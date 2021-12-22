Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает:
Во время прогулки вы прикоснетесь к древности, увидите все значимые храмы города, ощутите благодать чудотворных образов, насладитесь живописными видами набережной и узнаете любопытные исторические факты о местных святых.
В программе:
Борисо-Глебский собор
церковь Спаса-на-Яру
набережная города
Рязанский кремль и колокольня, высота которой 83 метра
Успенский собор, украшенный кружевной белокаменной резьбой, внутри него самый высокий в России иконостас
Дворец Олега — жилые палаты архиереев в XVII в.
Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи)
Архиерейский двор
Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни
Важная информация:
Продолжительность экскурсии 2,5 —3 часа. Будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь;
В городе действует масочный режим.
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
посещение кремля
Что не входит
авторский травяной чай с монастырской выпечкой = 200 руб/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Рязань, ул. Сенная, 32.
Завершение: Соборный парк
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 08.00 до 19.00
Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Продолжительность экскурсии 2,5 —3 часа. Будем много ходить, поэтому пригодится удобная одежда и обувь.
В городе действует масочный режим.
Экскурсию проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 08.00 до 19.00
Дмитрий С.
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