Погулять по центральным улицам и раскрыть городские секреты на театрализованной экскурсии
Предлагаю прикоснуться к прошлому и настоящему Ростова-на-Дону в необычном формате! Вы встретите на пути «оживших» исторических личностей и узнаете от них много интересного: как развивался город и что происходило с ним на протяжении столетий. Погрузитесь в местные романтические сюжеты и заглянете в криминальный район Богатяновка.
Душевно и увлекательно я поделюсь историей Ростова: с момента основания военной крепости до сегодняшних дней. Мы погуляем по местному Бродвею и ростовскому Арбату, рассмотрим дореволюционные особняки Масалитиной, «двух Анн», Кистова и др.
Увидим основные достопримечательности города на контрасте: «белый рояль», памятник водопроводу и другие локации в противовес старым подворотням и дворикам знаменитого криминального района «Богатяновка».
Встретимся с «ожившими» историческими персонажами города. Военный инженер Ригельман, знаменитый ростовский купец Парамонов, начальник УГРО, Иван Художников и самый известный бандит Ростова Ванька «Медик» расскажут вам свои секреты.
Организационные детали
По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 1379 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. В сфере туризма тружусь почти 20 лет и знаю о ней не понаслышке! Путешествуя сама в другие страны, знаю, как сильно впечатления о читать дальшеуменьшить
поездке и новом месте зависят от гидов, с которыми мы сталкиваемся «волею судеб». Я буду рада встретить вас на гостеприимной Донской земле, история которой началась более 2000 лет назад, и провести по самым заветным уголкам. Многогранность Ростова-на-Дону захватит вас водоворотом событий: Ростов античный и Амазонки, Ростов — помнящий Петра I, Ростов купеческий, революционный, криминальный, многонациональный, Ростов и казаки-бунтари, Ростов гастрономический и спортивный! Каждый увидит свой Ростов-на-Дону и увезет с собой яркие воспоминания! Приезжайте вдохнуть атмосферу нашего южного города, ведь он прекрасен в любое время года!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Замечательная экскурсия! Очень необычная и познавательная! Мы и смеялись и сами проявились, как актеры. Было здорово!! Спасибо большое 🤗
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Роман
Иммерсивная экскурсия по Ростову на Дону оставила неизгладимое впечатление. Это было поистине погружение в историю и культуру города. Гиды, одетые в исторические костюмы, оживили прошлое, рассказывая увлекательные истории и легенды. читать дальшеуменьшить
Мы прошли по старинным улочкам, увидели архитектурные шедевры и посетили уникальные места. Особенно запомнился момент, когда мы вошли в старый дворик, и актер Александр разыграл сцену из жизни воров прошлого. Хотя все сыгранные им сцены были гениальны! Эта экскурсия — отличный способ познакомиться с Ростовом на Дону, его историей и культурой. Рекомендую всем, кто хочет окунуться в атмосферу города и испытать неповторимые эмоции.
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Т
Татьяна
Очень интересная экскурсия, ярко, красиво, легко и на одном дыхании. Спасибо организаторам.
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Юлия
Это было невероятно интересно и очень познавательно! Прекрасные актеры, содержательный рассказ! Выше всяких похвал! Дети и взрослые в восторге! Прохожие останавливались послушать про свой город!
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А
Анна
Татьяна- грамотный, интересный гид! Много информации, которая запоминается, а появление реальных персонажей в лице Александра, талантливого актера, придает экскурсии дополнительный шарм и погружение в историю города через призму человеческих историй. Так и запоминается лучше! Нам есть, с чем сравнить! Дальнейшего процветания и новых проектов вам!
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Ю
Юлия
Все прошло замечательно! Участники на своем пути встречают ряд персонажей, которые некогда так или иначе были причастны к городу (игра актера на отлично). Гид - Татьяна, очень интересно провела всю экскурсию. Данная экскурсия подойдет людям любого возраста.
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