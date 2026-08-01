Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Окрестности Домбая в мини-группе: автопутешествие по знаковым локациям
Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и осмотреть Сентинский храм
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
12 000 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Кольцо»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Гора Кольцо" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 40 300.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год по теме «Гора Кольцо», цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь