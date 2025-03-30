Христорождественский кафедральный собор – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Христорождественский кафедральный собор» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Рязани
Пешая
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Эксклюзивная пешеходная экскурсия по историческому центру Рязани
Откройте для себя уникальный мир Рязанского кремля и древних храмов в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Древняя, но юная Рязань
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Рязани
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за экскурсию
Все эпохи Рязани на автомобиле
На машине
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Все эпохи Рязани на автомобиле
Начало: Ул. Кремлевский вал, д. 5
Расписание: По согласованию с гидом.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    30 марта 2025
    Все эпохи Рязани на автомобиле
    Всем рекомендую экскурсию, мы получили удовольствие от работы гида Дмитрия. Образованный, интеллигентный и терпеливый. Много знает про свой край, рассказывает
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    интересно, все организовал для нас от машины до обеда. Помогал фотографировать нас с друзьями! Мы в восторге! Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем всем!

  • И
    Ирина
    17 февраля 2025
    Все эпохи Рязани на автомобиле
    Здравствуйте! Нашим гидом был интеллигентный, образованный, разносторонне развитый Дмитрий Сорокин. Он с увлечением рассказал нам об истории города, провел по значимым местам. Очень благодарны ему за интересный рассказ и приятные впечатления! Будем рекомендовать его своим друзьям.
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2025
    Все эпохи Рязани на автомобиле
    Часто так бывает, что семьдесят процентов экскурсии составляет обаяние гида. Так и в случае с Дмитрием Сорокиным, и его рассказом
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    о Рязани. Причем его обаяние не в том, чтобы понравиться слушателям, а в том, что слушатели стараются понравиться Дмитрию. Хочется самому быть таким же сведущим, самому вовремя вспомнить нужные строки Есенина, блеснуть остротой Салтыкова – Щедрина, или сделать что-то полезное для своего города: сохранить старый наличник или спасти тротуарную тумбу от нерадивых дорожников. При этом негромко, но постоянно звучит патриотизм Дмитрия: и в его рассказе про свою бабушку, и в том, как называют себя «резанцы», и в том, как вкусны местные яства. Послевкусие от встречи с Дмитрием Сорокиным – это желание быть добрым, мягким, интеллигентным, любить наши города и соотечественников. Благодарные преподаватели МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Христорождественский кафедральный собор»

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  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Христорождественский кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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