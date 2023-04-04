Экскурсия из Ростова-на-Дону: путешествие по местам славы донского казачества
Увлекательное путешествие по историческим местам овеянным славой донского казачества! Вы побываете на родине Степана Разина и атамана М. И. Платова, посетите первый каменный храм на Дону, постоите на Майдане, погостите в казачьих куренях, отведаете донской ухи.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Аксай:
- Музей «Почтовая станция»
- Курень донского казака
- Дом Суворова
- Кобяково городище
- Новочеркасск:
- Вознесенский Патриарший Собор
- Триумфальные арки
- Атаманский дворец
- Памятники казакам-героям
- Старочеркасская:
- Воскресенский Войсковой Собор
- Майдан
- Атаманское подворье
- Дом Кондратия Булавина
- Музей Донского казачества
- Курень атамана станицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Пригубите с шашки под крики «Любо!» «хренодёра» из знаменитого «платовского» кубка.
- Пройдёте через триумфальные арки.
- Побываете в Атаманском дворце.
- Подниметесь на колокольню Войскового Собора.
- Узнаете как жили и воевали степные рыцари!
ежедневно в 09.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты в музеи
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09.00Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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