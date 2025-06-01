Эта прогулка — замечательная возможность соединить активный отдых на свежем воздухе с интересными рассказами об истории Пятигорска.
Погрузитесь в атмосферу, где природа и культура переплетаются, а лёгкие угощения создают особую атмосферу.
Погрузитесь в атмосферу, где природа и культура переплетаются, а лёгкие угощения создают особую атмосферу.
Описание экскурсии
Мы совершим неспешную прогулку по живописным тропам главной вершины Пятигорска, а после заварим ароматный кофе в турке и устроим пикник на свежем воздухе с видом на панораму города и горные пейзажи. Это идеальный способ расслабиться и зарядиться энергией гор! Что вас ждёт?
- Место дуэли Лермонтова — небольшая поляна недалеко от Пятигорска на северо-западном склоне горы Машук. Здесь 15 июля 1841 года в возрасте 26-ти лет погиб классик русской литературы.
- Перкальские скалы — местная природная достопримечательность: здесь растёт много дикой травы, протоптаны тропинки, а сверху открывается прекрасный вид на гору Бештау.
- Заброшенная каменоломня на северо-восточном склоне Машука — здесь начинается дикий и необычный мир: извилистые тропинки, крутые обрывы и отвесные скальные склоны.
Озеро Провал — загадочное подземное озеро лазурного цвета, окутанное легендами. Во время прогулки мы будем делать остановки для отдыха и наслаждения великолепными видами. Я расскажу вам о местных легендах и поверьях, о жизни М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и интересных фактах о нём. Вас ждёт пикник на свежем воздухе на склоне горы с горячими напитками. Это отличная возможность пообщаться в кругу друзей, окунуться в атмосферу спокойствия и насладиться природой прекрасного Кавказа! Важная информация:.
Озеро Провал — загадочное подземное озеро лазурного цвета, окутанное легендами. Во время прогулки мы будем делать остановки для отдыха и наслаждения великолепными видами. Я расскажу вам о местных легендах и поверьях, о жизни М. Ю. Лермонтова в Пятигорске и интересных фактах о нём. Вас ждёт пикник на свежем воздухе на склоне горы с горячими напитками. Это отличная возможность пообщаться в кругу друзей, окунуться в атмосферу спокойствия и насладиться природой прекрасного Кавказа! Важная информация:.
Маршрут простой, подойдёт для любого уровня физической подготовки.
Будние дни в 10:00, выходные в 11:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Машук
- Место дуэли Лермонтова
- Перкальские скалы
- Гора Бештау
- Озеро Провал
Что включено
- Услуги гида
- Чай и кофе
Что не входит в цену
- Приготовление блюд гидом на природе (шакшука, сэндвичи с беконом, овощи на гриле на выбор) - 2500 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Завершение: Озеро Провал
Когда и сколько длится?
Когда: Будние дни в 10:00, выходные в 11:00.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Здравствуйте! Спасибо за бронирование экскурсии. Я буду рада провести для вас самую увлекательную прогулку по тропам Машука
- Пожалуйста, наденьте удобную обувь (мы будем ходить по лесным тропам и подниматься на скалистую местность), головной убор, также возьмите с собой бутылку воды и снеки (фрукты, орехи, питательные батончики). Чаем и кофе я угощаю
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
1 июн 2025
Интересная, содержательная экскурсия! Остались очень довольны! Экскурсовод великолепна. Маршрут шикарный! Очень рекомендую!
О
Ольга
23 мая 2025
Экскурсия на Машук - это что-то незабываемое! Валерия очень приятный и разносторонне развитый человек, поэтому экскурсия прошла легко и интересно. Мы ходили такими тропами, которые скрыты от случайных людей. Выходили на открытые площадки с лучшими видами на горы.
М
Марья
10 апр 2025
А
Алексей
7 апр 2025
Замечательный экскурсовод, очень эрудированная, приятная девушка, которая хорошо ладит с детьми. Показала очень красивые места, очень довольны и всем рекомендуем
Е
Елена
27 окт 2024
Лера, спасибо за экскурсию по Машуку! Раннее никогда не ходили по этим живописным тропам, даже не знали, что на горе есть такие живописные места. Отдельное спасибо за вкусный свежесваренный кофе. До новых встреч!
И
Ирина
6 окт 2024
Отличный гид по КМВ. Очень выручила нас, т. к. наш гид заболел накануне экскурсии. Списались, созвонились буквально за день до экскурсии, Лера смогла подстроиться под нашу группу, провела экскурсию в нужное нам время.
Н
Николай
21 июл 2024
Замечательная, милая и умная девочка. Много знает легенд и сказаний о крае. Вся семья, особенно дети в восторге от Вашей экскурсии. Лера, огромное спасибо за интересно и познавательно проведенное время.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Если рутина затянула, смените кофейню на горный ландшафт. Расслабьтесь на вершине Машука с чашечкой ароматного кофе, встречая рассвет или закат
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 06:00
Завтра в 03:30
от 3333 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборГрупповая экскурсия по вершинам Пятигорска с посещением Бештау
Присоединяйтесь к мини-группе для восхождения на гору Бештау. Насладитесь красотой природы, уникальными достопримечательностями и потрясающими видами на Эльбрус
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
6 июл в 10:00
3200 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
По тропам Машука: пикник-путешествие
Пятигорск ждёт вас! Погрузитесь в атмосферу истории и природы, пройдя по тропам Машука. Завершите день пикником на альпийских лугах
Начало: У подножья горы Машук
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3750 ₽
4687 ₽ за человека