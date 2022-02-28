Что вы можете увидеть 🤩

Верхняя Балкария - это одна из самых красивейших и завораживающих экскурсий Северного Кавказа, мы направимся в Кабардино Балкарию, и посетим в один день голубые озера, черекскую теснину, сторожевые башни 14-16 веков, посетим Кафе Старая Балкария, Термальные Источники Аушигер.

Голыбые озера (нижнее озеро имеет довольно скромные размеры 235 на 130 м, зато его глубина составляет около 258 м.) Вода в озере очень прозрачная она не замерзает даже зимой (температура воды круглый год около 10 градусов)

Черекская Теснина - это невероятно красивая дорога проходит вокруг туннеля над обрывами по которой раньше ездили машины,а сейчас можно пройтись пешком и насладиться окружающими видами.

Верхняя Балкария (селение расположено в южной части Черекского района по обоим берегам реки Черек-Балкарский) Архитектурные и природные памятники - руины традиционных Балкарских поселений, оборонительные Башни,склепы-Черекская Теснина, урочище Уштулу. Все они объединены в археолого туристический комплекс "Верхняя Балкария"

Отведав в Кафе Старая Балкария (качели над обрывом) традиционных Балкарских Хычинов выпив домашнего вина направимся купаться.

Термальные Источники АУШЕГЕР. (один из самых лучших термальных источников Кабардино Балкарии, подаренный природой, который несет в себе красоту и здоровье…