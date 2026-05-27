Путешествие по местам громких преступлений и афер на фоне знаковых достопримечательностей
Еще в начале 20 века Ростов-на-Дону считался криминальной столицей России.
Этой непростой, но любопытной теме посвящена наша экскурсия от Кировского проспекта до района Нахичевань.
Сюжеты и события криминального мира, «талантливые» личности, известные своими преступлениями на весь мир, воровские законы — вы поймете, почему этот южный город прозвали «Ростов-папа».
Ростов и его громкие преступления прошлого
В нашем маршруте исторические локации, которые помнят самые мрачные хроники Ростова-на-Дону. Первым делом отправимся на Кировский проспект, где в дореволюционное время находились Публичный дом и тюрьма. Пройдемся по улице Суворова, которая была главным местом перестрелок криминальных банд. По пути вы услышите интересные истории, связанные с тюрьмами и притонами, а также необычные факты о рядовых жуликах и опасных группировках того времени.
Воровская «малина» и банды Ростова
Найдем Криминальный дворик, бывшее воровское убежище, а затем отправимся в район Нахичевань, где располагались дома фальшивомонетчиков. Здесь я расскажу о самых ярких ограблениях банков, о виртуозных кражах и подделках. А еще погуляем по главной площади города — Театральной. Заглянем в Парк 1 мая, пройдем по набережной Дона, увидим бывшее здание одного значимого банка и даже вспомним загадочные тайны Цирка.
Экскурсия предназначена для путешественников старше 14 лет
Будьте готовы пройти пешком по улицам и узким переулкам с небольшими подъёмами и спусками. Маршрут подходит людям с обычной физической подготовкой, но может быть затруднительным для людей с ограничениями подвижности
С вами будет гид из нашей команды
Место начала и завершения?
Пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах читать дальшеуменьшить
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое.
В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий.
Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!
