Предлагаю прикоснуться к прошлому и настоящему Ростова-на-Дону в необычном формате! Вы встретите на пути «оживших» исторических личностей и узнаете от них много интересного: как развивался город и что происходило с ним на протяжении столетий. Погрузитесь в местные романтические сюжеты и заглянете в криминальный район Богатяновка.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Яркое знакомство с городом

Душевно и увлекательно я поделюсь историей Ростова: с момента основания военной крепости до сегодняшних дней. Мы погуляем по местному Бродвею и ростовскому Арбату, отыщем памятник водопроводу и дом «водочного короля» Токарева. А также рассмотрим дореволюционные особняки Масалитиной, «двух Анн» и Кистова. Кроме того, познакомимся с «восставшими из прошлого» знаменитыми жителями города: Святым Димитрием Ростовским, красным командиром и зажиточным купцом.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.