Описание тура
Эксклюзивный тур выходного дня
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным уголкам Северного Кавказа! В этом туре вы посетите такие замечательные места, как Владикавказ, Грозный и удивительная горная Ингушетия.
Владикавказ
В столице Северной Осетии вы сможете насладиться прогулками по старинным улицам, где история встречается с современностью. Обязательно посетите Мемориал Военной Славы, который станет символом уважения к подвигам защитников Родины.
Грозный
Грозный удивит вас своими современными архитектурными решениями. С смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити откроется захватывающий вид на весь город. Не упустите возможность посетить Музей Ахмада Кадырова и величественную мечеть "Сердце Чечни". Вечером город преображается благодаря удивительной иллюминации, создающей неповторимую атмосферу.
Ингушетия
Ингушетия славится своими потрясающими горными пейзажами и чистейшими источниками. Здесь вы сможете насладиться красотой природы и познакомиться с уникальным архитектурным наследием, которое хранит в себе множество историй.
Этот тур — это возможность не только увидеть новые места, но и погрузиться в культуру и традиции региона. Не упустите шанс провести выходные с пользой и вдохновением!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|при 2-х местном размещении
|24 600 ₽
|при 1-но местном размещении
|20 950 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пешеходная прогулка по старинным улицам города Владикавказ, посещение Мемориала Военной Славы
- Чеченская Республика
- Грозный-Сити
- Музей Ахмада Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Ингушетия
- Древний башенный комплекс «Эрзи»
- Посещение башенного комплекса «Вовнушки»
Что включено
- Проживание
- 1 завтрак
- 2 обеда
- 1 ужин
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день
- (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении).
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет
- Указано в программе с таймингом
- Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
- Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не
- Везде
- Тур заканчивается в 18.00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом
- Этого факта
- Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
- Выезда, последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их
- Равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на
- Равноценные