Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Самое главное о Ростове за 1 час

Осмотреть исторический центр с колокольни и разобраться в многовековой истории города

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Даже если у вас в запасе всего час для знакомства с Ростовом, я помогу составить цельное впечатление о древнем городе и увидеть его с лучшей смотровой точки! Каменный век и финно-угорские племена, славянская колонизация и современная история 📖 города — я расскажу обо всем коротко и по существу со звонницы кафедрального собора Ростовского кремля.

1300 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час

Что вас ожидает

Ростов на ладони
С площадки уникальной звонницы перед вами откроется, пожалуй, лучшая панорама старинного города. С необычной точки мы рассмотрим Успенский собор 16 века, служивший усыпальницей князей и архиереев, церковь Спаса на Сенях, митрополичьи и государские хоромы, крепостные стены и башни. С высоты птичьего полета полюбуемся купеческой застройкой: Емельяновским рядом и гостиным двором. Вы увидите купола Рождественского девичьего монастыря, услышите историю Крестовоздвиженской колокольни, с трудом пережившей 20 век, отыщете взглядом земляные валы и современные здания.

Хроники и секреты древнего города
Обозревая город с колокольни, мы одновременно «прогуляемся» по эпохам Ростова: я расскажу об археологических находках у озера Неро, финно-угорских племенах, заселявших эти земли до нашей эры, и славянской колонизации Руси. Сквозь тысячелетнюю историю Успенского собора мы рассмотрим основные этапы развития Ростовской земли, Киевской Руси, Московского государства, Российской империи и СССР. Кто такой митрополит Иона III? Как отливались уникальные ростовские колокола? Как сложилась судьба главного безбожника Ростова? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • Предполагается подъем на звонницу Успенского собора по узкой кирпичной лестнице (вход за пожертвование в пользу прихода собора — 100 руб.)
  • Вход в действующий собор предполагает головные уборы для женщин
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одеться лучше по погоде. Обязательно — удобная обувь, в зимнее время — теплая, но легкая одежда.
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час
Самое главное о Ростове за 1 час

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура напротив входа в ограду Успенского собора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я уроженец Ростова, кандидат исторических наук, преподаватель, автор научных публикаций по истории Русской православной церкви и России начала ХХ столетия. Работу в сфере образования и науки совмещаю с проведением экскурсий, пением в клиросном хоре и исполнением колокольных звонов за богослужением.
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Дмитрий проводит ещё 2 экскурсии

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Обзорные экскурсии в Ростове

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Первая встреча с РостовомПервая встреча с РостовомПервая встреча с Ростовом
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3 отзыва
Прикоснуться к истории многовековых памятников и узнать о людях, сделавших город Великим
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Ростов Великий и его историяРостов Великий и его историяРостов Великий и его история
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66 отзывов
Побывать в городе с незаурядным прошлым и увидеть, чем он живёт сейчас
В Ростове Великом когда-то происходили важные события, о которых я как местный житель смогу рассказать лучше, чем любой путеводитель. Вы услышите легенды и предания, побываете в самых живописных местах города и увидите его с высоты. Связь времён и локаций, природы и архитектуры, судеб и веков — Ростов Великий со своими древними храмами, могучим кремлём и гармоничным пейзажем удивит вас богатством своей истории.
Ростов Великий за 3 часаРостов Великий за 3 часаРостов Великий за 3 часа
3900 за экскурсию
3 часа
103 отзыва
Очароваться историей, духом древности и святостью одного из старейших городов России
Приглашаю вас на экскурсию по одному из старейших городов России. Я познакомлю вас с историей города, с многочисленными памятниками архитектуры 16-19 веков. Вы непременно погрузитесь в атмосферу древности, сможете насладиться тишиной и проникнуться святостью Ростова Великого.
Былинный град Ростов ВеликийБылинный град Ростов ВеликийБылинный град Ростов Великий
4500 за экскурсию
4 часа
1 отзыв
Изучить главные символы города и вдохновиться волшебной атмосферой старорусских памятников
Один из центров Ростово-Суздальской земли и один из древнейших городов России, Ростов чудом сохранил пейзажи, которые ассоциируются с русскими сказками. Вы исследуете памятники необыкновенного кремля и услышите тайны древнего озера Неро. А также познакомитесь с народными промыслами и, при желании, побываете в тех самых переходах, по которым бегали герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию».
Старинный Ростов ВеликийСтаринный Ростов ВеликийСтаринный Ростов Великий
От 7300 за экскурсию
3 часа
Погрузиться в историю бывшей столицы Северо-Восточной Руси и ощутить многовековой дух ее памятников
Вы узнаете о знаковых событиях одного из старейших городов России и подвигах храбрых ростовцев. Услышите о первом монастыре Северо-Восточной Руси, роли Ростова в духовном развитии всего региона и особо почитаемых святых. А также откроете секреты озера Неро, познакомитесь с прославленным кремлем и обнаружите занятные детали возле главных достопримечательностей.

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