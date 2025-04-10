Троицкий монастырь – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Троицкий монастырь» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 апреля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Огромное спасибо Галине Вячеславовне за прекрасную экскурсию. Узнали много всего нового и интересного. Два часа пролетели совершенно незаметно, потому что по городу
    читать дальше

    мы путешествовали с настоящим эрудитом и профессионалом, влюблённым в свой край и город и рассказывающим обо всём воодушевленно, живо и увлекательно.

  • В
    Василий
    11 марта 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Благодарность Ольге за шикарную экскурсию по Рязани! Рекомендую!
  • И
    Ирина
    26 февраля 2025
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
    Хорошая пешеходная экскурсия. Оптимальная продолжительность. Интересный материал. Пунктуальность при встрече. Учитываются пожелания туристов. Спасибо! Рекомендую
  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
    читать дальше

    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • L
    Liliumwhite13
    13 июня 2023
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Троицкий монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
  2. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
  3. Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Церковь Спаса-на-Яру
  6. Кремль
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Троицкий монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7900. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Троицкий монастырь», 94 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь