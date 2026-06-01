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Музеи и искусство Пятигорска

Найдено 3 тура в категории «Музеи» в Пятигорске, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
На машине
3 дня
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
«Начнём в Пятигорске: погуляем по парку «Цветник», осмотрим Лермонтовскую галерею, озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, полюбуемся панорамами у Эоловой арфы»
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
15 000 ₽ за человека
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
На машине
3 дня
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
«Увидим Свято-Никольский собор и посетим историко-краеведческий музей «Крепость» в здании оборонительного сооружения, с которого в 1803 году началась история города»
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
22 500 ₽ за человека
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
На автобусе
3 дня
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
Попробовать вина, коньяки и блюда разных народов, изучить Пятигорск, Железноводск и горную Ингушетию
Начало: Пятигорск, ваш отель, 13:30-13:55
«Зайдём в Пушкинскую галерею и увидим бронзового Александра Сергеевича»
17 июл в 13:30
14 авг в 13:30
42 700 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Музеи»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии;
  2. Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия;
  3. Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Озеро Провал;
  4. Кисловодский парк;
  5. Приэльбрусье;
  6. Гора Мусса-Ачитара;
  7. Пушкинская Галерея;
  8. Парк Цветник;
  9. Место дуэли Лермонтова;
  10. Эолова арфа.
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 42 700.
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