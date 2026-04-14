Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по горному Пятигорску. Покорение вершины Бештау откроет перед вами живописные виды реликтовых лесов и субальпийских лугов.
Вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский монастырь, узнаете множество интересных фактов о
Вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский монастырь, узнаете множество интересных фактов о
7 причин купить эту экскурсию
- 🌲 Погружение в природу реликтовых лесов
- 🏞️ Захватывающие виды с высоты 1400 метров
- ⛪ Посещение Второ-Афонского Бештаугорского монастыря
- 🦊 Возможность увидеть диких животных
- 🍃 Прогулка по субальпийским лугам
- 🥾 Активный отдых на свежем воздухе
- 📸 Фантастические фотомоменты
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для покорения вершины Бештау - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что обеспечивает комфортные условия для треккинга. В мае и сентябре также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, условия могут быть сложными из-за снега и низких температур, однако для опытных туристов это может стать интересным вызовом.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Второ-Афонский Бештаугорский монастырь
- Главный Кавказский хребет
- Эльбрус
- Кавказские Минеральные Воды
- Храм Солнца
- Орлиные скалы
Описание экскурсии
Путь к вершине Бештау
Вы увидите седловину между горами Большой Тау и «Лохматая», живописную поляну с редкими растениями и Бештаугорский лесной массив, где обитают фазаны, зайцы и лисы. А также Второ-Афонский мужской монастырь, основанный монахами с горы Афон в начале 20 столетия.
Фантастические панорамы
Достигнув главной вершины Бештау, мы сделаем привал с пикником и в хорошую погоду рассмотрим с высоты Кавказские Минеральные Воды, Главный Кавказский хребет и величественный Эльбрус. Далее возможны два варианта маршрута: к загадочному храму Солнца или к Орлиным скалам на юго-западном склоне. Что бы вы ни выбрали: захватывающие дух виды нам обеспечены!
Кому подойдёт прогулка
Активным путешественникам, которые готовы к 2-часовому подъёму пешком по горным тропам
Организационные детали
Как проходит треккинг
- Продолжительность составляет 3-5 часов и зависит от вашего темпа
- На восхождение можно брать детей с 6 лет
- Такси до места старта не включено в стоимость — 120-200 ₽. По вашему желанию восхождение также возможно со стороны городов Железноводска и Лермонтов.
Снаряжение
- На время похода гид может предоставить вам и вашей группе две пары треккинговых палок для более комфортного восхождения и спуска
- С собой стоит взять одежду по погоде, головной убор, удобную спортивную обувь, бутылку воды 0,5-1 литр и ветровку (на вершине прохладнее)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 333 туристов
Друзья, меня зовут Сергей. Я увлекаюсь горным туризмом и альпинизмом более 10 лет. Исследовал все горы Кавказских Минеральных Вод и множество вершин соседних регионов. Количество моих восхождений на Бештау сосчитать уже невозможно, оно исчисляется десятками. С радостью стану вашим проводником в мир сказочной кавказской природы!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы шли на гору 11 апреля. К сожалению, подвела погода. Было прохладно и пасмурно, вся гора была в тумане. Соответственно, мы шли как в молоке, никаких видов вокруг. С одной
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Сергей все великолепно провел весь поход на г. Бештау. Сразу было оговорено, что одна из участниц боится высоты, Сергей всю дорогу был очень внимательным к этой проблеме. Провел самым простым путем, по самым красивым местам. На вершине угостил вкусным чаем. Бештау мы победили, благодаря нашему гиду.
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Благодарим Сергея за этот день. Нам очень понравилось. Самостоятельно мы не собрались бы подняться на эту вершину, а тут получили такое приключение. Отмечу, что было спокойно, профессионально и безопасно. Сергей
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Мы выбрали средний по сложности маршрут к вершине Бештау, он был одним из самых живописных.
Моя жена, называя себя офисной булочкой, очень переживала, что не справится. Да, это было трудно, пришлось
Моя жена, называя себя офисной булочкой, очень переживала, что не справится. Да, это было трудно, пришлось
+2
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Большое спасибо Сергею. Восхождение прошло на высоком и безопасном уровне! РЕКОМЕНДУЕМ ОДНОЗНАЧНО! НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!
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А
Сегодня поднимались на Бештау в сопровождении гида Сергея и оказались в полном восторге 🤩 В процессе восхождения на Бештау мы делали перерывы, когда было необходимо отдохнуть, а по пути с
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