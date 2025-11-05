Мы отправимся в путешествие по есенинским местам. Вы побываете в усадьбе Есенина и заглянете в Литературный музей. А также посетите село Пощупово, где находится Иоанно-Богословский монастырь.
На родину Сергея ЕсенинаПриглашаем вас отправиться в путешествие по есенинским местам. Главным пунктом в нашем маршруте станет село Константиново — место, где родился знаменитый поэт Сергей Есенин. Константиново — старинное рязанское село с многовековой историей. В центре села находится усадьба Есениных. В усадьбе вы познакомитесь с историей жизни поэта. Недалеко от церкви Казанской иконы Божией Матери находится усадьба последней константиновской помещицы. Есенин не раз к ней заглядывал. Затем мы отправимся в село Пощупово в Свято-Иоанно-Богословский монастырь — сюда часто приходил со своей бабушкой маленький Сережа.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Константиново
- Усадьба Есениных
- Усадьба Кашиной
- Церковь Казанской иконы Божьей Матери
- Село Пощупово
- Свято-Иоанно-Богословский монастырь
Что включено
- Питание по программе
- Входные билеты и экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д вокзалы
Завершение: В центре города, ж/д вокзале Рязань-I, ж/д вокзал Рязань-II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 ноя 2025
Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию: интересно, тактично, спокойно и доброжелательно. Все очень понравилось
Т
Татьяна
21 окт 2025
Экскурсия очень понравилась. Хочу отметить великолепных экскурсоводов Елену Владимировну, которая сопровождала нас и рассказывала много об истории рязанского края. Побывали в Иосифо-Богоявленском монастыре. Великолепно! Керамический иконостас, это сказка! А в музее Есенина заслушались экскурсовода Наталию. Интересно, профессионально, информационно и интеллигентно. Спасибо большое. Эту экскурсию рекомендую.
О
Ольга
20 окт 2025
Е
Екатерина
20 окт 2025
Вчера вернулись с экскурсии в село Константиново — и до сих пор под впечатлением! Особенно хочется отметить работу гида Елены. Её рассказы были невероятно увлекательными. Экскурсовод Татьяна в Константиново превратила
Е
Елена
6 окт 2025
Отличный гид Дмитрий. Спасибо!
Е
Елена
23 сен 2025
Интересная поездка. Гид по Константиново по имени Виктория выше всяких похвал, стихи читала, на каверзные вопросы отвечала. Группа собралась не простая, эрудиты и родственник известного писателя. Спасибо Виктории за терпение и знания. Успехов. Всем.
М
Мария
16 сен 2025
Заказали экскурсию из Рязани в Константиново у Дмитрия. В машине был аудиогид, так что можно сказать экскурсия началась еще в Рязани. До Константиново добрались быстро. В самом Константиново посетили музей-заповедник
А
Алёна
3 сен 2025
Увлекательная экскурсия в Константиново. Гид (к сожалению, забыла как зовут) - профессионал своего дела! В Пощупово быстро прошлись по монастырю, спустились к источнику. В конце прислали фото-открытки) в машине был аудиогид. Мне, кажется, лучше бы воспринималась информация, если бы рассказал водитель.
И
Иван
1 сен 2025
Хорошая экскурсия, все понравилось. И с погодой повезло. Рекомендую
И
Ирина
25 авг 2025
Все понравилось
Т
Татьяна
19 авг 2025
От эксккрсии получила большое удовольствие. Понравилось все от общего впечатления до подачи материала. Отдельное спасибо Дмитрию за экскурсию все доступно рассказал, очень приятно общаться. Рекомендую обращаться сюда и посетить экскурсию. Спасибо.
З
Землемерова
10 авг 2025
Понравилось все! Очень красивое место. Всё ухожено. За всем видно, что люди, которые там работают с трепетом относятся к наследию поэта.
Е
Елена
2 авг 2025
Д
Дмитрий
23 июл 2025
Все понравилось
И
Исаева
23 июл 2025
Увидели усадьбу - музей села Константиново. Очень много узнали и увидели интересного. Посетили монастырь Иоанна Богослова. Были в полном Восторге. Очень благодарны Дмитрию, нашему водителю-гиду. Вежливость, знания, желание поделиться ими не оставили равнодушными. Спасибо большое.
