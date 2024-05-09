Увлекательное путешествие по историческим местам, овеянным славой донского казачества! Вы побываете на родине Степана Разина и атамана М. И. Платова, посетите первый каменный храм на Дону, постоите на Майдане, погостите в казачьих куренях и отведаете донской ухи.
Описание экскурсии
Что вас ждет:
- Вы пригубите с шашки под крики «Любо!» «хренодёра» из знаменитого «платовского» кубка.
- Пройдёте через триумфальные арки.
- Побываете в Атаманском дворце.
- Подниметесь на колокольню Войскового Собора.
- Узнаете как жили и воевали степные рыцари!
Ежедневно в 09.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аксай:
- Музей «Почтовая станция»
- Курень донского казака
- Дом Суворова
- Кобяково городище
- Новочеркасск:
- Вознесенский Патриарший Собор
- Триумфальные арки
- Атаманский дворец
- Памятники казакам-героям
- Старочеркасская:
- Воскресенский Войсковой Собор
- Майдан
- Атаманское подворье
- Дом Кондратия Булавина
- Музей Донского казачества
- Курень атамана станицы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Питание
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская,
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З
Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская,
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А
Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
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Л
Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
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Входит в следующие категории Ростова-на-Дону
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