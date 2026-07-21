«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Ростов по-отечески принимает всех гостей, так что давайте любоваться им вместе с лучших ракурсов! Мы с вами побываем на левом и правом берегах Дона, осмотрим исторические здания и армянское поселение Нахичевань-на-Дону, поговорим об истории одного из главных торговых узлов на юге России и посетим места, где любят отдыхать местные. 5 74 отзыва

Юлия Ваш гид в Ростове-на-Дону Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5300 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 74 отзыва 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет: У нашего города очень богатая история, рассказывать которую можно бесконечно. И если вы впервые в Ростове, начните знакомство с обзорной экскурсии. На ней я расскажу обо всем понемногу, покажу самые важные достопримечательности как прошлого, так и современности. Вы увидите, насколько многогранен Ростов и с каким его образом вам хочется познакомится ближе. Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным. На правом берегу Дона посетим бывшее армянское поселение Нахичевань-на-Дону, а на пляже левого берега, при желании, искупаемся. Будет насыщенно и познавательно. Экскурсия проводится в любое удобное для вас время. Транспорт минивэн Hyundai H1 с кондиционером и багажным отделением. За рулем профессиональный водитель

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Река Дон и набережная

Здание государственного банка

Парамоновские склады

Дом братьев Мартын

Ростовский университет

Улица Большая Садовая

Здание городской думы

Особняк Парамонова

Нахичевань-на-Дону Что включено Услуги гида Что не входит в цену Трансфер:

- легковой автомобиль (1-3 чел) - 4500 руб.

- минивэн (до 6 чел) - 5500 руб. Место начала и завершения? По договоренности с гидом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.