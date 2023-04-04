Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская

Экскурсия из Ростова-на-Дону: путешествие по местам славы донского казачества

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Увлекательное путешествие по историческим местам овеянным славой донского казачества! Вы побываете на родине Степана Разина и атамана М. И. Платова, посетите первый каменный храм на Дону, постоите на Майдане, погостите в казачьих куренях, отведаете донской ухи.
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Казачий край: Аксай, Новочеркасск и станица Старочеркасская
Ближайшие даты:
4
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даты

Что вас ожидает:

  • Аксай:
  • Музей «Почтовая станция»
  • Курень донского казака
  • Дом Суворова
  • Кобяково городище
  • Новочеркасск:
  • Вознесенский Патриарший Собор
  • Триумфальные арки
  • Атаманский дворец
  • Памятники казакам-героям
  • Старочеркасская:
  • Воскресенский Войсковой Собор
  • Майдан
  • Атаманское подворье
  • Дом Кондратия Булавина
  • Музей Донского казачества
  • Курень атамана станицы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Пригубите с шашки под крики «Любо!» «хренодёра» из знаменитого «платовского» кубка.
  • Пройдёте через триумфальные арки.
  • Побываете в Атаманском дворце.
  • Подниметесь на колокольню Войскового Собора.
  • Узнаете как жили и воевали степные рыцари!

ежедневно в 09.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Место начала и завершения?
Ростов-на-Дону, Привокзальная площадь, 7
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09.00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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