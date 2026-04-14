Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию по горному Пятигорску. Покорение вершины Бештау откроет перед вами живописные виды реликтовых лесов и субальпийских лугов.Вы посетите Второ-Афонский Бештаугорский монастырь, узнаете множество интересных фактов о

местной природе и истории. Восхождение на гору Бештау предоставит вам уникальную возможность взглянуть на Главный Кавказский хребет с высоты 1400 метров. Эта экскурсия станет идеальным выбором для активных путешественников, желающих насладиться красотой и тишиной природы, оставив позади городскую суету

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для покорения вершины Бештау - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее стабильная, теплая и солнечная, что обеспечивает комфортные условия для треккинга. В мае и сентябре также можно отправиться в поход, но стоит быть готовым к возможным дождям и переменчивой погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, условия могут быть сложными из-за снега и низких температур, однако для опытных туристов это может стать интересным вызовом.

Сейчас август — это идеальное время.