Мои заказы

Курорт «Романтик» – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Курорт «Романтик»» в Пятигорске, цены от 16 800 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Отправляйтесь в Архыз по живописной дороге Северного Кавказа. В программе: виды на Эльбрус, Шоанинский храм, канатная дорога и термальные источники
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
26 000 ₽ за всё до 6 чел.
Поездка на Домбай из Пятигорска
Джиппинг
На машине
12 часов
-
30%
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур в Домбай из Пятигорска
Вас ждет насыщенное приключение по Кавказским горам с посещением уникальных и загадочных мест
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
16 800 ₽24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Эльбрус с термальными источниками
Насладитесь красотой Кавказа: Эльбрус, термальные источники и живописные пейзажи ждут вас. Идеально для романтического отдыха или с друзьями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 ноября 2023
    Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
    Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!
    Мы гуляли по Железноводску и строили планы на ближайшее воскресенье, поскольку у нас
    читать дальше

    был свободный день. Все захотели поехать в Архыз, быстро списались с организатором, забронировали. В субботу с нами связался гид Мурат, обсудили время выезда. В воскресенье все по плану, успели позавтракать в отеле и выехали. Машина комфортная, нас было 5 человек. Посетили много интересных мест (перевал Гум-Баши, полазили в пещере, поднялись к древнему православному Шоанинскому храму, горнолыжный курорт Архыз, лик Христа на скале и более 500 ступеней к нему - нелегкое испытание, Аланское городище с древними храмами). Гид рассказал много познавательного (историю, обычаи, традиции Карачаево-Черкесии). После поездки остались яркие и запоминающиеся моменты. Уникальность природы тех мест, величественные горы, общение с гидом)))) Так что эта поездка будет вызывать эмоции еще долгое время!

    Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!Если кратко - мы очень довольны этой поездкой!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Курорт «Романтик»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
  2. Поездка на Домбай из Пятигорска
  3. Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Парк Цветник
  5. Эолова арфа
  6. Гижгит
  7. Озеро Провал
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Чегемские водопады
  10. Приэльбрусье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Курорт «Романтик»" можно забронировать 3 экскурсии от 16 800 до 26 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Курорт «Романтик»», 24 ⭐ отзыва, цены от 16800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль