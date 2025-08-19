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Антикефир Ваш гид в Пятигорске Написать вопрос Групповой тур Длитель­ность 3 дня Размер группы 1-18 человек Как проходит Пешком Когда еженедельно с пт по вс 25 900 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура Выходные в Грузии ворвутся волной свежих эмоций и ярких впечатлений в городскую рутину!: Приглашаем всех, кто мыслит позитивно, любит общаться с новыми людьми, лёгок на подъём и жаждет приключений)) Не зависимо от пола, возраста и социального статуса! Даты поездок еженедельно с пятницы по воскресенье *Возможна поездка во второй день в Кахетию за доп плату.

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