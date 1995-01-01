Машук проводит ещё 6 экскурсий

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Конные прогулки

Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Вас ждет приятная конная прогулка 👣 по живописному маршруту в окрестностях Кисловодска.

Вы увидите удивительную гору Кольцо и полюбуетесь кавказскими пейзажами.

Маршрут: Пятигорск — гора Кольцо — Чайный домик — Пятигорск.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 650 ₽ за человека

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Конные прогулки
Конные прогулки

Что вас ожидает:

  • Рядом с «Чайным домиком» расположен конный прокат Расула. Два десятка великолепных обученных лошадей карачаевской породы в сопровождении опытных инструкторов ожидают вас на часовую прогулку 👣 по горному плато и окрестностям Кисловодска.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям), теплые вещи, удобную обувь и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит
  • Конные прогулки: взрослый 400 — руб. /чел. детский — 350 руб. /чел.
  • Питание.
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки
Конные прогулки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Машук
Машук
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