Второафонский мужской монастырь – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Второафонский мужской монастырь» в Пятигорске, цены от 1 560 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Покорение вершины Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
15 июня в 07:00
16 июня в 10:00
от 3 998 за всё до 20 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Поход на гору Бештау
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
139 отзывов
Поход на гору Бештау
Покорить самую высокую гору Кавказских Минеральных Вод и испытать пьянящее чувство свободы
Начало: На автостоянке возле Второ-Афонского Бештаугорског...
29 июня в 07:30
13 июля в 07:00
1 560 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    13 мая 2024
    Покорение вершины Бештау
    Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест, но вполне преодолимых. Подружка
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    боялась спускаться, Сергей помог, благополучно спустил). Так же выдал два комплекта палок для более удобного подъема. У нас из-за облачности не было видно Эльбрус, но виды все равно были отличные. На вершине был привал, Сергей угостил нас вкусным чаем. Экскурсию рекомендую, но очень желательно иметь треккинговую обувь, кроссовки иногда проскальзывали, особенно на спуске.

    Прекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных местПрекрасная прогулка на вершину Бештау, все участники остались довольны. Подъем осилили все, было пару сложных мест
  • Н
    Николай
    11 мая 2024
    Покорение вершины Бештау
    Если парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ни в чем не были
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    уверены. Подъем был непростым, а спуск ещё труднее, хотя и быстрее. Туда 2.05, вниз 1,55 Вобщем: Мы сделали это, мы молодцы и довольны. Виды и фото фантастические, хотелось взлететь. Но на фото, что любезно сделал Сергей, мы ползли. И доползли в честь Дня Победы. И видели знамя Победы. Спасибо🙏💕 Мальчик Коля 59 лет и девочка Катя 32 годика.

    Если парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ниЕсли парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ниЕсли парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ниЕсли парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ниЕсли парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ни
  • Т
    Таня
    4 мая 2024
    Покорение вершины Бештау
    Мне все очень понравилось. Сергей идеальный инструктор. От души рекомендую и этот маршрут и инструктора
  • Е
    Екатерина
    23 декабря 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Всё прошло прекрасно! Кирилл отличный гид, нам всё понравилось! ❤️
  • А
    Анна
    9 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем! Профессионализм гида оцениваю на все 100%, уровень
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    знаний сопоставим с высотой Эльбруса:)) Начиная со встречи в аэропорту, все дни, проводы в аэропорт, всё прошло отлично. Информация на экскурсиях преподнесена разносторонняя, хорошее знание истории, лингвистики и словообразования, географии и горообразования, развития городов КМВ, традиций Кавказа, истории возникновения народов Кавказа, современных моментов. Рассказы об интересных событиях из жизни Лермонтова; умение включить в беседу, умение рассматривать разные взгляды на те или иные события. В свободный от экскурсий день мы даже скучали по гиду Кириллу:)) Желаем ему по-больше туристов и собственных путешествий!

    Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!Добрый день! Спасибо за яркие эмоции и знакомство с Кавказскими Минеральными Водами и Приэльбрусьем!
  • А
    Анастасия
    7 февраля 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма креативная погода - выпал
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    снег, ледяной дождь и туман. Поэтому мы посмотрели на восхитительно заснеженный монастырь, готично обледеневший некрополь в сумерках и уже затемно поднялись на Машук, где бушевала снежная буря. Канатная дорога была вся облеплена снегом, а вышка напоминала антарктическую полярную станцию. Я не шучу. Впечатлений масса. Хороших, конечно. При всем этом природном катаклизме у экскурсовода хорошая машина и водит он хорошо.

    Мне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьмаМне, в целом, понравилось. Экскурсия хороша своим форматом. Удобно, когда едешь на выходные. Там случилась весьма

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Второафонский мужской монастырь»

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  2. Самое главное
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  6. Голубые озёра
  7. Голубые озера
  8. Парк Цветник
  9. Чегемское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Второафонский мужской монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 560 до 8 100 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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