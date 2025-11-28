Вы увидите знаковые места и услышите истории людей, которые сделали город Великим. Найдёте следы древних укреплений и вспомните о ярмарках, которые ковали экономическую славу Ростова.
А после прогулки мы отдохнём в историческом пространстве, где когда-то были торговые лавки — и вы попробуете легендарную душепарку.
Описание экскурсии
- Успенский собор — постройка, которая появилась задолго до кремля. Вы услышите о его усыпальницах и одной из двух в России звонниц, сохранивших полный набор колоколов.
- Ансамбль архиерейского дома и Ростовский кремль — узнаете, каким был настоящий кремль и почему он не оборонительное сооружение.
- Бастионная голландская крепость 17 века — редкий для России пример укреплений такого типа.
- Легендарные ярмарки 18–19 веков — вспомним явление, которое помогло Ростову стать важным торговым центром Ярославской губернии.
А ещё вы:
- услышите истории ростовских князей, меценатов, купцов и мастеров.
- узнаете, почему у города нет точной даты основания, где скрыта самая старая постройка и настоящие земляные валы.
- выясните, почему Ростовскую ярмарку называли третьей в России и чем торговые ряды отличаются от Гостиного двора.
- побываете в памятнике неоклассицизма 1913 года и попробуете наш исконный напиток — алкогольную или безалкогольную душепарку.
Организационные детали
- Доплата за дополнительного участника — 250 ₽.
- Дополнительные расходы: дегустация местного напитка (алкогольного или безалкогольного на выбор) — 150 ₽ или 200 ₽ с чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Ростове
Провели экскурсии для 791 туриста
Добро пожаловать в медоварню в Ростове Великом! У нас — кафе-бар в русском стиле, лавка с товарами и сувенирами от местных фермеров и ремесленников, а также творческое пространство с настоящими экспонатами, где проходят экскурсии и дегустации для всей семьи. Здесь вы прикоснётесь к истории и культуре старинных русских медовых напитков и узнаете больше о древнем Ростове Великом, нашем любимом городе.
