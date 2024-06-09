Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого

Погрузиться в мир ресторанной еды 19-20 веков и попробовать уникальное блюдо на групповой экскурсии
На нашей прогулке история и кулинария сливаются в единое целое. Вы перенесётесь на улицы Старого города, где в воздухе витают ароматы из открытых кухонь и кафе. Узнаете о традиционных кабачках, рюмочных и шашлычных. Услышите, что подавали в знаменитых ресторанах. И попробуете «мозги на греночках» — изысканное блюдо, приготовленное по рецепту из прошлого.
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Ростов-на-Дону: захватывающие истории о кулинарной культуре прошлого
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 16:30, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаем вас исследовать кулинарные традиции города! Во время прогулки по центральным улицам гид расскажет, как зарождалась культура общественного питания, где жители отдыхали и как праздновали. А в конце экскурсии вас ждёт дегустация одного удивительного блюда, которое раньше подавали в ресторанах.

Вы увидите:

  • Место, где был старый базар и легендарное кафе «Дружба»
  • Советский молочный магазин, возле которого велась бойкая уличная торговля пирожками и беляшами
  • Самую известную кондитерскую Ростова-на-Дону
  • Дом, где готовили кухарок

Вы узнаете:

  • В какие заведения ходили горожане в дореволюционное время
  • Что такое «кухмистерские» и чем они отличались от столовых
  • Чем пахла знаменитая ростовская солянка, слава о которой разнеслась по Советскому Союзу
  • Каким был стритфуд на базарах старого Ростова и какую роль играла уличная еда в 19 веке

И многое другое!

Вы попробуете:

  • «Мозги на греночках» — блюдо, которое подавали в дореволюционном Ростове-на-Дону. В ресторане вы продегустируете его современный вариант — запечённый костный мозг с соусом чимичурри, чиабаттой и настойкой «малина-можжевельник» либо морсом

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 12 лет
  • Дегустация в ресторане включена в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 990 ₽
Дети до 12 лет1 840 ₽
Пенсионеры1 840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ворошиловском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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