Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
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Описание
Что вас ожидает
Захватывающие виды плато Шаджатмаз
Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.
В гости к ласковым альпакам
В экодеревне вы познакомитесь с добродушными и любознательными альпаками. Узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Зайдёте в загон к альпакам, погладите их и даже обнимите — особенно хорошо животные ладят с детьми! Пушистиков можно угостить яблоками и морковкой и устроить с ними мини-фотосессию.
Экопарк «Долина нарзанов»
На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта. Среди высоких холмов здесь расположились целебные источники. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать её с собой в бутылочки.
Затем остановимся на обед в местном кафе. А в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- По запросу заберём вас из Кисловодска или Ессентуков
- Дополнительные расходы: вход к экодеревню к альпакам — 300–500 руб. /чел., вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 руб. /чел., разовый спуск на тюбинге — 300 руб. /чел. (допускаются взрослые и дети от 7 лет), питание — по желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.