыря спокойно уместится человек! Трехногий конь Уастырджи весом 28 тонн огромен.

Организационные детали

  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).

Ежедневно с 8:00 до 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
  • Конная прогулка
  • Вода в дороге
  • Кофе в дороге
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваше место проживания (города КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 22:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Тур проходит на комфортабельном внедорожнике/минивэне.
  • Тур подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут может быть скорректирован.
  • Тур можно провести для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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