Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Парк имени Октябрьской революции" можно забронировать 3 экскурсии от 5300 до 10 650. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5