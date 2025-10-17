Мои заказы

В гости к кавказскому великану: поездка к подножию Эльбруса

Окунитесь в красоту Кабардино-Балкарии, посетив Эльбрус и живописные ущелья. Поднимитесь на канатной дороге и насладитесь величием гор
Экскурсия в Кабардино-Балкарию - это возможность провести день среди величественных гор и живописных ущелий.

Туристы увидят Баксанское и Тызыльское ущелья, а также поднимутся на канатной дороге к вершинам Эльбруса. Уникальная природа, легенды и захватывающие виды ждут на каждом шагу.

Фотосессия на фоне Былымского озера станет ярким воспоминанием, а возможность отведать местные блюда добавит колорита. Комфортабельные автомобили обеспечат удобство поездки
5
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды Эльбруса
  • 📸 Яркие фотосессии на фоне озёр
  • 🚗 Комфортабельные автомобили
  • 🌿 Уникальная природа Кавказа
  • 🍽 Возможность попробовать местные блюда
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00

Что можно увидеть

  • Баксанское ущелье
  • Тызыльское ущелье
  • Поляна Азау

Описание экскурсии

Гижгит, или Былымское озеро. Рано утром мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию и посетим Баксанское ущелье. Там перед вами предстанет необыкновенный водоём, красивый снаружи — опасный внутри. Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны. И конечно, сделаете яркие снимки.

Тызыльское ущелье. Проезжая над ним, вы откроете великолепные виды на горы и луга. И оцените красоту причудливых форм самого каньона и его отвесных скал.

Поляна Азау. Конечная точка нашего маршрута — посёлок, расположенный у самого подножия Эльбруса. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3847 м. Увидите заснеженные вершины, горные перевалы и насладитесь пейзажами Приэльбрусья. А также при желании отведаете традиционные блюда и лакомства в местных заведениях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях повышенной проходимости
  • Мы также можем встретить вас у ж/д вокзала в Ессентуках
  • Дополнительные расходы: подъём по канатной дороге — 2300 ₽ за взрослого, 1300 ₽ за ребёнка (цены могут меняться в разные сезоны, есть льготные билеты), обед в кафе (от 500 ₽)

ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 515 туристов
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
М
Марина
17 окт 2025
Замечательная организация, все четко и вовремя👍🏻 Гид- отменный водитель и интересный рассказчик. И в целом спасибо, что показали нам такую красоту! 😍
Замечательная организация, все четко и вовремя👍🏻 Гид- отменный водитель и интересный рассказчик. И в целом спасибо, что показали нам такую красоту! 😍
Ю
Юлия
12 апр 2025
Хочу поблагодарить за прекрасную организацию тура и замечательного гида! Историю Илья знает прекрасно, охотно делится в приятной беседе, заботится о комфорте каждого пассажира в поездке, поддерживает хорошее настроение. Было здорово! Спасибо.
Лаура
Лаура
31 янв 2025
Потрясающий тур! Горы, природа, адреналин — всё на высоте. Отличная организация и дружелюбный гид сделали поездку незабываемой. Рекомендую всем!
Н
Нарe
28 янв 2025
Джип-тур в мини-группе позволил насладиться природой без суеты, а опытный гид сделал поездку еще интереснее. Рекомендую всем любителям отдыха на Кавказе!
А
Анна
25 янв 2025
Если вы ищете способ провести день активно и интересно, то экскурсия на Эльбрус – отличный выбор! Наша группа состояла всего из шести человек, что позволило каждому чувствовать себя комфортно и
читать дальше

получать максимум внимания от гида.

По пути гид рассказывал интересные факты об истории региона, природе Кавказа и особенностях Эльбруса. Уже тогда стало понятно, что нас ждет нечто особенное. В целом атмосфера тура была дружелюбной и расслабленной, несмотря на насыщенный день.

Организаторы экскурсии продумали ее до мелочей – всё было на высшем уровне.

Рекомендую всем, кто любит природу и приключения!

Входит в следующие категории Пятигорска

