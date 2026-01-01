читать дальше уменьшить очень вкусно. Замечательный вечер с дружеской беседой, национальной музыкой и даже немножко с танцами. Огромное спасибо Ольге за организацию такой чудесной поездки.

Прекрасно провели мастер-класс в теплой домашней обстановке. Сначала готовили под чутким руководством Суиры, потом чаевничали с тем, что наготовили. Получилось