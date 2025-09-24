Мини-группа
до 4 чел.
Метанойя донского казачества
Путешествие по ключевым точкам казачьей истории. Узнайте об их традициях и испытаниях, посетив значимые места и памятники
Начало: На набережной реки Дон
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
26 сен в 10:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Религии Ростова: от старообрядцев до евреев
Три религиозные общины в одном городе. Посетите православные, старообрядческие и еврейские храмы, узнайте об их роли в жизни Ростова
Начало: На Соборная площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
8000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Город-матрёшка: история четырёх площадей
Погрузитесь в историю Нахичевани-на-Дону, узнайте о выдающихся личностях и уникальных зданиях, которые не встретишь на центральных улицах
Начало: Недалеко от Базарной площади
Расписание: в воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека
