До первых солнечных лучей мы выйдем в путь, чтобы прямо на вершине Бештау увидеть, как зарождается новый день.
Подъём будет не трудный, но очень красивый: через лес, мимо храма Солнца и скал, с видами на города КМВ.
Всю прогулку я буду фотографировать и снимать вас на видео: ловить живые кадры, эмоции и лучшие ракурсы. Весь контент вы получите сразу после восхождения.
Подъём будет не трудный, но очень красивый: через лес, мимо храма Солнца и скал, с видами на города КМВ.
Всю прогулку я буду фотографировать и снимать вас на видео: ловить живые кадры, эмоции и лучшие ракурсы. Весь контент вы получите сразу после восхождения.
Описание экскурсии
- Из Пятигорска вы отправитесь к горе Бештау.
- По тропе подниметесь на вершину (2 ч), а по пути увидите скалу КГО, храм Солнца и камень Бегемот.
- Во время прогулки я сделаю живые фото и видео с эффектных ракурсов.
- Наверху вы насладитесь видами КМВ, выпьете горячего чая со сладостями и отдохнёте.
- Узнаете, как в советское время на горе добывали уран и к чему это привело, познакомитесь с историями из жизни города.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер из отеля и обратно, услуги гида-проводника, фото- и видеосопровождение, горячий чай со сладостями на вершине, палки для трекинга и фонарики.
- С собой необходимо взять 1 л воды на человека и перекус (по желанию).
- Съёмка проходит на смартфон Samsung Galaxy S25 ultra, вы получите до 30 фотографий и до 5 видео без монтажа.
- Для восхождения нужна нормальная физическая подготовка, подъём займёт около 2 ч в одну сторону.
- Можно пойти в поход на рассвете, днём или на закате.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я — ваш сертифицированный гид-проводник по горам Северного Кавказа. Живу в Пятигорске уже настолько долго, что горы стали для меня родными соседями. За это время я хорошо разобрался в пеших
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