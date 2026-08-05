Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Самое главное о Ростове за 1 час

За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Представьте, что всего за один час вы можете погрузиться в удивительный мир истории Ростова, увидеть его красоту с высоты птичьего полета и узнать тайны древних времен. Эта экскурсия - ваш
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уникальный шанс увидеть Ростов таким, каким его видели лишь избранные.

С вершины звонницы Успенского собора открывается великолепная панорама города, где каждый камень рассказывает свою историю.

Вы узнаете о славянской колонизации, финно-угорских племенах и важнейших событиях, которые сформировали современный облик Ростова.

Экскурсия включает в себя посещение Успенского собора, обзор исторических зданий и уникальных археологических находок.

Подъем на звонницу - это возможность не только насладиться видами, но и узнать интересные факты о ростовских колоколах и значимых личностях, связанных с городом.

Подготовьтесь к увлекательному путешествию по страницам истории, где каждый шаг открывает что-то новое и неожиданное. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым впечатлением вашего визита в Ростов

5
152 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Уникальная панорама древнего города
  • 🏰 Исторические памятники и архитектура
  • 🔔 Интересные факты о ростовских колоколах
  • 📜 Погружение в историю Ростова
  • 🌆 Обзор купеческой застройки
  • 🚶‍♂️ Пешеходная экскурсия по центру

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полным спектром впечатлений от прогулки по историческому центру Ростова и его окрестностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час

Что можно увидеть

  • Успенский собор
  • Церковь Спаса на Сенях
  • Митрополичьи хоромы
  • Государственные хоромы
  • Крепостные стены
  • Купола Рождественского девичьего монастыря
  • Крестовоздвиженская колокольня
  • Емельяновский ряд
  • Гостиный двор

Описание экскурсии

Ростов на ладони

С площадки уникальной звонницы перед вами откроется, пожалуй, лучшая панорама старинного города. С необычной точки мы рассмотрим Успенский собор 16 века, служивший усыпальницей князей и архиереев, церковь Спаса на Сенях, митрополичьи и государские хоромы, крепостные стены и башни. С высоты птичьего полета полюбуемся купеческой застройкой: Емельяновским рядом и гостиным двором. Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания.

Хроники и секреты древнего города

Обозревая город с колокольни, мы одновременно «прогуляемся» по эпохам Ростова: я расскажу об археологических находках у озера Неро, финно-угорских племенах, заселявших эти земли до нашей эры, и славянской колонизации Руси. Сквозь тысячелетнюю историю Успенского собора мы рассмотрим основные этапы развития Ростовской земли, Киевской Руси, Московского государства, Российской империи и СССР. Кто такой митрополит Иона III? Как отливались уникальные ростовские колокола? Как сложилась судьба главного безбожника Ростова? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • Предполагается подъем на звонницу Успенского собора по узкой кирпичной лестнице (вход за пожертвование в пользу прихода собора — 300 ₽)
  • Вход на звонницу Успенского собора открыт с 10:00 до 18:00. При бронировании на более раннее или позднее время проводится пешеходная экскурсия по центру города без посещения звонницы.
  • Вход в действующий собор предполагает головные уборы для женщин
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одеться лучше по погоде. Обязательно — удобная обувь, в зимнее время — теплая, но легкая одежда.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3056 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
2
3
2
2
1
Л
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними.
Дмитрий профессионал, историк, с хорошо поставленной речью, и очень доброжелательный.
Нам очень понравилось: были с тремя детьми 8, 12 и 15 лет. Рекомендую от души
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними.
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними.
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними.
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними.
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Александр￼
все было отлично
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И
Выбирали экскурсию короткую по времени, чтобы дети не успели устать, а взрослые получили информацию. О выборе не жалеем. Дмитрий приятный рассказчик и собеседник. Легко ориентируется в событиях и датах. Моментально адаптировался, увидев детей дошкольного возраста (не предупреждали его об этом). Если в следующий раз будем располагать большим временем, обязательно вернемся к Дмитрию.
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Ф
Спасибо Дмитрию за экскурсию! Очень доброжелательный, информативный. Рассказал все за время экскурсии много интересного! Рекомендую всем кто хочет оперативно познакомиться с историей Ростова Великого!
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А
За час экскурсии максимальное количество фактов о городе, достопримечательностях, истории. Информация не просто передается, а захватывает внимание. Однозначно рекомендуем. Слушатели в восторге.
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Е
потрясающе! Выше ожиданий. экскурсовода однозначно рекомендую. показал потрясающие детали, просто невероятно как интересно.
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