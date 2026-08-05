Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

За часовую прогулку по Ростову вы увидите его исторические сокровища с высоты звонницы Успенского собора
Представьте, что всего за один час вы можете погрузиться в удивительный мир истории Ростова, увидеть его красоту с высоты птичьего полета и узнать тайны древних времен. Эта экскурсия - ваш читать дальшеуменьшить
уникальный шанс увидеть Ростов таким, каким его видели лишь избранные.
С вершины звонницы Успенского собора открывается великолепная панорама города, где каждый камень рассказывает свою историю.
Вы узнаете о славянской колонизации, финно-угорских племенах и важнейших событиях, которые сформировали современный облик Ростова.
Экскурсия включает в себя посещение Успенского собора, обзор исторических зданий и уникальных археологических находок.
Подъем на звонницу - это возможность не только насладиться видами, но и узнать интересные факты о ростовских колоколах и значимых личностях, связанных с городом.
Подготовьтесь к увлекательному путешествию по страницам истории, где каждый шаг открывает что-то новое и неожиданное. Эта экскурсия станет ярким и незабываемым впечатлением вашего визита в Ростов
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться комфортной погодой и полным спектром впечатлений от прогулки по историческому центру Ростова и его окрестностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Успенский собор
Церковь Спаса на Сенях
Митрополичьи хоромы
Государственные хоромы
Крепостные стены
Купола Рождественского девичьего монастыря
Крестовоздвиженская колокольня
Емельяновский ряд
Гостиный двор
Описание экскурсии
Ростов на ладони
С площадки уникальной звонницы перед вами откроется, пожалуй, лучшая панорама старинного города. С необычной точки мы рассмотрим Успенский собор 16 века, служивший усыпальницей князей и архиереев, церковь Спаса на Сенях, митрополичьи и государские хоромы, крепостные стены и башни. С высоты птичьего полета полюбуемся купеческой застройкой: Емельяновским рядом и гостиным двором. Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания.
Хроники и секреты древнего города
Обозревая город с колокольни, мы одновременно «прогуляемся» по эпохам Ростова: я расскажу об археологических находках у озера Неро, финно-угорских племенах, заселявших эти земли до нашей эры, и славянской колонизации Руси. Сквозь тысячелетнюю историю Успенского собора мы рассмотрим основные этапы развития Ростовской земли, Киевской Руси, Московского государства, Российской империи и СССР. Кто такой митрополит Иона III? Как отливались уникальные ростовские колокола? Как сложилась судьба главного безбожника Ростова? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии.
Организационные детали
Предполагается подъем на звонницу Успенского собора по узкой кирпичной лестнице (вход за пожертвование в пользу прихода собора — 300 ₽)
Вход на звонницу Успенского собора открыт с 10:00 до 18:00. При бронировании на более раннее или позднее время проводится пешеходная экскурсия по центру города без посещения звонницы.
Вход в действующий собор предполагает головные уборы для женщин
Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одеться лучше по погоде. Обязательно — удобная обувь, в зимнее время — теплая, но легкая одежда.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 3056 туристов
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала 20 столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением. В июне 2023 года первым из ростовских гидов прошел аттестацию в Департаменте туризма Ярославской области.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
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2
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2
2
–
1
–
Л
Любовь
Понравилось всё! И главное, - понравилось детям. Уверена, что информация, приподнесенная так доступно и интересно, надолго останется с ними. Дмитрий профессионал, историк, с хорошо поставленной речью, и очень доброжелательный. Нам очень понравилось: были с тремя детьми 8, 12 и 15 лет. Рекомендую от души
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Александр￼
все было отлично
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И
Иван
Выбирали экскурсию короткую по времени, чтобы дети не успели устать, а взрослые получили информацию. О выборе не жалеем. Дмитрий приятный рассказчик и собеседник. Легко ориентируется в событиях и датах. Моментально адаптировался, увидев детей дошкольного возраста (не предупреждали его об этом). Если в следующий раз будем располагать большим временем, обязательно вернемся к Дмитрию.
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Ф
Фаяз
Спасибо Дмитрию за экскурсию! Очень доброжелательный, информативный. Рассказал все за время экскурсии много интересного! Рекомендую всем кто хочет оперативно познакомиться с историей Ростова Великого!
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А
Анастасия
За час экскурсии максимальное количество фактов о городе, достопримечательностях, истории. Информация не просто передается, а захватывает внимание. Однозначно рекомендуем. Слушатели в восторге.
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Е
Екатерина
потрясающе! Выше ожиданий. экскурсовода однозначно рекомендую. показал потрясающие детали, просто невероятно как интересно.
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