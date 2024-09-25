Владикавказ - Грозный - Ингушетия

2-дневный тур из Пятигорска: Владикавказ, Грозный и Ингушетия на автобусе
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Владикавказ - Грозный - Ингушетия
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30

Описание тура

Эксклюзивный тур выходного дня

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным уголкам Северного Кавказа! В этом туре вы посетите такие замечательные места, как Владикавказ, Грозный и удивительная горная Ингушетия.

Владикавказ

В столице Северной Осетии вы сможете насладиться прогулками по старинным улицам, где история встречается с современностью. Обязательно посетите Мемориал Военной Славы, который станет символом уважения к подвигам защитников Родины.

Грозный

Грозный удивит вас своими современными архитектурными решениями. С смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити откроется захватывающий вид на весь город. Не упустите возможность посетить Музей Ахмада Кадырова и величественную мечеть "Сердце Чечни". Вечером город преображается благодаря удивительной иллюминации, создающей неповторимую атмосферу.

Ингушетия

Ингушетия славится своими потрясающими горными пейзажами и чистейшими источниками. Здесь вы сможете насладиться красотой природы и познакомиться с уникальным архитектурным наследием, которое хранит в себе множество историй.

Этот тур — это возможность не только увидеть новые места, но и погрузиться в культуру и традиции региона. Не упустите шанс провести выходные с пользой и вдохновением!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
при 2-х местном размещении24 600 ₽
при 1-но местном размещении20 950 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пешеходная прогулка по старинным улицам города Владикавказ, посещение Мемориала Военной Славы
  • Чеченская Республика
  • Грозный-Сити
  • Музей Ахмада Кадырова
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Ингушетия
  • Древний башенный комплекс «Эрзи»
  • Посещение башенного комплекса «Вовнушки»
Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак
  • 2 обеда
  • 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день
  • (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет
  • Указано в программе с таймингом
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
  • Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не
  • Везде
  • Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом
  • Этого факта
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
  • Выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их
  • Равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на
  • Равноценные
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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