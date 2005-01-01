Елена проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки города

На Соборной площади вы осмотрите древний Успенский собор, построенный задолго до самого кремля. Узнаете об усыпальницах главного храма епархии и одной из двух звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. У ансамбля архиерейского дома вы выясните, что же на самом деле представлял из себя Ростовский кремль — цитадель или резиденцию митрополита? Также я объясню, в чем уникальность бастионной голландской крепости 17 века. И расскажу, чем запомнились ростовские ярмарки в старинных торговых рядах.

О людях, сделавших Ростов великим

Гуляя по историческому центру, или, как его называют местные, просто «городу», вы прикоснетесь к стародавним событиям. Услышите о легендарном митрополите, основавшем кремль, ростовских князьях, меценатах, купцах и мастерах. И в результате поймете, какую значимую часть наследия Древней Руси хранит Ростов Великий.

Организационные детали

Подъем на соборную звонницу опциональный — посещение за пожертвование 50-100 руб.