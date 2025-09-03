Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРостов - город на Дону, на Доне
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону: величественный Дон, купеческое прошлое, легенды и мифы. Трехчасовая экскурсия подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Береговая 41
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Музей-квартира 19 века + историческое чаепитие (в мини-группе)
Посетите музей-квартиру 19 века в Ростове-на-Дону и насладитесь историческим чаепитием. Окунитесь в мир роскоши и изысканности дворянских домов
Начало: В районе Соборного переулка
Расписание: в будние дни в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30, в субботу в 14:00 и 16:30, в воскресенье в 11:30 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2667 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПриключение в потайных барах Ростова
Погрузитесь в атмосферу ночного Ростова-на-Дону, посетив уникальные бары и пабы. Откройте для себя местные напитки и почувствуйте себя как дома
Начало: У входа в «Пить кофе»
Завтра в 19:00
11 дек в 19:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Через Древнюю Грецию - в Таганрог
Погрузитесь в историю Ростова и Таганрога: от древнего Танаиса до военных мемориалов. Уникальная возможность увидеть прошлое и настоящее
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
История и легенды главных мест города на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5900 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий3 сентября 2025Ростов - город на Дону, на ДонеДата посещения: 2 сентября 2025Хочу поделиться прекрасными впечатлениями от экскурсии по Ростову на Дону с гидом Истратовым Сергеем. Мы из Воронежа, интуитивно выбрали Сергея,
- ЛЛюдмила6 декабря 2025Нам посчастливилось побывать в замечательном городе Ростов на Дону. Город большой и чтоб как можно больше узнать его историю, мы
- ККсения28 ноября 2025Татьяна великолепный экскурсовод! Было безумно интересно! Запомнилось на долго. Были на экскурсии семьей - 2 взрослых, 2 детей школьников. Рекомендую 100 %. Спасибо!
- ВВалерия15 ноября 2025Отличная экскурсия по Ростову!
✅ Пунктуальность и организация
Встретились с гидом вовремя — всё прошло чётко по плану, без срывов и неожиданностей.
✅
- ААнна9 ноября 2025Спустя пол года с ужасом увидела, что никто из моих друзей так и не оставил отзыв о такой прекрасной экскурсии.
- ИИнна5 ноября 2025Огромная благодарность Сергею за отличную и увлекательную экскурсию! Было познавательно и интересно, посетили самые красивые исторические места города, сделали замечательные
- ААнастасия5 ноября 2025Отличный опыт! Атмосфера захватывает с порога, душевное чаепитие, интересный рассказ и бесконечное множество уникальных предметов погружают в атмосферу времени, заставляют
- ННаталья4 ноября 2025Прекрасное погружение в Россию прошлого❤️ чай из чашек костяного фарфора да еще и с рюмочкой мадеры действительно вкуснее 🤪 спасибо Наталье за создание великолепного места с таким количеством антикварного богатства!!! 💝
Экскурсия запоминающаяся и эмоционально заряжающая!!! Браво 👏👏👏😘
- ННаталья3 ноября 2025Спасибо Сергею за интересную и позновательную экскурсию. Были в Ростове-на-Дону первый раз, благодаря Сергею узнали много нового. Информация преподносится понятно,
- ИИрина3 ноября 2025Ооо! Я фанат старинных и антикварных вещей. А тут я увидела не музейную безжизненность, а истинную любовь к каждому предмету,
- ААнна3 ноября 2025Всё было супер! Сами бы никогда не нашли и не зашли в те заведения куда нас проводила Наталия! Однозначно рекомендую 👍🏻👍🏻👍🏻
- ООльга2 ноября 2025Все понравилось. Рекомендуем.
- ТТатьяна1 ноября 2025Татьяна, спасибо за познавательную экскурсию! Ростов был для нас просто городом по пути на юг))) после встречи с Вами стала понятна история формирования города, проведение и менталитет населения, которые отличаются все-таки от нашего города))). Спасибо!
- ААнжелика31 октября 2025Очень интересная и содержательная экскурсия
- ААлександр28 октября 2025Выражаю благодарность Сергею, экскурсия была замечательной! Хорошо, что есть такие люди, искренне интересующиеся и знающие историю родного края.
Отдельно хочу отметить очень комфортный автомобильно-пешеходный формат экскурсии.
Был на экскурсии с супругой и дочкой 10-ти лет, все остались очень довольны!
- ООльга28 октября 2025Прошу прощения у Сергея, что так долго не оставляла отзыв. Ведь прошел почтиигод с нашей встречи, а мы с сыном
- РРоберт15 октября 2025Экскурсия понравилась. Удобно, интересно, не напряженно. Маленькие дети могут устать от массы впечатлений и информации
- ДДмитрий6 октября 2025Огромное спасибо Сергею за обстоятельный и подробнейший рассказ о своем любимом городе! Он обладает обширными сведениями об истории и современном
- ММакс4 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Сергей оказался прекрасным рассказчиком и возил нас на комфортной машине по самым интересным местам города.
Особенно запомнилось, что
- ССим3 октября 2025Наша экскурсия с Сергеем стала настоящим украшением всей поездки в Ростов-на-Дону! Это был не сухой пересказ фактов, а настоящее погружение
