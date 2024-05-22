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6 дней
Active Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30»
25 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 33 100₽ за человека
6 дней
Classic Зимний «Чарующий Кавказ» с горной Ингушетией
Начало: Россия, Ставропольский край, Пятигорск
«Экскурсия «Горная Ингушетия» в 5:30»
1 янв в 10:00
8 янв в 10:00
от 24 450₽ за человека
6 дней 20 часов
Путешествие в Ингушетию и Владикавказ
Начало: Просп. Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорс...
Расписание: по понедельникам в 13:00
5 авг в 13:00
19 авг в 13:00
56 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
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Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ингушетия»
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