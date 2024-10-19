Поездка к водопадам и термальным источникам в окрестностях Кисловодска подарит немало приятных минут для отдыха и оригинальных ракурсов для снимков.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМедовые водопады Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. Буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чёртовой мельнице. Термальные источники После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год. Гора «Кольцо» Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов. Важная информация:
- Выезд может быть организован из любого города Кавказских Минеральных Вод.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Ежедневно.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медовые водопады
- Гора «Кольцо»
- Термальные источники
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание: 500-600 руб. (средний чек)
- Эко-сбор на медовые водопады
- Термальные источники: 550 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты наш гид с вами свяжется по времени выезда
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
София
19 окт 2024
Сегодня я хочу выразить самые теплые и искренние слова для экскурсовода! Это не просто признание твоих усилий, это подтверждение того, что ты делаешь свою работу с любовью и преданностью.
Твоя способность
Твоя способность
Входит в следующие категории Пятигорска
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