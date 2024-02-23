Вас ждет увлекательное путешествие по Рязани.
Город, окутанный легендами и историческими событиями, богатый культурными и историческими достопримечательностями, с его уникальной атмосферой, которая притягивает любознательных и мечтательных.
Уютные улицы, украшенные историческими фасадами зданий, безмолвные стены старинных церквей и монастырей погрузят в сокровищницу средневековых тайн.
Город, окутанный легендами и историческими событиями, богатый культурными и историческими достопримечательностями, с его уникальной атмосферой, которая притягивает любознательных и мечтательных.
Уютные улицы, украшенные историческими фасадами зданий, безмолвные стены старинных церквей и монастырей погрузят в сокровищницу средневековых тайн.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
- 15:30 — 16:30 - Обзорная пешеходная экскурсия по городу «Город бесстрашных воинов».
- А знаете ли вы, что Рязань с древних времен называли «Форпост земли русской»? Пешеходная экскурсия 23 февраля 2024 года будет посвящена героическому прошлому Рязани, подвигам горожан, защищавших Отечество в битвах разных времен.
- Вы услышите рассказы об истории обороны Рязани от времен татаро-монгольских нашествий и княжеских междоусобиц до обороны Рязанской земли от фашистских захватчиков. Узнаете интересные факты, связанные с защитой города и области во время Великой Отечественной войны. Экскурсия пройдет по центру города. Вы увидите здания, в которых находились: городской комитет обороны, радиоузел, передававший сводки Совинформбюро, военные госпитали. Мы прогуляемся по знаковым местам Рязани, связанным с военной порой: по позициям зенитных установок, оборонявших город от авиа налетов, местам, где проходило формирование польской дивизии им. Костюшко. И конечно, мы увидим легендарное десантное училище и музей истории ВДВ.
- 17:00 — 18:00 — Посещение Дворца Олега.
- Дворец Олега – памятник архитектуры XVII – XIX веков, самое большое гражданское здание Кремля, имеющее площадь 2530 кв. м. Оно сооружено на участке Рязанского кремля, где до XVI века находился княжеский двор. Дворец Олега – это бывшие жилые палаты рязанских архиереев, в здании также размещалась их домовая церковь, братские кельи и хозяйственные службы.
- Окончание экскурсии.
23 февраля
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский
|2 100 ₽
|Взрослый
|2 300 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рязанский Кремль
- Соборная колокольня
- Успенский собор
- Христорождественский собор
- Церковь Святого Духа
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор в центре города
Завершение: В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: 23 февраля
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- После подтверждения бронирования необходимо внести предоплату здесь на сайте. Ответным письмом вам придет инструкция. После внесения предоплаты с вами свяжется менеджер нашей компании для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 фев 2024