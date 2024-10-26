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познавательные. Нас было 3 взрослых и двое детей. Всем очень понравилось!!! Мама, хотя и имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но прошла почти весь путь, так как было очень интересно слушать историю возникновения Ростова. Детей Татьяна также вовлекала. Мне понравилось, что Татьяна не стала сыпать именами и датами, которые мы бы сразу забыли, но видно, что знает она много. Настоятельно рекомендую!