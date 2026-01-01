Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Отправьтесь в горное село, чтобы научиться готовить хычины. Погрузитесь в атмосферу традиций и насладитесь вкусом настоящей карачаево-балкарской кухни
Начало: по договорённости
«Научитесь делать хычины — традиционное блюдо карачаево-балкарской кухни — и полакомитесь ими под рассказы местной жительницы о культуре и обычаях её народа»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
«Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина»
Завтра в 13:00
12 авг в 13:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Кавказ на вкус: дегустация в центре Пятигорска (всё включено)
Попробовать блюда грузинской кухни в уютном ресторане и узнать о гастрономических традициях региона
Начало: В центре Пятигорска
«Хачапури по-мегрельски, жареные и варёные хинкали»
13 авг в 12:00
14 авг в 12:00
от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Г
Прекрасно провели мастер-класс в теплой домашней обстановке. Сначала готовили под чутким руководством Суиры, потом чаевничали с тем, что наготовили. Получилось
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Всего 4 отзыва в Пятигорске в категории "Кулинарные мастер-классы"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Кулинарные мастер-классы»
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