Елена проводит ещё 1 экскурсию

Получить общее представление о достоянии города на полуторачасовой прогулке по историческому центру
Вы пройдете по главным памятникам города, благодаря которым его включили в Золотое кольцо.
Узнаете, в чем уникальность звонницы Успенского собора и голландской крепости, чем интересна архиерейская резиденция — та самая, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию». Чем удивляет озеро Неро и какими ярмарками славились наши торговые ряды.
На Соборной площади вы увидите древний Успенский собор, построенный задолго до самого кремля. Узнаете об истории главного храма епархии и одной из трех звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. У ансамбля архиерейского дома вы выясните, что же на самом деле представлял из себя Ростовский кремль — цитадель или резиденцию митрополита? Также я объясню, в чем уникальность бастионной голландской крепости 17 века. И расскажу, чем запомнились ростовские ярмарки в старинных торговых рядах.
О людях, сделавших Ростов великим
Гуляя по историческому центру, или, как его называют местные, просто «городу», вы прикоснетесь к стародавним событиям. Услышите о легендарном митрополите, основавшем кремль, ростовских князьях, меценатах, купцах и мастерах. И в результате поймете, какую значимую часть наследия Древней Руси хранит Ростов Великий.
Организационные детали
Посещение звонницы по желанию, а территории кремля — только во время экскурсии по Ростовскому кремлю
Если вы опаздываете и предупреждаете об этом менее, чем за час, я оставляю за собой право сократить время экскурсии на время опоздания, если перенос и ожидание невозможны
Экскурсия предназначена для группы до 10 человек. Если вы хотите заказать экскурсию для большего количества людей, стоимость увеличится на 500 ₽ с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ростове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4925 туристов
Я историк, музеолог, усадьбовед. В недавнем прошлом — музейщик:)
Провожу экскурсии по Ярославлю и Ростову, в котором живу. Знаю и люблю этот город и его окрестности. С удовольствием расскажу о нашем крае и постараюсь в него влюбить!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 185 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
175
4
8
3
2
2
–
1
–
О
Ольга
Прекрасный гид, Елена увлекла, погрузила в атмосферу и историю города! Очень внимательно относилась к каждому (а нас было не мало!), на вопросы отвечала чётко👌 Рекомендую нашего замечательного гида!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Абсолютно искренне рекомендуем Елену! Человек увлечённый, грамотный, искренне любящий свой город. Она настолько интересно рассказывала нам о Ростове Великом, что мы тоже влюбились в него и обязательно приедем туда снова!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Наша экскурсия с Шерифом прошла просто прекрасно. Мы успели посетить все запланированые места. Шериф очень много рассказал про свой город. Приятно, когда человек любит место, где живет, и работу, которую выполняет.
Шериф читать дальшеуменьшить
подробно ответил на все наши вопросы.
Особо впечатлил город мусорщиков - место крайне необычное, нигде такого не встречала. Редкий пример, как из помойка стала туристической достопримечательностью без вложений)
Мы увидели очень разные районы - очень богатые; похожие на наши спальные районы; очень бедные; исторические с европейской архитектурой. Оценка 10 из 10.
Мы по-другому увидели город, нежели ездили бы одни.
Прогулка по Нилу прошла в предзакатное время - очень атмосферно и красиво.
Отдельное спасибо за фотографии, которые Шериф помог сделать в ходе экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Дата посещения: 5 сен 2025
Всё было очень интересно, не утомляюще.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
С первого же взгляда и шага Елена смогла установить контакт и стойкий интерес к экскурсии, который не ослабевал ни на минуту на всём её протяжении. Очень деликатно были выявлены мои читать дальшеуменьшить
предпочтения и интересы в самом начале, и Елена (профессиональный историк) виртуозно и с большим мастерством провела незабываемую экскурсию, насыщенную историческим материалом, и рассказала о жизни города и в недалёком прошлом. Гид обладает неповторимым очарованием, очень обаятельна, а сам город Ростов Великий очень приятно удивил: такой он стал чистенький, ухоженный и даже местами очень роскошные усадьбы встретились. Хочется снова вернуться сюда (Елена и город манят красотой), но уже с семьёй или друзьями!
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юрий
Отличная экскурсия, узнали много нового, экскурсовод была очень внимательна и скорректировала экскурсионный маршрут с учетом не простых погодных условий в этот день. спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ростова
Похожие экскурсии на «Экспресс-прогулка по Старому Ростову»