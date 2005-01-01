Елена проводит ещё 1 экскурсию

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Экспресс-прогулка по Старому Ростову

Получить общее представление о достоянии города на часовой прогулке по историческому центру

Елена
Елена – Гид из Ростова Великого
Вы пройдете по главным памятникам города, благодаря которым его включили в Золотое кольцо.

Узнаете, в чем уникальность звонницы Успенского собора и голландской крепости, чем интересна архиерейская резиденция — та самая, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию».

Чем удивляет озеро Неро и какими ярмарками славились наши торговые ряды.
Задать вопросОбычно отвечает за 45 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову

Что вас ожидает

Визитные карточки города
На Соборной площади вы осмотрите древний Успенский собор, построенный задолго до самого кремля. Узнаете об усыпальницах главного храма епархии и одной из двух звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. У ансамбля архиерейского дома вы выясните, что же на самом деле представлял из себя Ростовский кремль — цитадель или резиденцию митрополита? Также я объясню, в чем уникальность бастионной голландской крепости 17 века. И расскажу, чем запомнились ростовские ярмарки в старинных торговых рядах.

О людях, сделавших Ростов великим
Гуляя по историческому центру, или, как его называют местные, просто «городу», вы прикоснетесь к стародавним событиям. Услышите о легендарном митрополите, основавшем кремль, ростовских князьях, меценатах, купцах и мастерах. И в результате поймете, какую значимую часть наследия Древней Руси хранит Ростов Великий.

Организационные детали

Подъем на соборную звонницу опциональный — посещение за пожертвование 50-100 руб.

Начало и место завершения
🚩 на Соборной площади
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову
Экспресс-прогулка по Старому Ростову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Я историк, музеолог, усадьбовед, в настоящий момент — преподаватель. Больше десяти лет провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
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Елена проводит ещё 1 экскурсию

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