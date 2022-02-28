Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию

Индивидуальная
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию
Поездка на внедорожнике в Верхнюю Балкарию

Что вы можете увидеть 🤩

  • Верхнюю Балкарию
  • Голубые озера
  • Черекская Теснина
  • Сторожевые Башни Абаевых и Амирхана 14-16 век. Термальные источники Аушегер
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Верхняя Балкария - это одна из самых красивейших и завораживающих экскурсий Северного Кавказа, мы направимся в Кабардино Балкарию, и посетим в один день голубые озера, черекскую теснину, сторожевые башни 14-16 веков, посетим Кафе Старая Балкария, Термальные Источники Аушигер.
Голыбые озера (нижнее озеро имеет довольно скромные размеры 235 на 130 м, зато его глубина составляет около 258 м.) Вода в озере очень прозрачная она не замерзает даже зимой (температура воды круглый год около 10 градусов)
Черекская Теснина - это невероятно красивая дорога проходит вокруг туннеля над обрывами по которой раньше ездили машины,а сейчас можно пройтись пешком и насладиться окружающими видами.
Верхняя Балкария (селение расположено в южной части Черекского района по обоим берегам реки Черек-Балкарский) Архитектурные и природные памятники - руины традиционных Балкарских поселений, оборонительные Башни,склепы-Черекская Теснина, урочище Уштулу. Все они объединены в археолого туристический комплекс "Верхняя Балкария"
Отведав в Кафе Старая Балкария (качели над обрывом) традиционных Балкарских Хычинов выпив домашнего вина направимся купаться.
Термальные Источники АУШЕГЕР. (один из самых лучших термальных источников Кабардино Балкарии, подаренный природой, который несет в себе красоту и здоровье…

Ответы на вопросы

Что входит
  • в экскурсию включено Кофе сваренный в турке и сладости… угощение от гида
Что не входит
  • в цену не включен обед в кафе, и оплата Термальных Источноков
  • Стоимость посещения термальных бассейнов Аушегер 150-200 р с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: по согласованию с туристом
Завершение: где удобно
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике Тойота
  • форма одежды лучше спортивная так
  • как гулять мы будем по горной местности
  • с собой надо взять купальные принадлежности
  • (если будете купаться в термальных источниках)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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