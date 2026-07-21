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«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу

Экскурсия по Ростову-на-Дону: знакомство с армянским городом Нахичевань-на-Дону
Ростов по-отечески принимает всех гостей, так что давайте любоваться им вместе с лучших ракурсов! Мы с вами побываем на левом и правом берегах Дона, осмотрим исторические здания и армянское поселение Нахичевань-на-Дону, поговорим об истории одного из главных торговых узлов на юге России и посетим места, где любят отдыхать местные.
5
74 отзыва
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу
«Старый и новый Ростов-на-Дону» - автомобильная экскурсия по городу

Описание экскурсии

Что вас ждет: У нашего города очень богатая история, рассказывать которую можно бесконечно. И если вы впервые в Ростове, начните знакомство с обзорной экскурсии. На ней я расскажу обо всем понемногу, покажу самые важные достопримечательности как прошлого, так и современности. Вы увидите, насколько многогранен Ростов и с каким его образом вам хочется познакомится ближе. Мы проедем по центральным улицам и проспектам, прогуляемся по паркам и набережным. На правом берегу Дона посетим бывшее армянское поселение Нахичевань-на-Дону, а на пляже левого берега, при желании, искупаемся. Будет насыщенно и познавательно. Экскурсия проводится в любое удобное для вас время. Транспорт минивэн Hyundai H1 с кондиционером и багажным отделением. За рулем профессиональный водитель

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Река Дон и набережная
  • Здание государственного банка
  • Парамоновские склады
  • Дом братьев Мартын
  • Ростовский университет
  • Улица Большая Садовая
  • Здание городской думы
  • Особняк Парамонова
  • Нахичевань-на-Дону
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Трансфер:
  • - легковой автомобиль (1-3 чел) - 4500 руб.
  • - минивэн (до 6 чел) - 5500 руб.
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 74 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Выражаем благодарность нашему гиду Юле и водителю Сергею за организацию нашей экскурсии по основным достопримечателностям и главным улицам города! Было очень комфортно,легко,интересно,была получена подробная информация на все интересущие нас вопросы по ходу экскурсии! Сразу видна работа профессионалов своего дела! Встретили и довезли после экскурсии до гостиницы! Нам очень поравилось! Будем рекомендовать свом близким и друзьям
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Л
Экскурсовод Юлия провела замечательную, познавательную экскурсию, которая включала в себя не только автомобильную часть, но и пешеходную по центру города.
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А
Спасибо большое за экскурсию! Очень приятно и интересно провели время!
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Т
Очень познавательная экскурсия. Спасибо экскурсоводу Юле за ответы на все вопросы и интересную поездку.
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Е
Очень понравилась экскурсия. Познавательно,интересно. Юлия - очень любит свой город и свою работу. Машина была комфортная. В общем, всё на самом высшем уровне. Безусловно, рекомендую всем!!!
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Ф
Были в Ростове на Дону проездом. Заказали автомобильную экскурсию по городу "Старый и новый Ростов на Дону". Рада, что выбрали именно эту экскурсию. Обаятельная экскурсовод Юлия, общаться с ней одно
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удовольствие. Рассказала много необычного и неприметного для туристов. Мы много читали про город до посещения, но все равно были факты, о которых узнали впервые. В конце экскурсии посоветовали где попробовать местные вкусности. Кстати в кафе "Золотой колос" (по совету экскурсовода) очень вкусно полакомились пироженками с кофе. И цены не кусаются. Юлия, Вам благодарность и пожелание хороших туристов и карьерного роста. Спасибо нашему водителю Сергею. Комфортный транспорт, приятное общение, всегда подвозил так, чтобы нам было наиболее удобно.

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