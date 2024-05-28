1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
13 часов
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
Начало: С адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия28 мая 2024В целом поездка мне понравилась. Начну с плюсов: экскурсия была на небольшом автобусе, рассчитанном на 18 человек, что, считаю, очень удобно.
- ИИрина24 мая 2024Ингушетия очень понравилась и, в большинстве своем, отсутствием толп туристов. Виды завораживают. Гид Григорий дружелюбный и доброжелательный, внимательный человек. Рассказал интересные факты из истории и местных обычаев и традиций. Рекомендуем!
- ЕЕлена22 мая 2024Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации выбраны очень логично. Роман хорошо разбирается в своей работе, это всегда сильно влияет на качество услуг.
- ЕЕлена9 мая 2024Горная Ингушетия покарила моё сердце. Рекомендую данное направление. Дорога длинная, но оно этого стоит.
- ННаталия2 мая 2024Благодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездки.
- ННаталья2 мая 2024Всë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-класса. Виды прекрасные и настроение тоже.
- ВВиталия23 апреля 2024Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло, увидели невероятные виды, да
- ММария23 апреля 2024Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
- ААнастасия13 апреля 2024Замечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никуда не торопил. Кроме того,
- ННаталья1 апреля 2024Были на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями и обилием информации о республике Ингушетии,Осетии. Всё прошло на высшем уровне! Хотелось бы выразить слова благодарности за незабываемый драйв, за красоту, за море положительных эмоций.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Тхаба-Ерды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Тхаба-Ерды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Тхаба-Ерды», 62 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август