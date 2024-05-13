читать дальше уверены. Подъем был непростым, а спуск ещё труднее, хотя и быстрее. Туда 2.05, вниз 1,55 Вобщем: Мы сделали это, мы молодцы и довольны. Виды и фото фантастические, хотелось взлететь. Но на фото, что любезно сделал Сергей, мы ползли. И доползли в честь Дня Победы. И видели знамя Победы. Спасибо🙏💕 Мальчик Коля 59 лет и девочка Катя 32 годика.

Если парень в горах не Ах - это про нас. Мы шли на гору впервые ни в чем не были