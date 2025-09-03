читать дальше

нашли гида Сергея. Как же нам повезло!!! Это человек, любящий свой город и его окрестности, нашу страну, с огромными познаниями истории своего края. Наверно люди, живущие в Ростове на Дону, знают меньше о городе,чем узнали мы за один день. Хотя день был холодный,но улыбка,настроение на лице Сергея передала нам его тепло,его отношение к прекрасному городу. Вместо отведённого времени мы прогуляли намного больше… Расставаться и ему и нам не хотелось,но все хорошее заканчивается… Спасибо большое, Сергей! Мы будем вспоминать Ваш красивый город и рады знакомству с Вами. Удачи Вам, мира,добра… и пусть нам встречаются на пути такие же классные как Вы гиды.