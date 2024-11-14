3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В казачий хутор Старозолотовский - самый красивый в России
Погрузиться в историю казачества, посетить музей «Тихий Дон» и побывать на донской винодельне
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
24 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Винное рандеву из Ростова
Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку
Начало: На Привокзальной площади
14 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 45 000₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Винные дегустации»
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