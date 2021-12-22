Древние храмы Рязани

Вы увидите Рязанский кремль, древние церкви, узнаете интересные факты о становлении города

Индивидуально
для 10 чел.
Вы увидите Рязанский кремль, древние церкви, узнаете интересные факты о становлении города и прогуляетесь по живописной набережной.
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани
Древние храмы Рязани

Что вы увидите 🤩

  • Борисо-Глебский собор
  • церковь Спаса-на-Яру
  • набережная города
  • Рязанский кремль и колокольня, высота которой 83 метра
  • Успенский собор, украшенный кружевной белокаменной резьбой
  • Дворец Олега — жилые палаты архиереев в XVII в.
  • Архангельский собор
  • Архиерейский двор
  • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

  • Во время прогулки вы прикоснетесь к древности, увидите все значимые храмы города, ощутите благодать чудотворных образов, насладитесь живописными видами набережной и узнаете любопытные исторические факты о местных святых.

В программе:

  • Борисо-Глебский собор
  • церковь Спаса-на-Яру
  • набережная города
  • Рязанский кремль и колокольня, высота которой 83 метра
  • Успенский собор, украшенный кружевной белокаменной резьбой, внутри него самый высокий в России иконостас
  • Дворец Олега — жилые палаты архиереев в XVII в.
  • Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи)
  • Архиерейский двор
  • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни

Важная информация:

  • Продолжительность экскурсии 2,5 —3 часа. Будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь;
  • В городе действует масочный режим.

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • посещение кремля
Что не входит
  • авторский травяной чай с монастырской выпечкой = 200 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Рязань, ул. Сенная, 32.
Завершение: Соборный парк
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 08.00 до 19.00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Продолжительность экскурсии 2,5 —3 часа. Будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.
  • В городе действует масочный режим.
  • Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно с 08.00 до 19.00

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