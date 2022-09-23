Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»

Погулять по центральным улицам и раскрыть городские секреты на театрализованной экскурсии

Предлагаю прикоснуться к прошлому и настоящему Ростова-на-Дону в необычном формате! Вы встретите на пути «оживших» исторических личностей и узнаете от них много интересного: как развивался город и что происходило с ним на протяжении столетий. Погрузитесь в местные романтические сюжеты и заглянете в криминальный район Богатяновка.
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Экскурсия-спектакль «Невероятный Ростов»
Ближайшие даты:
24
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Описание

Что вас ожидает

Яркое знакомство с городом

Душевно и увлекательно я поделюсь историей Ростова: с момента основания военной крепости до сегодняшних дней. Мы погуляем по местному Бродвею и ростовскому Арбату, отыщем памятник водопроводу и дом «водочного короля» Токарева. А также рассмотрим дореволюционные особняки Масалитиной, «двух Анн» и Кистова. Кроме того, познакомимся с «восставшими из прошлого» знаменитыми жителями города: Святым Димитрием Ростовским, красным командиром и зажиточным купцом.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Покровском сквере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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