Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Представьте, что всего за один час вы можете погрузиться в удивительный мир истории Ростова, увидеть его красоту с высоты птичьего полета и узнать тайны древних времен. Эта экскурсия - ваш

уникальный шанс увидеть Ростов таким, каким его видели лишь избранные. С вершины звонницы Успенского собора открывается великолепная панорама города, где каждый камень рассказывает свою историю. Вы узнаете о славянской колонизации, финно-угорских племенах и важнейших событиях, которые сформировали современный облик Ростова. Экскурсия включает в себя посещение Успенского собора, обзор исторических зданий и уникальных археологических находок. Подъем на звонницу - это возможность не только насладиться видами, но и узнать интересные факты о ростовских колоколах и значимых личностях, связанных с городом. Подготовьтесь к увлекательному путешествию по страницам истории, где каждый шаг открывает что-то новое и неожиданное. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым впечатлением вашего визита в Ростов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полным спектром впечатлений от прогулки по историческому центру Ростова и его окрестностям.

Сейчас август — это идеальное время.