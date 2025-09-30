Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горную Ингушетию
Увлекательное путешествие по Горной Ингушетии, где вас ждут древние башни, храмы и захватывающие дух виды на альпийские луга и реки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу древних башен Ингушетии, окруженных горными пейзажами. Узнайте больше о культуре и истории народа галгаи
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Путешествие в Ингушетию откроет перед вами мир средневековых башен и горных пейзажей. Узнайте больше о культуре и истории этого удивительного региона
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
Погрузитесь в атмосферу Кавказа: перевал Гумбаши, Эльбрус и старинные аулы ждут вас в этой захватывающей экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Едем в таинственную Северную Осетию
Откройте для себя красоту Северной Осетии в мини-группе. Путешествие через ущелья, крепости и древние поселения оставит незабываемые впечатления
Начало: С вашего адреса из городов: Железноводск, Пятигорс...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
11 дек в 06:00
5000 ₽
6250 ₽ за человека
-
35%
Мини-группа
до 8 чел.
Из Пятигорска к соседям - 4 республики и 5 городов за день
Отправиться в большое путешествие и посетить Беслан, Магас, Грозный, Аргун и Шали
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
5850 ₽
9000 ₽ за человека
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие к урочищу Джилы-Су из Пятигорска
Подняться на плато Шаджатмаз, отыскать скалы-аватары и увидеть «стражей» Кавказа в мини-группе
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
4050 ₽
5400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ингушетия: путешествие по солнечному краю башен и водопадов
Погрузитесь в атмосферу древних башен и величественных гор Ингушетии, насладитесь уникальной природой
Начало: В любом удобном для вас месте в Пятигорске
11 дек в 06:00
13 дек в 06:00
30 000 ₽ за всё до 6 чел.
