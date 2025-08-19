Описание тура
Выходные в Грузии ворвутся волной свежих эмоций и ярких впечатлений в городскую рутину!:Приглашаем всех, кто мыслит позитивно, любит общаться с новыми людьми, лёгок на подъём и жаждет приключений)) Не зависимо от пола, возраста и социального статуса! Даты поездок еженедельно с пятницы по воскресенье *Возможна поездка во второй день в Кахетию за доп плату.
еженедельно с пт по вс
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, высота которого 2395 м над уровнем моря, крепость и церковь Ананури, самое большое водохранилище восточной Грузии - Жинвали. В Грузии вы увидите смешение различных стилей архитектуры, где старое соседствует с новым стилем. Сегодня Грузия - полностью готова к приему иностранных гостей. В Тбилиси много развлечений - бары, клубы европейского уровня, рестораны с национальной кухней. Ухоженные парки, доброжелательные местные жители, чистый воздух и вода
- Возможна поездка во второй день в Кахетию за доп плату
Что включено
- Стоимость поездки включает:
- Проезд микроавтобусом туркласса, экскурсионное обслуживание в Тбилиси,
- Подъем на канатной дороге к крепости Нарикала,
- Экскурсионная поездка в древний грузинский город Мцхету, Джвари.
- Проживание в Тбилиси 2 ночи, размещение после 12 часов (гостиница, номера стандарт 2-х, 3-х, 4-х местные), бесплатный wi-fi.
- Завтраки: второй и третий день, а также бесплатные винные дегустации в Тбилиси и Мцхета.
Что не входит в цену
- Дополнительно оплачивается: фуникулер, завтрак в первый день, обеды, ужины, входные билеты в театр, музеи, ботанический сад, термальные серные бани и т.д.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пятигорск автовокзал
Завершение: Пятигорск, автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: еженедельно с пт по вс
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Для бронирования необходимо предоставить паспортные данные
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Пятигорска
Похожие туры из Пятигорска
В гости на Кавказ
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
19 авг в 10:00
16 сен в 10:00
от 56 700 ₽ за человека
Кухни Кавказа. Гастрономическое путешествие
Начало: Г. Пятигорск
25 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 35 100 ₽ за человека
Все в Домбай на Первомай. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
29 апр в 10:00
6 мая в 10:00
66 800 ₽ за человека