О Ольга Спасибо Дмитрию за отличную экскурсию: интересно, тактично, спокойно и доброжелательно. Все очень понравилось

Т Татьяна Экскурсия очень понравилась. Хочу отметить великолепных экскурсоводов Елену Владимировну, которая сопровождала нас и рассказывала много об истории рязанского края. Побывали в Иосифо-Богоявленском монастыре. Великолепно! Керамический иконостас, это сказка! А в музее Есенина заслушались экскурсовода Наталию. Интересно, профессионально, информационно и интеллигентно. Спасибо большое. Эту экскурсию рекомендую.

Е Екатерина читать дальше экскурсию в настоящее путешествие во времени, она словно открыла для нас душу места, где родился и вырос Есенин.



Отдельно порадовали комфортные условия поездки: автобус был чистым и удобным, расписание чётко соблюдалось. Осенняя природа вокруг — просто сказка!

И еще был вкусный домашний обед, накормили)

Однозначно рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет провести выходной с пользой и удовольствием. Спасибо за прекрасно организованную поездку Вчера вернулись с экскурсии в село Константиново — и до сих пор под впечатлением! Особенно хочется отметить работу гида Елены. Её рассказы были невероятно увлекательными. Экскурсовод Татьяна в Константиново превратила

Е Елена Отличный гид Дмитрий. Спасибо!

Е Елена Интересная поездка. Гид по Константиново по имени Виктория выше всяких похвал, стихи читала, на каверзные вопросы отвечала. Группа собралась не простая, эрудиты и родственник известного писателя. Спасибо Виктории за терпение и знания. Успехов. Всем.

М Мария читать дальше С. А. Есенина. Билеты туда были приобретены заранее, благодаря подсказкам Дмитрия. Экскурсия была очень интересная, прошлись по местам где когда-то жил и творил Сергей Есенин. Далее отправились в Пощупово в мужской монастырь Иоанна Богослова. Здесь уже сам Дмитрий провел для нас ознокомительную прогулку по монастырю. Нам все очень понравилось, это был замечательный день по следам Сергея Есенина. Заказали экскурсию из Рязани в Константиново у Дмитрия. В машине был аудиогид, так что можно сказать экскурсия началась еще в Рязани. До Константиново добрались быстро. В самом Константиново посетили музей-заповедник

А Алёна Увлекательная экскурсия в Константиново. Гид (к сожалению, забыла как зовут) - профессионал своего дела! В Пощупово быстро прошлись по монастырю, спустились к источнику. В конце прислали фото-открытки) в машине был аудиогид. Мне, кажется, лучше бы воспринималась информация, если бы рассказал водитель.

И Иван Хорошая экскурсия, все понравилось. И с погодой повезло. Рекомендую

И Ирина Все понравилось

Т Татьяна От эксккрсии получила большое удовольствие. Понравилось все от общего впечатления до подачи материала. Отдельное спасибо Дмитрию за экскурсию все доступно рассказал, очень приятно общаться. Рекомендую обращаться сюда и посетить экскурсию. Спасибо.

З Землемерова Понравилось все! Очень красивое место. Всё ухожено. За всем видно, что люди, которые там работают с трепетом относятся к наследию поэта.

Д Дмитрий Все понравилось