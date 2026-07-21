«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу

Ростов по-отечески принимает всех гостей, так что давайте любоваться им вместе с лучших ракурсов! Мы с вами побываем на левом и правом берегах Дона, осмотрим исторические здания и армянское поселение Нахичевань-на-Дону, поговорим об истории одного из главных торговых узлов на юге России и посетим места, где любят отдыхать местные.
Описание экскурсииЧто вас ждет: У нашего города очень богатая история, рассказывать которую можно бесконечно. И если вы впервые в Ростове, начните знакомство с обзорной экскурсии. На ней я расскажу обо всем понемногу, покажу самые важные достопримечательности как прошлого, так и современности. Вы увидите, насколько многогранен Ростов и с каким его образом вам хочется познакомится ближе. Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным. На правом берегу Дона посетим бывшее армянское поселение Нахичевань-на-Дону, а на пляже левого берега, при желании, искупаемся. Будет насыщенно и познавательно. Экскурсия проводится в любое удобное для вас время. Транспорт минивэн Hyundai H1 с кондиционером и багажным отделением. За рулем профессиональный водитель
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Дон и набережная
- Здание государственного банка
- Парамоновские склады
- Дом братьев Мартын
- Ростовский университет
- Улица Большая Садовая
- Здание городской думы
- Особняк Парамонова
- Нахичевань-на-Дону
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер:
- - легковой автомобиль (1-3 чел) - 4500 руб.
- - минивэн (до 6 чел) - 5500 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 74 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Выражаем благодарность нашему гиду Юле и водителю Сергею за организацию нашей экскурсии по основным достопримечателностям и главным улицам города! Было очень комфортно,легко,интересно,была получена подробная информация на все интересущие нас вопросы по ходу экскурсии! Сразу видна работа профессионалов своего дела! Встретили и довезли после экскурсии до гостиницы! Нам очень поравилось! Будем рекомендовать свом близким и друзьям
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Л
Экскурсовод Юлия провела замечательную, познавательную экскурсию, которая включала в себя не только автомобильную часть, но и пешеходную по центру города.
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А
Спасибо большое за экскурсию! Очень приятно и интересно провели время!
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Т
Очень познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле за ответы на все вопросы и интересную поездку.
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Е
Очень понравилась экскурсия. Познавательно,интересно. Юлия - очень любит свой город и свою работу. Машина была комфортная. В общем, всё на самом высшем уровне. Безусловно, рекомендую всем!!!
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Ф
Были в Ростове на Дону проездом. Заказали автомобильную экскурсию по городу "Старый и новый Ростов на Дону". Рада, что выбрали именно эту экскурсию. Обаятельная экскурсовод Юлия, общаться с ней одно
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