Елена проводит ещё 1 экскурсию

Вы пройдете по главным памятникам города, благодаря которым его включили в Золотое кольцо. Узнаете, в чем уникальность звонницы Успенского собора и голландской крепости, чем интересна архиерейская резиденция — та самая, где снимали «Иван Васильевич меняет профессию». Чем удивляет озеро Неро и какими ярмарками славились наши торговые ряды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Визитные карточки города

На Соборной площади вы увидите древний Успенский собор, построенный задолго до самого кремля. Узнаете об истории главного храма епархии и одной из трех звонниц России, сохранивших первоначальный набор колоколов. У ансамбля архиерейского дома вы выясните, что же на самом деле представлял из себя Ростовский кремль — цитадель или резиденцию митрополита? Также я объясню, в чем уникальность бастионной голландской крепости 17 века. И расскажу, чем запомнились ростовские ярмарки в старинных торговых рядах.

О людях, сделавших Ростов великим

Гуляя по историческому центру, или, как его называют местные, просто «городу», вы прикоснетесь к стародавним событиям. Услышите о легендарном митрополите, основавшем кремль, ростовских князьях, меценатах, купцах и мастерах. И в результате поймете, какую значимую часть наследия Древней Руси хранит Ростов Великий.

Организационные детали