Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Что вас ожидает

Путь к вершине Бештау

Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы. А также Второ-Афонский мужской монастырь, основанный монахами с горы ⛰️ Афон в начале ХХ столетия. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу, как образовалась гора Бештау и в произведениях каких классиков она упоминается.

Фантастические панорамы

Достигнув главной вершины Бештау, мы сделаем привал с пикником и в хорошую погоду рассмотрим с высоты Кавказские Минеральные Воды, Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Далее возможны два варианта маршрута: к загадочному храму Солнца или к Орлиным скалам на юго-западном склоне. Что бы вы ни выбрали: захватывающие дух виды нам обеспечены!

Организационные детали