я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))