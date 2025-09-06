Индивидуальная
до 5 чел.
«Весь Ростов за 3 часа»: Погружение в историю и культуру южной столицы
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ростову-на-Дону, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 12 чел.
Экскурсия-квест «Понять Ростов-на-Дону»
Первый раз в Ростове-на-Дону? Узнайте город как административный центр и купеческий узел с интерактивными заданиями и головоломками
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
5400 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Ростов-папа, или Криминальное прошлое города
Погрузитесь в историю криминального мира Ростова-на-Дону. Узнайте о самых громких преступлениях и легендарных бандах
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
8100 ₽ за всё до 10 чел.
