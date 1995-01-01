Машук проводит ещё 6 экскурсий

Рядом с «Чайным домиком» расположен конный прокат Расула. Два десятка великолепных обученных лошадей карачаевской породы в сопровождении опытных инструкторов ожидают вас на часовую прогулку 👣 по горному плато и окрестностям Кисловодска.
Организационные детали:
Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобную обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
Услуги профессионального водителя
Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
Конные прогулки: взрослый 400 — руб. /чел. детский — 350 руб. /чел.
Питание.
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.