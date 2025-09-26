Групповая
до 15 чел.
В трендеПрогулка по родному селу Есенина под Рязанью - Константинову
Увидеть дом, где поэт родился, зайти в церковь, где он пел в хоре, и постоять на крутом берегу Оки
Начало: Веднина парковке музея-запока Есенина
Расписание: в пятницу в 10:30, 12:30 и 15:00, в субботу в 10:30, 12:30 и 15:15, в воскресенье в 10:30 и 12:30
26 сен в 12:30
27 сен в 10:30
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Историческая прогулка по Рязани
Обзорная экскурсия по Рязани с рассказами о её истории и знаменитых жителях. Узнайте о местных достопримечательностях и получите памятные сувениры
25 сен в 17:00
26 сен в 17:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Солотчу! Автопутешествие из Рязани
Посетить главные места рязанской Италии и узнать о ней интересные факты
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия «По следам князя Рязанского»
Погрузитесь в увлекательное приключение по Рязани, разгадывая загадки и открывая тайны древнего города с помощью смартфона
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 22:30
Завтра в 08:00
1400 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Рязани в сентябре 2025
Сейчас в Рязани в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 800 до 6000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 19 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь