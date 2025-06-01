Мы совершим неспешную прогулку по живописным тропам главной вершины Пятигорска, а после заварим ароматный кофе в турке и устроим пикник на свежем воздухе с видом на панораму города и горные пейзажи. Это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией гор! Что вас ждёт?

Место дуэли Лермонтова — небольшая поляна недалеко от Пятигорска на северо-западном склоне горы Машук. Здесь 15 июля 1841 года в возрасте 26-ти лет погиб классик русской литературы.

Перкальские скалы — местная природная достопримечательность: здесь растёт много дикой травы, протоптаны тропинки, а сверху открывается прекрасный вид на гору Бештау.

Заброшенная каменоломня на северо-восточном склоне Машука — здесь начинается дикий и необычный мир: извилистые тропинки, крутые обрывы и отвесные скальные склоны.

Озеро Провал — загадочное подземное озеро лазурного цвета, окутанное легендами. Во время прогулки мы будем делать остановки для отдыха и наслаждения великолепными видами. Я расскажу вам о местных легендах и поверьях, о жизни М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и интересных фактах о нём. Вас ждёт пикник на свежем воздухе на склоне горы с горячими напитками. Это отличная возможность пообщаться в кругу друзей, окунуться в атмосферу спокойствия и насладиться природой прекрасного Кавказа! Важная информация:.

Озеро Провал — загадочное подземное озеро лазурного цвета, окутанное легендами. Во время прогулки мы будем делать остановки для отдыха и наслаждения великолепными видами. Я расскажу вам о местных легендах и поверьях, о жизни М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и интересных фактах о нём. Вас ждёт пикник на свежем воздухе на склоне горы с горячими напитками. Это отличная возможность пообщаться в кругу друзей, окунуться в атмосферу спокойствия и насладиться природой прекрасного Кавказа! Важная информация:.

Маршрут простой, подойдёт для любого уровня физической подготовки.