Ростов-папа, или Криминальное прошлое города

Путешествие по местам громких преступлений и афер на фоне знаковых достопримечательностей
Еще в начале 20 века Ростов-на-Дону считался криминальной столицей России.

Этой непростой, но любопытной теме посвящена наша экскурсия от Кировского проспекта до района Нахичевань.

Сюжеты и события криминального мира, «талантливые» личности, известные своими преступлениями на весь мир, воровские законы — вы поймете, почему этот южный город прозвали «Ростов-папа».
Описание экскурсии

Ростов и его громкие преступления прошлого

В нашем маршруте исторические локации, которые помнят самые мрачные хроники Ростова-на-Дону. Первым делом отправимся на Кировский проспект, где в дореволюционное время находились Публичный дом и тюрьма. Пройдемся по улице Суворова, которая была главным местом перестрелок криминальных банд. По пути вы услышите интересные истории, связанные с тюрьмами и притонами, а также необычные факты о рядовых жуликах и опасных группировках того времени.

Воровская «малина» и банды Ростова

Найдем Криминальный дворик, бывшее воровское убежище, а затем отправимся в район Нахичевань, где располагались дома фальшивомонетчиков. Здесь я расскажу о самых ярких ограблениях банков, о виртуозных кражах и подделках. А еще погуляем по главной площади города — Театральной. Заглянем в Парк 1 мая, пройдем по набережной Дона, увидим бывшее здание одного значимого банка и даже вспомним загадочные тайны Цирка.

Организационные детали

  • Экскурсия предназначена для путешественников старше 14 лет
  • Будьте готовы пройти пешком по улицам и узким переулкам с небольшими подъёмами и спусками. Маршрут подходит людям с обычной физической подготовкой, но может быть затруднительным для людей с ограничениями подвижности
  • С вами будет гид из нашей команды

Тип билетаСтоимость
Участник1890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пересечение улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Ростове-на-Дону
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 3860 туристов
Я руковожу небольшой командой гидов. Организуем увлекательные поездки и экскурсии по Ростовской области, экскурсии на предприятия и производства, на местные фольклорные праздники и фестивали, летние поездки с купанием на базах
отдыха, сборные экскурсии по Ростову, исторические квесты, театрализованные экскурсии, мастер-классы и многое другое. В нашей команде восемь гидов разного возраста, темперамента и артистичности, то есть мы можем предоставить гида с учётом ваших пожеланий. Относимся к работе с энтузиазмом, любовью и ответственностью. Всегда рады показать вам Ростов-на-Дону!

