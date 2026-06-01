Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
«Начнём в Пятигорске: погуляем по парку «Цветник», осмотрим Лермонтовскую галерею, озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, полюбуемся панорамами у Эоловой арфы»
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
15 000 ₽ за человека
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
«Увидим Свято-Никольский собор и посетим историко-краеведческий музей «Крепость» в здании оборонительного сооружения, с которого в 1803 году началась история города»
3 июл в 10:00
10 июл в 10:00
22 500 ₽ за человека
Приезжайте на Кавказ - будет пир и тост за вас! Тур с застольями, дегустацией и казачьей свадьбой
Попробовать вина, коньяки и блюда разных народов, изучить Пятигорск, Железноводск и горную Ингушетию
Начало: Пятигорск, ваш отель, 13:30-13:55
«Зайдём в Пушкинскую галерею и увидим бронзового Александра Сергеевича»
17 июл в 13:30
14 авг в 13:30
42 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Музеи»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Пятигорске в июне 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Музеи" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 42 700.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год по теме «Музеи», цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август