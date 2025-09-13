Предлагаю прикоснуться к прошлому и настоящему Ростова-на-Дону в необычном формате! Вы встретите на пути «оживших» исторических личностей и узнаете от них много интересного: как развивался город и что происходило с ним на протяжении столетий. Погрузитесь в местные романтические сюжеты и заглянете в криминальный район Богатяновка.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 17 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Ростове-на-Дону

Описание экскурсии

Яркое знакомство с городом

Душевно и увлекательно я поделюсь историей Ростова: с момента основания военной крепости до сегодняшних дней. Мы погуляем по местному Бродвею и ростовскому Арбату, рассмотрим дореволюционные особняки Масалитиной, «двух Анн», Кистова и др.

Увидим основные достопримечательности города на контрасте: «белый рояль», памятник водопроводу и другие локации в противовес старым подворотням и дворикам знаменитого криминального района «Богатяновка».

Встретимся с «ожившими» историческими персонажами города. Военный инженер Ригельман, знаменитый ростовский купец Парамонов, начальник УГРО, Иван Художников и самый известный бандит Ростова Ванька «Медик» расскажут вам свои секреты.

Организационные детали

По запросу я могу провести экскурсию для большего числа участников. Детали уточняйте в личном сообщении.