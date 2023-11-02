читать дальше

был свободный день. Все захотели поехать в Архыз, быстро списались с организатором, забронировали. В субботу с нами связался гид Мурат, обсудили время выезда. В воскресенье все по плану, успели позавтракать в отеле и выехали. Машина комфортная, нас было 5 человек. Посетили много интересных мест (перевал Гум-Баши, полазили в пещере, поднялись к древнему православному Шоанинскому храму, горнолыжный курорт Архыз, лик Христа на скале и более 500 ступеней к нему - нелегкое испытание, Аланское городище с древними храмами). Гид рассказал много познавательного (историю, обычаи, традиции Карачаево-Черкесии). После поездки остались яркие и запоминающиеся моменты. Уникальность природы тех мест, величественные горы, общение с гидом)))) Так что эта поездка будет вызывать эмоции еще долгое время!