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Верхний Мизур

Достопримечательностью селения, помимо размеров, остатков башен, склепов и цыртов, считается церковь архангела Михаила. На территории Верхнего Мизура имеется 26 фамильных склепов. Вы сможете прогуляться среди старинных склепов и башен. В зависимости от вашего желания может быть организована конная прогулка по высокогорному селению. У вас останутся незабываемые впечатления, положительные эмоции и прекрасные фото.

Поселок-призрак Садон

Неприметный поворот с Транскавказской автомагистрали — и автомобиль въезжает в тоннель с надписью «1967 год. Пятьдесят лет Октября». Еще пара километров — и перед нами Садон, поселок горняков, когда-то гремевший на всю Северную Осетию, а сейчас полузаброшенный. В населенный пункт, погибший из-за вышедшей из берегов реки и селя, теперь стекаются туристы — любители постапокалиптических пейзажей. Но среди руин все еще есть жизнь.

Арт-объект «Танец с кинжалами»

Это десятый арт-объект, созданный творческой мастерской Mah Kond по заказу Комитета по туризму Северной Осетии, где получаются прекрасные фото и видео.

Монумент Уастерджи

Осетинский Уастырджи – дань легенде, которую до сих пор пересказывают из уст в уста. Сотворил это чудо архитектор Николай Ходов, но, наверное, даже автор не подозревал, какую популярность впоследствии получит его детище. Памятник встречает путников на одном из участков Транскавказской трассы и это всегда происходит неожиданно – настолько монументальной и органичной получилась скульптурная группа. Размеры поистине впечатляют – на руке богатыря спокойно уместится человек! Трехногий конь Уастырджи весом 28 тонн огромен.

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