Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Экспресс-прогулка по Старому Ростову

Получить общее представление о достоянии города на полуторачасовой прогулке по историческому центру
Вы пройдете по главным памятникам города, благодаря которым его включили в Золотое кольцо.

Узнаете, в чем уникальность звонницы Успенского собора и голландской крепости, чем интересна архиерейская резиденция — та самая, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию». Чем удивляет озеро Неро и какими ярмарками славились наши торговые ряды.
5
185 отзывов
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову

Описание экскурсии

Визитные карточки города

На Соборной площади вы увидите древний Успенский собор, построенный задолго до самого кремля. Узнаете об истории главного храма епархии и одной из трех звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. У ансамбля архиерейского дома вы выясните, что же на самом деле представлял из себя Ростовский кремль — цитадель или резиденцию митрополита? Также я объясню, в чем уникальность бастионной голландской крепости 17 века. И расскажу, чем запомнились ростовские ярмарки в старинных торговых рядах.

О людях, сделавших Ростов великим

Гуляя по историческому центру, или, как его называют местные, просто «городу», вы прикоснетесь к стародавним событиям. Услышите о легендарном митрополите, основавшем кремль, ростовских князьях, меценатах, купцах и мастерах. И в результате поймете, какую значимую часть наследия Древней Руси хранит Ростов Великий.

Организационные детали

  • Посещение звонницы по желанию, а территории кремля — только во время экскурсии по Ростовскому кремлю
  • Если вы опаздываете и предупреждаете об этом менее, чем за час, я оставляю за собой право сократить время экскурсии на время опоздания, если перенос и ожидание невозможны
  • Экскурсия предназначена для группы до 10 человек. Если вы хотите заказать экскурсию для большего количества людей, стоимость увеличится на 500 ₽ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4925 туристов
Я историк, музеолог, усадьбовед. В недавнем прошлом — музейщик:) Провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
8
3
2
2
1
О
Прекрасный гид, Елена увлекла, погрузила в атмосферу и историю города! Очень внимательно относилась к каждому (а нас было не мало!), на вопросы отвечала чётко👌 Рекомендую нашего замечательного гида!!!
Прекрасный гид, Елена увлекла, погрузила в атмосферу и историю города! Очень внимательно относилась к каждому (а
Прекрасный гид, Елена увлекла, погрузила в атмосферу и историю города! Очень внимательно относилась к каждому (а
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Татьяна
Абсолютно искренне рекомендуем Елену! Человек увлечённый, грамотный, искренне любящий свой город. Она настолько интересно рассказывала нам о Ростове Великом, что мы тоже влюбились в него и обязательно приедем туда снова!
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М
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Шериф очень много рассказал про свой город. Приятно, когда человек любит место, где живет, и работу, которую выполняет.

Шериф
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подробно ответил на все наши вопросы.

Особо впечатлил город мусорщиков - место крайне необычное, нигде такого не встречала. Редкий пример, как из помойка стала туристической достопримечательностью без вложений)

Мы увидели очень разные районы - очень богатые; похожие на наши спальные районы; очень бедные; исторические с европейской архитектурой. Оценка 10 из 10.

Мы по-другому увидели город, нежели ездили бы одни.

Прогулка по Нилу прошла в предзакатное время - очень атмосферно и красиво.

Отдельное спасибо за фотографии, которые Шериф помог сделать в ходе экскурсии.

Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места.
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Е
Дата посещения: 5 сен 2025
Всё было очень интересно, не утомляюще.
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Наталья
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который не ослабевал ни на минуту на всём её протяжении. Очень деликатно были выявлены мои
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предпочтения и интересы в самом начале, и Елена (профессиональный историк) виртуозно и с большим мастерством провела незабываемую экскурсию, насыщенную историческим материалом, и рассказала о жизни города и в недалёком прошлом. Гид обладает неповторимым очарованием, очень обаятельна, а сам город Ростов Великий очень приятно удивил: такой он стал чистенький, ухоженный и даже местами очень роскошные усадьбы встретились. Хочется снова вернуться сюда (Елена и город манят красотой), но уже с семьёй или друзьями!

С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который+1
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который
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Ю
Отличная экскурсия, узнали много нового, экскурсовод была очень внимательна и скорректировала экскурсионный маршрут с учетом не простых погодных условий в этот день. спасибо.
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