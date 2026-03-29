Что вы можете увидеть 🤩

Голубые озера

Нижнее озеро имеет довольно скромные размеры 235 на 130 м, зато его глубина составляет 292 м. Считается самым глубоким карстовым озером в Европе, вода в озере очень прозрачная, она не замерзает даже зимой (температура воды круглый год от 9 до 9.7 градусов).

Черекская Теснина

Это невероятно красивая дорога проходит вокруг туннеля над обрывами, по которой раньше ездили машины, а сейчас можно пройтись пешком и насладиться окружающими видами.

Верхняя Балкария

Селение расположено в южной части Черекского района по обоим берегам реки Черек-Балкарский. Архитектурные и природные памятники — руины традиционных Балкарских поселений, оборонительные Башни, склепы, Черекская Теснина, урочище Уштулу. Все они объединены в археолого-туристический комплекс «Верхняя Балкария». Термальные источники «Аушигер» или "Аква Сити" по вашему выбору. Важная информация:

На экскурсию допускаются дети любого возраста, при условии, что ребенок переносит дальние поездки.

Обязательно иметь с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет) *Рекомендуем так же с собой взять воду,солнцезащитные очки,крем от загара, дождевик.

Купальные принадлежности,(шлепки,полотенца,купальники) для купания в термальных источниках.

Удобную обувь.

Удобную обувь.

*Удобную обувь.