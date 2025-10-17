Экскурсия в Кабардино-Балкарию - это возможность провести день среди величественных гор и живописных ущелий. Туристы увидят Баксанское и Тызыльское ущелья, а также поднимутся на канатной дороге к вершинам Эльбруса. Уникальная природа, легенды и захватывающие виды ждут на каждом шагу. Фотосессия на фоне Былымского озера станет ярким воспоминанием, а возможность отведать местные блюда добавит колорита. Комфортабельные автомобили обеспечат удобство поездки

Описание экскурсии

Гижгит, или Былымское озеро. Рано утром мы отправимся из Пятигорска в Кабардино-Балкарию и посетим Баксанское ущелье. Там перед вами предстанет необыкновенный водоём, красивый снаружи — опасный внутри. Вы узнаете, как образовалось озеро, почему в нём содержится едва ли не вся таблица Менделеева, что за легенды с ним связаны. И конечно, сделаете яркие снимки.

Тызыльское ущелье. Проезжая над ним, вы откроете великолепные виды на горы и луга. И оцените красоту причудливых форм самого каньона и его отвесных скал.

Поляна Азау. Конечная точка нашего маршрута — посёлок, расположенный у самого подножия Эльбруса. Вы сможете подняться по канатной дороге на высоту 3847 м. Увидите заснеженные вершины, горные перевалы и насладитесь пейзажами Приэльбрусья. А также при желании отведаете традиционные блюда и лакомства в местных заведениях.

Организационные детали