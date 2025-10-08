Индивидуальная
до 10 чел.
Религии Ростова: от старообрядцев до евреев
Три религиозные общины в одном городе. Посетите православные, старообрядческие и еврейские храмы, узнайте об их роли в жизни Ростова
Начало: На Соборная площади
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Путешествие по историческому Ростову
Прогулка по набережной Ростова-на-Дону с панорамными видами на Дон и знакомством с историей города. Узнайте о знаковых событиях и людях
Начало: В Покровском сквере
11 окт в 12:00
12 окт в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Муралы Ростова-на-Дону
Погрузитесь в атмосферу Ростова-на-Дону через муралы, оживляющие городские легенды и истории. Уникальная прогулка для ценителей искусства
Начало: На Привокзальной пл
18 окт в 09:00
19 окт в 09:00
14 000 ₽ за всё до 6 чел.
