Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Путь к вершине Бештау Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы. А также Второ-Афонский мужской монастырь, основанный монахами с горы ⛰️ Афон в начале ХХ столетия. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу, как образовалась гора Бештау и в произведениях каких классиков она упоминается.
Фантастические панорамы Достигнув главной вершины Бештау, мы сделаем привал с пикником и в хорошую погоду рассмотрим с высоты Кавказские Минеральные Воды, Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Далее возможны два варианта маршрута: к загадочному храму Солнца или к Орлиным скалам на юго-западном склоне. Что бы вы ни выбрали: захватывающие дух виды нам обеспечены!
Организационные детали
Продолжительность экскурсии 🧭 составляет 3-5 часов и зависит от вашего темпа
На восхождение можно брать детей с 12 лет
Такси 🚕 до места старта не включено в стоимость — 120-200 рублей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Друзья, меня зовут Сергей. Я увлекаюсь горным туризмом и альпинизмом более 10 лет. Исследовал все горы Кавказских Минеральных Вод и множество вершин соседних регионов. Количество моих восхождений на Бештау сосчитать уже невозможно, оно исчисляется десятками. С радостью стану вашим проводником в мир сказочной кавказской природы!
Сегодня были на этой экскурсии, остались в полном восторге! Сергей с нами согласовывал маршрут подъема и спуска, были учтены все наши предпочтения. Шли в спокойном темпе, Сергей помогал подниматься и спускаться, угостил чаем, ответил на все наши вопросы, и сам многое рассказал про Пятигорск, местные горы, Грузию, восхождения на большие горы. Экскурсия прошла очень интересно и легко, из за того что все время что то обсуждали.
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