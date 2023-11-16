Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам

Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды

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Ответы на вопросы
Наш путь лежит через живописные горы Кавказа — обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок. Вы насладитесь видами гор и сделаете фото на знаменитой скамейке. Побываете в гостях у милейших альпак, которых можно гладить и обнимать. В «Долине нарзанов» выпьете лечебной воды и по желанию покатаетесь на тюбингах.
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с добродушными и любознательными альпаками. Узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Зайдёте в загон к альпакам, погладите их и даже обнимите — особенно хорошо животные ладят с детьми! Пушистиков можно угостить яблоками и морковкой и устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк «Долина нарзанов»

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта. Среди высоких холмов здесь расположились целебные источники. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать её с собой в бутылочки.

Затем остановимся на обед в местном кафе. А в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • По запросу заберём вас из Кисловодска или Ессентуков
  • Дополнительные расходы: вход к экодеревню к альпакам — 300–500 руб. /чел., вход в экопарк «Долина нарзанов» — 150 руб. /чел., разовый спуск на тюбинге — 300 руб. /чел. (допускаются взрослые и дети от 7 лет), питание — по желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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Выездные
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