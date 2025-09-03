Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Ростове-на-Дону, цены от 2667 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Ростов - город на Дону, на Доне
На машине
3 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Ростов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
1.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за человека
Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Приключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог с визитом к «Мадам Ку-ку»
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Пешая
2.5 часа
127 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    3 сентября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Дата посещения: 2 сентября 2025
    Хочу поделиться прекрасными впечатлениями от экскурсии по Ростову на Дону с гидом Истратовым Сергеем. Мы из Воронежа, интуитивно выбрали Сергея,
    читать дальше

    написали ему, очень быстро договорились об экскурсии. И все состоялось так, как хотелось. Сергей - профессионал. Владеет материалом, рассказывает интересно, с большой любовью к своему городу. Достойно, с интересными подробностями. Профессиональные качества сочетаются у Сергея с такими же безупречными человеческими - внимательностью и уважением к туристам. Спасибо, Сергей, с Вами было комфортно и интересно! Искренне рекомендую Сергея всем, кто хочет познакомиться с историей Ростова на Дону и полюбить этот чудесный город с богатейшей историей!

  • Л
    Людмила
    6 декабря 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Нам посчастливилось побывать в замечательном городе Ростов на Дону. Город большой и чтоб как можно больше узнать его историю, мы
    читать дальше

    нашли гида Сергея. Как же нам повезло!!! Это человек, любящий свой город и его окрестности, нашу страну, с огромными познаниями истории своего края. Наверно люди, живущие в Ростове на Дону, знают меньше о городе,чем узнали мы за один день. Хотя день был холодный,но улыбка,настроение на лице Сергея передала нам его тепло,его отношение к прекрасному городу. Вместо отведённого времени мы прогуляли намного больше… Расставаться и ему и нам не хотелось,но все хорошее заканчивается… Спасибо большое, Сергей! Мы будем вспоминать Ваш красивый город и рады знакомству с Вами. Удачи Вам, мира,добра… и пусть нам встречаются на пути такие же классные как Вы гиды.

  • К
    Ксения
    28 ноября 2025
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Татьяна великолепный экскурсовод! Было безумно интересно! Запомнилось на долго. Были на экскурсии семьей - 2 взрослых, 2 детей школьников. Рекомендую 100 %. Спасибо!
  • В
    Валерия
    15 ноября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Отличная экскурсия по Ростову!

    ✅ Пунктуальность и организация
    Встретились с гидом вовремя — всё прошло чётко по плану, без срывов и неожиданностей.

    читать дальше

    Соответствие описанию
    Программа полностью совпала с тем, что было заявлено. Никаких «а вот этого не будет» — только честные обещания и их выполнение.

    ✅ Интересный рассказ
    Гид не просто пересказывал факты, а увлекательно рассказывал историю города, делился любопытными деталями и показывал самые яркие места.

    ✅ Почему стоит выбрать экскурсию, а не гулять самим?
    Мы точно не прогадали, выбрав знакомство с Ростовом не самостоятельно, а с местным экспертом. Это совсем другой уровень впечатлений!

    ⭐ Рекомендую:
    — Сам формат экскурсии
    — И особенно — гида Сергея. Надёжный, знающий и влюблённый в свой город человек.

    Отличная экскурсия по Ростову!
  • А
    Анна
    9 ноября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Спустя пол года с ужасом увидела, что никто из моих друзей так и не оставил отзыв о такой прекрасной экскурсии.
    читать дальше

    Прошу прощение за это недоразумение. Таких гидов как Сергей хочется порекомендовать всем экскурсантам. Человек, который старается предусмотреть все и дальше больше для удобства и комфорта при проведении экскурсии. Это и ухоженный автомобиль с комфортной температурой. И бутылочки с водой для каждого участника. О том, что Сергей прекрасно владеет знаниями о родном крае написано уже множество раз. Это очень чуткий и прислушивающийся гид. Мгновенно реагирует и корректирует маршрут по просьбам экскурсантов. Огромное спасибо за увлекательное путешествие в мир Ростова-на-Дону.

  • И
    Инна
    5 ноября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Огромная благодарность Сергею за отличную и увлекательную экскурсию! Было познавательно и интересно, посетили самые красивые исторические места города, сделали замечательные
    читать дальше

    фото и чудесно провели время!
    Сергей отлично знает историю города и, особенно увлекается именно казачеством.
    Спасибо за экскурсию, у нас остались прекрасные впечатления после нее.

  • А
    Анастасия
    5 ноября 2025
    Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
    Отличный опыт! Атмосфера захватывает с порога, душевное чаепитие, интересный рассказ и бесконечное множество уникальных предметов погружают в атмосферу времени, заставляют
    читать дальше

    замедлиться, вспомнить о качестве и важности красоты в окружении. Однозначно стоит посетить и если у вас никогда не было такого опыта и если вы уже знаток! Эрудиция хозяйки и её личное участие в судьбе каждого экспоната делает музей действительно уникальным.

    Из предложений по улучшению только одно, мягче реагировать на глупые вопросы. Кто-то может быть плохо осведомлён в истории, но для этого он и приходит в такие места, чтобы узнать её лучше, иногда из-за самую малость резких ответов становилось стыдно задавать вопросы дальше)

    Отличный опыт! Атмосфера захватывает с порога, душевное чаепитие, интересный рассказ и бесконечное множество уникальных предметов погружают
  • Н
    Наталья
    4 ноября 2025
    Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
    Прекрасное погружение в Россию прошлого❤️ чай из чашек костяного фарфора да еще и с рюмочкой мадеры действительно вкуснее 🤪 спасибо Наталье за создание великолепного места с таким количеством антикварного богатства!!! 💝
    Экскурсия запоминающаяся и эмоционально заряжающая!!! Браво 👏👏👏😘
    Прекрасное погружение в Россию прошлого❤️ чай из чашек костяного фарфора да еще и с рюмочкой мадеры
  • Н
    Наталья
    3 ноября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Спасибо Сергею за интересную и позновательную экскурсию. Были в Ростове-на-Дону первый раз, благодаря Сергею узнали много нового. Информация преподносится понятно,
    читать дальше

    доступно. Удачный формат экскурсии, чтобы увидеть основные достопримечательности города, особенно в непогоду. Был проливной дождь, но впечатления от экскурсии не испортил! Сергей позаботился о нас и предоставил большие зонты. Отдельная благодарность Сергею за человечность и понимание, смог провести экскурсию в удобное для нас время!

  • И
    Ирина
    3 ноября 2025
    Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
    Ооо! Я фанат старинных и антикварных вещей. А тут я увидела не музейную безжизненность, а истинную любовь к каждому предмету,
    читать дальше

    его истории, зачем и как использовался. Такое ощущение, что ты пришел не в музей, а в жилую квартиру, где всем пользуются. Многие вещи можно трогать, гладить, ощущать их текстуру (только спросите разрешения, сто можно, а что нельзя). Я в восторге!

    Ооо! Я фанат старинных и антикварных вещей. А тут я увидела не музейную безжизненность, а истинную
  • А
    Анна
    3 ноября 2025
    Питейные заведения Ростова-на-Дону: вечерняя прогулка с дегустацией (18+)
    Всё было супер! Сами бы никогда не нашли и не зашли в те заведения куда нас проводила Наталия! Однозначно рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
    Всё было супер! Сами бы никогда не нашли и не зашли в те заведения куда нас проводила Наталия! Однозначно рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
  • О
    Ольга
    2 ноября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Все понравилось. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    1 ноября 2025
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Татьяна, спасибо за познавательную экскурсию! Ростов был для нас просто городом по пути на юг))) после встречи с Вами стала понятна история формирования города, проведение и менталитет населения, которые отличаются все-таки от нашего города))). Спасибо!
  • А
    Анжелика
    31 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Очень интересная и содержательная экскурсия
    Очень интересная и содержательная экскурсия
  • А
    Александр
    28 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Выражаю благодарность Сергею, экскурсия была замечательной! Хорошо, что есть такие люди, искренне интересующиеся и знающие историю родного края.
    Отдельно хочу отметить очень комфортный автомобильно-пешеходный формат экскурсии.
    Был на экскурсии с супругой и дочкой 10-ти лет, все остались очень довольны!
  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Прошу прощения у Сергея, что так долго не оставляла отзыв. Ведь прошел почтиигод с нашей встречи, а мы с сыном
    читать дальше

    вспоминаем поездку в Ростов до сих пор добрыми словами.
    Замечательная идея на личной машине по городу. Погода - не помеха. Спасибо большое

  • Р
    Роберт
    15 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Экскурсия понравилась. Удобно, интересно, не напряженно. Маленькие дети могут устать от массы впечатлений и информации
    Экскурсия понравилась. Удобно, интересно, не напряженно. Маленькие дети могут устать от массы впечатлений и информации
  • Д
    Дмитрий
    6 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Огромное спасибо Сергею за обстоятельный и подробнейший рассказ о своем любимом городе! Он обладает обширными сведениями об истории и современном
    читать дальше

    развитии как самого Ростова, так и всего края Донского казачества. Удобно спланированный маршрут позволяет избежать длительных пешеходных прогулок. Учитывал все наши пожелания, и даже сумел в некоторых местах заинтересовать нашего малолетнего ребенка. Всем рекомендую выбирать экскурсии Сергея!

  • М
    Макс
    4 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Экскурсия очень понравилась! Сергей оказался прекрасным рассказчиком и возил нас на комфортной машине по самым интересным местам города.
    Особенно запомнилось, что
    читать дальше

    он показывал исторические фотографии и сравнивал, как выглядели эти места раньше и что там происходит сейчас. Увлекательно рассказывал про воровские традиции и криминальную историю Ростова – такого точно не прочитаешь в обычных путеводителях!
    Центр города просто покорил. А ещё Сергей так интересно рассказывал про казачий Ростов, историю, что мы наконец-то разобрались в знаменитой фразе “Одесса-мама, Ростов-папа”.
    Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать настоящий Ростов.

    Экскурсия очень понравилась! Сергей оказался прекрасным рассказчиком и возил нас на комфортной машине по самым интересным местам города
  • С
    Сим
    3 октября 2025
    Ростов - город на Дону, на Доне
    Наша экскурсия с Сергеем стала настоящим украшением всей поездки в Ростов-на-Дону! Это был не сухой пересказ фактов, а настоящее погружение
    читать дальше

    в атмосферу и историю места.
    Мы благодарны за индивидуальный подход, за теплые, почти дружеские ощущения, которые остались после экскурсии. Спасибо за энергию, искренность и профессионализм!

