Это мистическая экскурсия ⛳ о таинственных событиях, необьяснимых загадках, призраках и привидениях, странных местах и суевериях нашего города, экскурсия ⛳ основана на реальных исторических задокументированных фактах, в ней нет ни грамма вымысла, только настоящие увлекательные истории 📖.

В компании нашего экскурсовода Вы:

узнаете о тайнах старых зданий и особняков на улицах Пушкинской и Чехова;

выясните, где в историческом центре Ростова можно встретить призраки безумного мукомола и умершего архитектора;

познакомитесь с домом суеверного купца;

узнаете о самых сокровенных тайнах ростовских подземелий;

увидите дом, в котором происходили невероятные мистические события;

услышите интереснейшие повествования о странных и необычных событиях

произошедших в семье известного ростовского мецената Парамонова и о появившемся

призраке в Парамоновских складах;

узнаете какой дом в городе называют домом из семейки Аддамс;

увидите «нехороший» дом и услышите истории 📖, связанные с ним, его владельцем и квартирантами;

пройдётесь по старым городским улицам и окунётесь в загадочный мир Ростова, скрытый от повседневной жизни.

Уверены, что пешеходная экскурсия ⛳ «Тайны и призраки Ростова», являющаяся авторской разработкой экскурсовода нашей компании, откроет город 🏙️ с новой, истинно странной, стороны. И несмотря на то, что много необъяснимого, даже пугающего будет в экскурсии 🧭, она подарит Вам множество позитивных, ярких эмоций и хорошее настроение!