Джейрахско-Ассинский заповедник – экскурсии в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Джейрахско-Ассинский заповедник» в Пятигорске, цены от 4050 ₽, скидки до 35%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горную Ингушетию
Увлекательное путешествие по Горной Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух виды на альпийские луга и реки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
На машине
13 часов
28 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу древних башен Ингушетии, окруженных горными пейзажами. Узнайте больше о культуре и истории народа галгаи
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5200 ₽ за человека
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Джиппинг
На машине
На микроавтобусе
13 часов
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Путешествие в Ингушетию откроет перед вами мир средневековых башен и горных пейзажей. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного региона
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
6000 ₽ за человека
Величественная Карачаево-Черкесия
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: перевал Гумбаши, Эльбрус и старинные аулы ждут вас в этой захватывающей экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
На машине
13 часов
-
20%
634 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Откройте для себя красоту Северной Осетии в мини-группе. Путешествие через ущелья, крепости и древние поселения оставит незабываемые впечатления
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5000 ₽6250 ₽ за человека
Из Пятигорска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
На машине
13 часов
-
35%
52 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5850 ₽9000 ₽ за человека
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
На машине
10 часов
-
25%
103 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4050 ₽5400 ₽ за человека
Ингушетия - солнечный край башен, гор и водопадов
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ингушетия: путешествие по солнечному краю башен и водопадов
Погрузитесь в атмосферу древних башен и величественных гор Ингушетии, насладитесь уникальной природой
Начало: В любом удобном для вас месте в Пятигорске
11 дек в 06:00
13 дек в 06:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Голубева
    30 сентября 2025
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    27.09 ездили в горную Ингушетию
    Экскурсия очень понравилась, невероятные пейзажи и виды, замечательный гид, который отвечал на все наши вопросы
  • Р
    Рустам
    8 августа 2025
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Гид был супер, рекомендую всем
  • М
    Марина
    8 декабря 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Очень красивые пейзажи.
    Очень красивые пейзажи.
  • А
    Алёна
    10 июля 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Хотим поблагодарить вашу команду за эту экскурсию! Ингушетия оставила самые прекрасные впечатления: ущелья, серпантины, башни, рассказы про обычаи ингушей, всё
    читать дальше

    очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Андрею за то, что организовал нам на обратном пути осетинские пироги прямо из печи, которые мы смогли забрать домой)

    Хотим поблагодарить вашу команду за эту экскурсию! Ингушетия оставила самые прекрасные впечатления: ущелья, серпантины, башни, рассказы про обычаи ингушей, всё очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Андрею за то, что организовал нам на обратном пути осетинские пироги прямо из печи, которые мы смогли забрать домой)
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
    читать дальше

    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

