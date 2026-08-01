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Туры на гору Кольцо в Пятигорске

Найдено 3 тура в категории «Гора Кольцо» в Пятигорске, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
На машине
3 дня
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Окрестности Домбая в мини-группе: автопутешествие по знаковым локациям
На машине
2 дня
Окрестности Домбая в мини-группе: автопутешествие по знаковым локациям
Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и осмотреть Сентинский храм
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
12 000 ₽ за человека
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
На машине
5 дней
Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Кольцо»

Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия;
  2. Окрестности Домбая в мини-группе: автопутешествие по знаковым локациям;
  3. Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай.
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Домбай;
  2. Приэльбрусье;
  3. Эльбрус;
  4. Озеро Провал;
  5. Гора Кольцо;
  6. Медовые водопады;
  7. Пушкинская Галерея;
  8. Парк Цветник;
  9. Грот Дианы;
  10. Чегемские водопады.
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Гора Кольцо" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 40 300.
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