Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"

5
8 отзывов
Родные-Просторы
Родные-Просторы – Гид из Ростов-на-Дону
Групповая автобусная экскурсия ⛳ по таинственным местам Ростова-на-Дону.

Вы побываете на мистическом Зелёном острове 🏝️, окутанном легендами о порталах в иной мир и привидениях.

Вы узнаете о секретных катакомбах и местах высадке НЛО, прогуливаясь по аллеям Первомайского парка и набережной реки Дон.

Три часа по вечернему Ростову.
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Экскурсия

890 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"
Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"

Что вы увидите 🤩

  • Газетный пер. – ул. Пушкинская – пр. Соколова – ул. Суворова – пр. Чехова – ул. Седова
  • смотровая площадка – Парамоновские склады.
Это мистическая экскурсия ⛳ о таинственных событиях, необьяснимых загадках, призраках и привидениях, странных местах и суевериях нашего города, экскурсия ⛳ основана на реальных исторических задокументированных фактах, в ней нет ни грамма вымысла, только настоящие увлекательные истории 📖.

В компании нашего экскурсовода Вы:

  • узнаете о тайнах старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова;
  • выясните, где в историческом центре Ростова можно встретить призраки безумного мукомола и умершего архитектора;
  • познакомитесь с домом суеверного купца;
  • узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий;
  • увидите дом, в котором происходили невероятные мистические события;
  • услышите интереснейшие повествования о странных и необычных событиях
произошедших в семье известного ростовского мецената Парамонова и о появившемся
призраке в Парамоновских складах;
  • узнаете какой дом в городе называют домом из семейки Аддамс;
  • увидите «нехороший» дом и услышите истории 📖, связанные с ним, его владельцем и квартирантами;
  • пройдётесь по старым городским улицам и окунётесь в загадочный мир Ростова, скрытый от повседневной жизни.
Уверены, что пешеходная экскурсия ⛳ «Тайны и призраки Ростова», являющаяся авторской разработкой экскурсовода нашей компании, откроет город 🏙️ с новой, истинно странной, стороны. И несмотря на то, что много необъяснимого, даже пугающего будет в экскурсии 🧭, она подарит Вам множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение!
🚩 Начало: ул. Б. Садовая, 55/пер. Газетный, 45
🏁 Место завершения: Парамоновские склады
Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
  • Личные расходы
Важная информация
- Необходима удобная обувь для прогулок
Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"
Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"
Пешеходная экскурсия "Тайны и призраки Ростова"
Время проведения: См. календарь
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Родные-Просторы
Родные-Просторы
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