На нашей прогулке история и кулинария сливаются в единое целое. Вы перенесётесь на улицы Старого города, где в воздухе витают ароматы из открытых кухонь и кафе. Узнаете о традиционных кабачках, рюмочных и шашлычных. Услышите, что подавали в знаменитых ресторанах. И попробуете «мозги на греночках» — изысканное блюдо, приготовленное по рецепту из прошлого.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 16:30, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приглашаем вас исследовать кулинарные традиции города! Во время прогулки по центральным улицам гид расскажет, как зарождалась культура общественного питания, где жители отдыхали и как праздновали. А в конце экскурсии вас ждёт дегустация одного удивительного блюда, которое раньше подавали в ресторанах.
Вы увидите:
- Место, где был старый базар и легендарное кафе «Дружба»
- Советский молочный магазин, возле которого велась бойкая уличная торговля пирожками и беляшами
- Самую известную кондитерскую Ростова-на-Дону
- Дом, где готовили кухарок
Вы узнаете:
- В какие заведения ходили горожане в дореволюционное время
- Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от столовых
- Чем пахла знаменитая ростовская солянка, слава о которой разнеслась по Советскому Союзу
- Каким был стритфуд на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда в 19 веке
И многое другое!
Вы попробуете:
- «Мозги на греночках» — блюдо, которое подавали в дореволюционном Ростове-на-Дону. В ресторане вы продегустируете его современный вариант — запечённый костный мозг с соусом чимичурри, чиабаттой и настойкой «малина-можжевельник» либо морсом
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет
- Дегустация в ресторане включена в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 990 ₽
|Дети до 12 лет
|1 840 ₽
|Пенсионеры
|1 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ворошиловском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Провела экскурсии для 1954 туристов
Меня зовут Ольга, я руковожу небольшой командой гидов. Мы работаем уже 5 лет и организуем увлекательные однодневные поездки и экскурсии по Ростовской области. В нашем арсенале традиционные предложения — аЗадать вопрос
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