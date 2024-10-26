Покровский храм – экскурсии в Ростове-на-Дону

Найдено 3 экскурсии в категории «Покровский храм» в Ростове-на-Дону, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
Пешая
101 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века: путешествие в историю
Познайте уникальный Ростов-на-Дону: от древних храмов до историй купеческой славы. Экскурсия откроет город с новой стороны
Начало: У памятника Елизавете Петровнеовне в Покровском ск...
14 ноя в 15:00
15 ноя в 10:00
4 900 за всё до 3 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
Путешествуйте по Ростову-на-Дону на своём авто и откройте для себя его уникальные достопримечательности. Узнайте, почему Ростов называют папой
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 10 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Ростов: история и винные традиции Дона
Познакомиться с основными вехами города и попробовать вина (дегустация не включена)
Начало: В Покровском сквере
14 ноя в 15:30
15 ноя в 11:00
4 900 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    26 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Потрясающая Татьяна! И содержание, и форма. Сама экскурсия - идеальный вариант для первого знакомства с городом. Баланс знаний, истории и
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    жизни. Без чрезмерной и скучной академичности, при этом чувствуется начитанность и знание материала. Любит свой город, и готова этим делиться с туристами. Приятная и милая в общении. Ну и красотка!

  • Е
    Екатерина
    19 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Огромная благодарность за интереснейшую прогулку по городе в очень комфортном формате, с остановками для фото, без спешки, а главное, очень интересными маршрутами. После таких прогулок хочется возвращаться снова и снова! Были втроём с ребенком-школьником, ВСЕ остались очень довольны!
  • М
    Маритта
    8 октября 2024
    Секреты старой крепости, или Ростов сквозь века
    Гуляли по Ростову и узнавали город с Татьяной в августе. Татьяна очень понравилась, как рассказчик, так как истории были весёлые,
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    познавательные. Нас было 3 взрослых и двое детей. Всем очень понравилось!!! Мама, хотя и имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но прошла почти весь путь, так как было очень интересно слушать историю возникновения Ростова. Детей Татьяна также вовлекала. Мне понравилось, что Татьяна не стала сыпать именами и датами, которые мы бы сразу забыли, но видно, что знает она много. Настоятельно рекомендую!

  • Ю
    Юля
    16 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Экскурсия на 5 с плюсом! Как учитель истории, я ценю, когда гид способен глубоко и структурировано рассказать о городе. И
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    я была поражена, как наш гид погрузила меня в исторические аспекты Ростова. Мы не просто проехали по основным достопримечательностям, а обсудили детали, которые раскрывают суть города и его значение для региона. Маршрут был продуман, но главное — это увлечённость гида своим делом. Настоящее удовольствие для тех, кто ценит историю в каждой детали. Спасибо за невероятные впечатления!

  • С
    Сергей
    12 сентября 2024
    По центру Ростова-на-Дону - на вашем авто
    Очень понравилась экскурсия! Гид настолько увлеченно рассказывала о городе, что мы с головой погрузились в его историю. Маршрут продуман до
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    мелочей, и даже те места, мимо которых мы проезжали, оживали благодаря её рассказам. Было приятно, познавательно и интересно. Огромное спасибо за такие яркие впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Покровский храм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ростове-на-Дону
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Набережная
  2. Парамоновские Склады
  3. Набережная Ростова-на-Дону
  4. Район Нахичевань
  5. Стела «Освободителям Ростова»
  6. Тачанка-ростовчанка
  7. Памятник Водопроводу
  8. Покровский храм
  9. Покровский сквер
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Ростову-на-Дону в ноябре 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Покровский храм" можно забронировать 3 экскурсии от 4 900 до 5 990. Туристы уже оставили гидам 103 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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