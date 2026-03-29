Что вы можете увидеть 🤩

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Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы

Верхняя Балкария: джиппинг по голубым озерам и термальным источникам
Путешествие в Верхнюю Балкарию — одно из самых завораживающих на Северном Кавказе.

За 1 день мы посетим Язык Тролля, Голубые озера, Черекскую теснину, сторожевые башни 14-16 веков, кафе Старая Балкария, где отведаем традиционных хычинов, и отдохнем в термальных источниках «Аушигер» или Аква Сити
5
17 отзывов
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы

Описание экскурсии

Голубые озера

Нижнее озеро имеет довольно скромные размеры 235 на 130 м, зато его глубина составляет 292 м. Считается самым глубоким карстовым озером в Европе, вода в озере очень прозрачная, она не замерзает даже зимой (температура воды круглый год от 9 до 9.7 градусов).

Черекская Теснина

Это невероятно красивая дорога проходит вокруг туннеля над обрывами, по которой раньше ездили машины, а сейчас можно пройтись пешком и насладиться окружающими видами.

Верхняя Балкария

Селение расположено в южной части Черекского района по обоим берегам реки Черек-Балкарский. Архитектурные и природные памятники — руины традиционных Балкарских поселений, оборонительные Башни, склепы, Черекская Теснина, урочище Уштулу. Все они объединены в археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария». Термальные источники «Аушигер» или "Аква Сити" по вашему выбору. Важная информация:
  • На экскурсию допускаются дети любого возраста, при условии, что ребенок переносит дальние поездки.
  • Обязательно иметь с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет) *Рекомендуем так же с собой взять воду,солнцезащитные очки,крем от загара, дождевик.
  • Купальные принадлежности,(шлепки,полотенца,купальники) для купания в термальных источниках.
  • Удобную обувь.
Удобную обувь.
*Удобную обувь.

Ежедневно с 7:30 до 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Язык Тролля
  • Верхняя Балкария
  • Голубые озера
  • Черекская Теснина
  • Сторожевые Башни Абаевых (Абай-Кала) и Амирхана 14-16 век
  • Термальные источники Аушегер или Аква Сити
Что включено
  • В экскурсию включено полное сопровождение гида
  • При индивидуальной поездке, свежесваренный кофе в турке, чай на травах и сладости - угощение от гида.
Что не входит в цену
  • Обед в кафе
  • Посещения термальных бассейнов «Аушигер» - 500руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завершение: Где удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 7:30 до 19:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На экскурсию допускаются дети любого возраста, при условии, что ребенок переносит дальние поездки
  • Обязательно иметь с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет)
  • Рекомендуем так же с собой взять воду, солнцезащитные очки, крем от загара, дождевик
  • Купальные принадлежности, (шлепки,полотенца, купальники) для купания в термальных источниках
  • Удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1
А
Экскурсия оставила неизгладимое впечатление на нас! Невероятная красота природы Кавказа, суровые горы на фоне голубого неба!
Гид Георгий настоящий профессионал своего дела. С таким грамотным подходом, интересной подачей информации.
Показал нам красивейшие
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места.
Язык тролля - восторг! Восхитительные, захватывающие дух фото можно сделать. Кстати, о фото. Георгий прекрасно фотографирует. Кому нужны классные «инстаграммные» фоточки, вам точно к нему на экскурсию! Подскажет, где лучше вид; где встать и как. За это, определенно, лайк!
Так же, напоил нас вкуснейшим кофе, сваренным прямо при нас в турке. И угостил свежей национальной выпечкой. Авто так же очень комфортабельный для длительной поездки.
Нам всю поездку было очень комфортно. А это ведь очень важно - найти коннект с человеком. С радостью приедем еще и будем рекомендовать друзьям.
Желаем процветания и успехов!
Те, кто думают, куда поехать - определено одно из лучших направлений!

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М
Прекраснейшая поездка с позитивным гидом! Ездила с родственниками, в том числе с пожилой мамой, гид терпеливо ждал нас на всех маршрутах подстраиваясь под наш темп. Посетили много красивых, живописных мест, гид сделал нам много классных фото, за что отдельное огромное спасибо! Все остались очень довольны!
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Т
Были с Георгием на экскурсии. И это совершенно точно одно из лучших воспоминаний из отпуска.

Много где бывали и далеко не все экскурсоводы действительно соответствуют этому званию. Очень часто вместо индивидуальных
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экскурсии попадаются проводники, которые просто везут вас из точки А в точку Б. Это точно не про Георгия и его маршруты)

Великолепная природа, комфортная атмосфера, знающий и любящий свой край местный житель это залог прекрасного отдыха.

На протяжении всей поездки мы чувствовали себя действительно «желанными гостями Кавказа». Георгий прекрасно знаком с историей и географией родного края, интересно и ненавязчиво рассказывает различные факты.
Маршрут наш на «Язык Троля» в Кабардино - Балкарии был спланирован очень грамотно - остановки в прекрасных местах каждый час-полтора, вкусный чай и кофе) кафе с вкуснейшими хычинами и нереальными видами, купание в термах.

Если будет возможность, обязательно вернемся продолжить исследование вершин и ущелий Кавказа в сопровождении Георгия.

Огромное спасибо за путешествие.

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Л
ЯЗЫК ТРОЛЛЯ- трудно добраться, страшно от высоты, но незабываемо))). Верхняя Балкария- грустно, но надо знать историю и уважать память. Голубые Озера- наслаждение для глаз, умиротворенность, спокойствие. Но зачем сделали этот
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аттракцион-троллей над озером? Этот скрежет портит впечатление от природы."Мохнатый" водопад очень красив и необычен. Запомнился наш проход через каньон, невероятные виды и впечатления. В целом экскурсия очень понравилась: природа+история+ терпеливый гид, спокойствие в каждом движении. Очень вкусная еда в кафе на скале, понравилась. Обязательно вернемся, тем более, что гид рассказал и о других невероятных местах в Кабардино-Балкарии.

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Д
Смело могу рекомендовать Георгия для поездок по Кавказу! У нас с друзьями был всего один день на знакомство с горами и мы очень рады, что удалось это сделать под руководством
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Георгия. Верхняя Балкария очень красивое место с богатой историей, поездка туда стала жемчужиной нашего путешествия на северный Кавказ. Еще раз хочу отметить профессионализм Георгия, видно, что для него это не просто работа, а любимое хобби, которым он делится с гостями родного для него края.

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Д
Смело могу рекомендовать Георгия для поездок по Кавказу! У нас с друзьями был всего один день на знакомство с горами и мы очень рады, что удалось это сделать под руководством
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Георгия. Верхняя Балкария очень красивое место с богатой историей, поездка туда стала жемчужиной нашего путешествия на северный Кавказ. Еще раз хочу отметить профессионализм Георгия, видно, что для него это не просто работа, а любимое хобби, которым он делится с гостями родного для него края.

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