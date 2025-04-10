Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена10 апреля 2025Огромное спасибо Галине Вячеславовне за прекрасную экскурсию. Узнали много всего нового и интересного. Два часа пролетели совершенно незаметно, потому что по городу
- ВВасилий11 марта 2025Благодарность Ольге за шикарную экскурсию по Рязани! Рекомендую!
- ИИрина26 февраля 2025Хорошая пешеходная экскурсия. Оптимальная продолжительность. Интересный материал. Пунктуальность при встрече. Учитываются пожелания туристов. Спасибо! Рекомендую
- ООльга7 марта 2024Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
- LLiliumwhite1313 июня 2023Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Троицкий монастырь»
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Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Троицкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7900. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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