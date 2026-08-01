Кавказ литературный, курортный и горный: КМВ, Эльбрус, Чегем и Домбай
Увидеть Эльбрус, попробовать нарзан, посетить место дуэли Лермонтова и Кисловодский парк
Начало: Пятигорск, 12:00
19 авг в 12:00
26 авг в 12:00
40 300 ₽ за человека
Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
16 авг в 08:00
17 авг в 08:00
15 000 ₽ за человека
Кавказский уик-энд: Домбай и Кисловодск, история и горы, литература и стихия
Увидеть Главный Кавказский хребет, погулять по Кисловодскому парку и полюбоваться горой Кольцо
Начало: Пятигорск, время вашего прибытия. Заселение в отел...
21 авг в 10:00
28 авг в 10:00
22 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Нарзанная галерея»
Самые популярные туры этой рубрики в Пятигорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Пятигорске в августе 2026
Сейчас в Пятигорске в категории "Нарзанная галерея" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 40 300.
Забронируйте тур в Пятигорске на 2026 год по теме «Нарзанная галерея», цены от 15000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь