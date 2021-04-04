Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Покорение вершины Бештау

Подняться на самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод в компании опытного проводника

5
1 отзыв
Сергей
Сергей – Гид из Пятигорска
Приглашаю отдохнуть от городской жизни и провести несколько часов в горах! Вы подышите свежим воздухом, погуляете по реликтовым лесам и субальпийским лугам.

А еще увидите важнейшую древнюю святыню — Второ-Афонский Бештаугорский монастырь.

Рассмотрите с высоты 1400-х метров Главный Кавказский хребет и услышите интересные факты о местной природе.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау

Что вас ожидает

Путь к вершине Бештау
Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы. А также Второ-Афонский мужской монастырь, основанный монахами с горы ⛰️ Афон в начале ХХ столетия. В дороге я не дам вам заскучать и расскажу, как образовалась гора Бештау и в произведениях каких классиков она упоминается.

Фантастические панорамы
Достигнув главной вершины Бештау, мы сделаем привал с пикником и в хорошую погоду рассмотрим с высоты Кавказские Минеральные Воды, Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Далее возможны два варианта маршрута: к загадочному храму Солнца или к Орлиным скалам на юго-западном склоне. Что бы вы ни выбрали: захватывающие дух виды нам обеспечены!

Организационные детали

  • Продолжительность экскурсии 🧭 составляет 3-5 часов и зависит от вашего темпа
  • На восхождение можно брать детей с 12 лет
  • Такси 🚕 до места старта не включено в стоимость — 120-200 рублей
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау
Покорение вершины Бештау

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Сергей
Сергей
Друзья, меня зовут Сергей. Я увлекаюсь горным туризмом и альпинизмом более 10 лет. Исследовал все горы Кавказских Минеральных Вод и множество вершин соседних регионов. Количество моих восхождений на Бештау сосчитать уже невозможно, оно исчисляется десятками. С радостью стану вашим проводником в мир сказочной кавказской природы!
Напишите мне

1 реальный отзыв

4 апр 2021
Сегодня были на этой экскурсии, остались в полном восторге! Сергей с нами согласовывал маршрут подъема и спуска, были учтены все наши предпочтения. Шли в спокойном темпе, Сергей помогал подниматься и спускаться, угостил чаем, ответил на все наши вопросы, и сам многое рассказал про Пятигорск, местные горы, Грузию, восхождения на большие горы. Экскурсия прошла очень интересно и легко, из за того что все время что то обсуждали.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные👣Пешком🧒Для детейГоры🏡Выездные

Еще несколько необычных экскурсий в Пятигорске

Экскурсия в Приэльбрусье
1 200
12 часов
Экскурсия в Приэльбрусье
150 отзывов
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
3 500
3 часа
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
54 отзыва
Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах
Обзорная экскурсия по Пятигорску
400
4 часа
Обзорная экскурсия по Пятигорску
51 отзыв
Лермонтовский Пятигорск
3 500
3.5 часа
Лермонтовский Пятигорск
79 отзывов
Изучить бренды Пятигорска и пройти по достопримечательностям нестандартным маршрутом
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
1 200
12 часов
Домбай — природа и легенды Карачаево-Черкессии
43 отзыва
Восхождение на пятиглавую Бештау
От 2 600
3.5 часа
Восхождение на пятиглавую Бештау
59 отзывов
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске