1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
15 июня в 07:00
16 июня в 10:00
от 3 998₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Поход на гору Бештау
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Начало: На автостоянке возле Второ-Афонского Бештаугорског...
29 июня в 07:30
13 июля в 07:00
1 560₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина13 мая 2024Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест, но вполне преодолимых. Подружка
- ННиколай11 мая 2024Если парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ни в чем не были
- ТТаня4 мая 2024Мне все очень понравилось. Сергей идеальный инструктор. От души рекомендую и этот маршрут и инструктора
- ЕЕкатерина23 декабря 2023Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
- ААнна9 февраля 2023Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
- ААнастасия7 февраля 2023Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Второафонский мужской монастырь»
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