Это мистическая экскурсия ⛳ о таинственных событиях, необьяснимых загадках, призраках и привидениях, странных местах и суевериях нашего города, экскурсия ⛳ основана на реальных исторических задокументированных фактах, в ней нет ни грамма вымысла, только настоящие увлекательные истории 📖.
В компании нашего экскурсовода Вы:
- узнаете о тайнах старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова;
- выясните, где в историческом центре Ростова можно встретить призраки безумного мукомола и умершего архитектора;
- познакомитесь с домом суеверного купца;
- узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий;
- увидите дом, в котором происходили невероятные мистические события;
- услышите интереснейшие повествования о странных и необычных событиях
произошедших в семье известного ростовского мецената Парамонова и о появившемся
призраке в Парамоновских складах;
- узнаете какой дом в городе называют домом из семейки Аддамс;
- увидите «нехороший» дом и услышите истории 📖, связанные с ним, его владельцем и квартирантами;
- пройдётесь по старым городским улицам и окунётесь в загадочный мир Ростова, скрытый от повседневной жизни.
Уверены, что пешеходная экскурсия ⛳ «Тайны и призраки Ростова», являющаяся авторской разработкой экскурсовода нашей компании, откроет город 🏙️ с новой, истинно странной, стороны. И несмотря на то, что много необъяснимого, даже пугающего будет в экскурсии 🧭, она подарит Вам множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение!