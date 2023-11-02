Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Отправляйтесь в Архыз по живописной дороге Северного Кавказа. В программе: виды на Эльбрус, Шоанинский храм, канатная дорога и термальные источники
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Пятигорска
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
16 800 ₽
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с термальными источниками
Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ЕЕлена2 ноября 2023Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!
Мы гуляли по Железноводску и строили планы на ближайшее воскресенье, поскольку у нас
