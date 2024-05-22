Туры в Ингушетию из Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Ингушетия» в Пятигорске, цены от 24 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100 за человека
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Джиппинг
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450 за человека
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
На автобусе
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
5 авг в 13:00
19 авг в 13:00
56 300 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ингушетия»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  2. Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
  3. Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
Сколько стоит тур в Пятигорске в июле 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Ингушетия" можно забронировать 3 тура от 24 450 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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