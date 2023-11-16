Наш путь лежит через живописные горы Кавказа — обязательно воспользуемся этим и сделаем несколько остановок. Вы насладитесь видами гор и сделаете фото на знаменитой скамейке. Побываете в гостях у милейших альпак, которых можно гладить и обнимать. В «Долине нарзанов» выпьете лечебной воды и по желанию покатаетесь на тюбингах.

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Описание

Что вас ожидает

Захватывающие виды плато Шаджатмаз

Вы полюбуетесь панорамой Хасаутского ущелья и Эльбрусом в снежной шапке. Увидите площадку Пулковской обсерватории и сделаете фото на скамейке с надписью «Счастье не за горами, оно в горах». А наши гиды не дадут вам заскучать и расскажут об истории региона и обычаях местных жителей.

В гости к ласковым альпакам

В экодеревне вы познакомитесь с добродушными и любознательными альпаками. Узнаете, почему шерсть этих животных так ценится в мире, а изделия из неё можно носить даже аллергикам. Зайдёте в загон к альпакам, погладите их и даже обнимите — особенно хорошо животные ладят с детьми! Пушистиков можно угостить яблоками и морковкой и устроить с ними мини-фотосессию.

Экопарк «Долина нарзанов»

На обратном пути заглянем в предгорья Скалистого хребта. Среди высоких холмов здесь расположились целебные источники. Вы увидите Главный и Нижний источники, сможете попробовать лечебную воду и набрать её с собой в бутылочки.

Затем остановимся на обед в местном кафе. А в зимнее время при желании покатаемся по сертифицированной тюбинговой трассе — это развлечение понравится и детям, и взрослым.

Организационные детали