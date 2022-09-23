Душевно и увлекательно я поделюсь историей Ростова: с момента основания военной крепости до сегодняшних дней. Мы погуляем по местному Бродвею и ростовскому Арбату, отыщем памятник водопроводу и дом «водочного короля» Токарева. А также рассмотрим дореволюционные особняки Масалитиной, «двух Анн» и Кистова. Кроме того, познакомимся с «восставшими из прошлого» знаменитыми жителями города: Святым Димитрием Ростовским, красным командиром и зажиточным купцом.
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.