Найдено 3 экскурсии в категории « Винные дегустации » в Ростове-на-Дону, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 3 чел. Ростов: история и винные традиции Дона Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена) Начало: В Покровском сквере 4 900 ₽ за всё до 3 чел. На машине 12 часов Индивидуальная до 4 чел. В казачий хутор Старозолотовский - самый красивый в России Погрузиться в историю казачества, посетить музей «Тихий Дон» и побывать на донской винодельне 24 000 ₽ за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Винное рандеву из Ростова Отправиться в частное шато после прогулок возле маяка, по городу Танаис и рыцарскому замку Начало: На Привокзальной площади от 45 000 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Ростова-на-Дону

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Винные дегустации»

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