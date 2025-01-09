Во время прогулки вы прикоснетесь к древности, увидите все значимые храмы города, ощутите благодать чудотворных образов, насладитесь живописными видами набережной и узнаете любопытные исторические факты о местных святых. Вы увидите Рязанский кремль, древние церкви, узнаете интересные факты о становлении города.
Описание экскурсии
В программе:
- Борисо-Глебский собор • церковь Спаса-на-Яру • набережная города • Рязанский кремль и колокольня, высота которой 83 метра • Успенский собор, украшенный кружевной белокаменной резьбой, внутри него самый высокий в России иконостас • Дворец Олега — жилые палаты архиереев в XVII в.
- Архангельский собор (домовая церковь княжеской семьи) • Архиерейский двор • Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Борисо-Глебский собор
- Церковь Спаса-на-Яру
- Набережная города
- Рязанский кремль и колокольня, высота которой 83 метра
- Успенский собор, украшенный кружевной белокаменной резьбой
- Дворец Олега - жилые палаты архиереев в XVII в
- Архангельский собор
- Архиерейский двор
- Спасо-Преображенский монастырь и житный двор с Гостиницей Черни
Что включено
- Услуги гида
- Посещение Кремля
Что не входит в цену
- Авторский травяной чай с монастырской выпечкой - 200 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Рязань, ул. Сенная, 32
Завершение: Соборный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Экскурсия состоялась 31 декабря. С гидом Дмитрием мы уже были знакомы, накануне с ним посетили с. Константиново - Есенинскую Русь. С погодой не повезло, был мокрый снег. Но очень повезло
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О
Экскурсия состоялась 31 декабря. С гидом Дмитрием мы уже были знакомы, накануне с ним посетили с. Константиново - Есенинскую Русь. С погодой не повезло, был мокрый снег. Но очень повезло
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Л
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З
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