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Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская

Экскурсия из Ростова-на-Дону: путешествие по местам славы донского казачества
Увлекательное путешествие по историческим местам, овеянным славой донского казачества! Вы побываете на родине Степана Разина и атамана М. И. Платова, посетите первый каменный храм на Дону, постоите на Майдане, погостите в казачьих куренях и отведаете донской ухи.
5
4 отзыва
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская

Описание экскурсии

Что вас ждет:

  • Вы пригубите с шашки под крики «Любо!» «хренодёра» из знаменитого «платовского» кубка.
  • Пройдёте через триумфальные арки.
  • Побываете в Атаманском дворце.
  • Подниметесь на колокольню Войскового Собора.
  • Узнаете как жили и воевали степные рыцари!

Ежедневно в 09.00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аксай:
  • Музей «Почтовая станция»
  • Курень донского казака
  • Дом Суворова
  • Кобяково городище
  • Новочеркасск:
  • Вознесенский Патриарший Собор
  • Триумфальные арки
  • Атаманский дворец
  • Памятники казакам-героям
  • Старочеркасская:
  • Воскресенский Войсковой Собор
  • Майдан
  • Атаманское подворье
  • Дом Кондратия Булавина
  • Музей Донского казачества
  • Курень атамана станицы
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи
  • Питание
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская,
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Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

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З
Огромное спасибо, Андрею! Всем советуем съездить! Очень интересно, познавательно. Узнали очень много нового. Начнем с того,что Андрей прекрасный водитель, вообще нет напряга в дороге. Были в Батайске, Аксай, станица Старочеркасская,
читать дальшеуменьшить

Новочеркасск. Как экскурсовод, Андрей, просто молодец. Информации масса… На левобережье посетили места отдыха Ростовчан, просто супер… Далее поехали по казачьим местам. Андрей очень любит свой край, очень интересно и поучительно о нем рассказывает. Советуем поехать на эту экскурсию. Это потрясающе. .

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А
Экскурсия состоялось, все прошло на высшем уровне. Все участники, остались довольны. Очень, много интересной, исторической информации довелось узнать. Все, кому интересно, узнать о родном Ростове, рекомендую посетить экскурсию.
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Л
Восторг полный! Как от увиденного так и от гида. Информацией владеет на все 100!!! Преподносит ее интересно. Даже то что уже видел предстает в ноаом свете. Очень довольны.
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