Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Ростов на ладони

С площадки уникальной звонницы перед вами откроется, пожалуй, лучшая панорама старинного города. С необычной точки мы рассмотрим Успенский собор 16 века, служивший усыпальницей князей и архиереев, церковь Спаса на Сенях, митрополичьи и государские хоромы, крепостные стены и башни. С высоты птичьего полета полюбуемся купеческой застройкой: Емельяновским рядом и гостиным двором. Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания.

Хроники и секреты древнего города

Обозревая город с колокольни, мы одновременно «прогуляемся» по эпохам Ростова: я расскажу об археологических находках у озера Неро, финно-угорских племенах, заселявших эти земли до нашей эры, и славянской колонизации Руси. Сквозь тысячелетнюю историю Успенского собора мы рассмотрим основные этапы развития Ростовской земли, Киевской Руси, Московского государства, Российской империи и СССР. Кто такой митрополит Иона III? Как отливались уникальные ростовские колокола? Как сложилась судьба главного безбожника Ростова? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии.