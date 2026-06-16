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читать дальше уменьшить походах и внедорожных маршрутах по Северному Кавказу — знаю много секретных троп, которые не найдёшь в путеводителях. Веду активный спортивный образ жизни, чтобы потом с удовольствием исследовать горы и водить туда людей. Встречи с путешественниками — это всегда новый опыт, новые истории и возможность вместе создавать незабываемые приключения. С детства хожу в походы. Горы — это не просто мое хобби, а настоящее призвание. Если хотите приключений с юмором и без скуки — я здесь, чтобы подарить вам отличные впечатления!

Я — ваш сертифицированный гид-проводник по горам Северного Кавказа. Живу в Пятигорске уже настолько долго, что горы стали для меня родными соседями. За это время я хорошо разобрался в пеших